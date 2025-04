Skupiny na ochranu lidských práv vyzývají britského premiéra, aby zmírnil protiimigrační rétoriku

8. 4. 2025

čas čtení 4 minuty





Exkluzivně: 136 organizací vyzvalo britského premiéra, aby přestal používat „démonizující jazyk“ proti uprchlíkům

(V Česku by k tomu asi sotva došlo... JČ)





Více než 130 organizací zabývajících se uprchlíky a lidskými právy vyzvalo Keira Starmera, aby přestal používat jazyk, který démonizuje migranty, poté, co pronesl kontroverzní výroky před mezinárodním summitem o pašování lidí.



Kritika je obsažena v dopise adresovaném britskému premiérovi, který koordinovala koalice Together With Refugees (Na straně uprchlíků), sdružující více než 600 organizací. Dopis byl zaslán premiérovi v reakci na jeho výroky, které pronesl před summitem o organizované imigrační kriminalitě, který se konal 31. března a na němž se v Londýně sešlo více než 40 zemí, aby se zaměřily na boj proti organizované imigrační kriminalitě včetně gangů pašeráků lidí.

Více než 130 organizací zabývajících se uprchlíky a lidskými právy vyzvalo Keira Starmera, aby přestal používat jazyk, který démonizuje migranty, poté, co pronesl kontroverzní výroky před mezinárodním summitem o pašování lidí.Kritika je obsažena v dopise adresovaném britskému premiérovi, který koordinovala koalice Together With Refugees (Na straně uprchlíků), sdružující více než 600 organizací. Dopis byl zaslán premiérovi v reakci na jeho výroky, které pronesl před summitem o organizované imigrační kriminalitě, který se konal 31. března a na němž se v Londýně sešlo více než 40 zemí, aby se zaměřily na boj proti organizované imigrační kriminalitě včetně gangů pašeráků lidí.



Starmer řekl: „Za nejisté hranice však platíme všichni - od nákladů na ubytování migrantů až po zatížení našich veřejných služeb. Je to základní otázka spravedlnosti.“



V otevřeném dopise premiérovi organizace uvádějí: „Nyní není čas hrát do karet těm, kteří se snaží budovat rozdělení na „oni a my“ mezi místními komunitami a uprchlíky. Je čas opustit nepřátelskou politiku, rasistickou rétoriku a démonizující jazyk minulosti a sjednotit naše komunity pro jinou cestu vpřed.“



136 signatářů je z řady organizací z celé Velké Británie, včetně City of Sanctuary UK, Choose Love, Freedom from Torture, One Strong Voice, Rainbow Migration, Refugee Action, Refugee Council, Safe Passage International, Scottish Refugee Council, Welsh Refugee Council a Public and Commercial Services Union.



V dopise se uvádí: „Tento týden jste nám řekl, že imigrace 'je základní otázkou spravedlnosti'. Souhlasíme s tím. Ale drásavé zkušenosti z loňského léta, kdy se nenávistné davy pokusily vypálit hotely hostící žadatele o azyl, jasně ukazují, že cestu ke spravedlnosti nelze hledat v těch, které staví místní komunity proti uprchlíkům hledajícím bezpečí před pronásledováním a válkou.“



Dopis rovněž reaguje na zaměření summitu na boj proti převaděčským gangům a píše: „Namísto toho, aby se summit o bezpečnosti hranic zaměřil na nové drahé způsoby, jak narušit činnost pašeráků lidí, což často činí cestu pro uprchlíky ještě nebezpečnější, by se vláda měla zabývat bezpečnými cestami pro uprchlíky, jak se sem dostat, aniž by riskovali své životy.“



Tim Naor Hilton, výkonný ředitel organizace Refugee Action, uvedl: „Potřebujeme, aby premiér a jeho vláda byli stateční a zbavili se konfliktního jazyka, který obviňuje migranty, včetně uprchlíků a lidí žádajících o azyl.



„Nepřátelská politika a rétorika hrozí tím, že podnítí další rasistické, islamofobní a protiimigrantské nepokoje, které loni v létě zmítaly našimi komunitami.



„Vláda musí používat jazyk, který se zaměřuje na jednotu a odolnost komunit, a vytvořit nový azylový systém, který bude založen na právech a spravedlnosti.“



Nico Ndlovu, signatář a představitel skupiny One Strong Voice, která vede kampaň na základě živé zkušenosti, uvedl: „Slova premiéra z tohoto týdne nijak neuznávají naše utrpení a důvody, proč zoufale potřebujeme najít bezpečí, ani náš přínos pro tuto zemi, její ekonomiku a kulturu.



„Je bolestné slyšet, jak se přidává k takovéto nepřátelské rétorice. Místo úzkého a nákladného zaměření tohoto summitu na pašeráky lidí potřebujeme řádnou vizi azylového systému s plánem, který bude spravedlivý, soucitný a dobře řízený.“



Dopis vyzývá k novému plánu pro uprchlíky, který bude soucitný a dobře řízený, včetně spravedlivého a rychlého rozhodování o jejich žádostech o azyl a možnosti znovu vybudovat jejich životy, silnější globální spolupráce při řešení základních příčin, které nutí lidi utíkat ze svých domovů, a bezpečných cest pro uprchlíky.



Zdroj v angličtině ZDE

0