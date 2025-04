USA: Deportováni kvůli pokutě za rychlou jízdu. Desítkám amerických studentů byla náhle zrušena víza

8. 4. 2025

Téměř 40 studentů hlásí zrušená víza kvůli drobným přestupkům, zatímco Trump zesiluje zásahy proti univerzitám



Lisa zrovna jedla u kamarádky jídlo s sebou, když jí přistál e-mail z univerzity. Zběžně si zprávu přečetla:



„ISS [International Student Services] vám píše, aby vás informovala, že váš záznam v systému SEVIS byl ukončen...“



Formulace jí připadala neznámá. Přečetla si to ještě jednou, ale pořád to znělo jako podvod - absurdní a nereálný.

Lisa je zahraniční studentkou Wisconsinské univerzity v Madisonu, do promoce jí zbývá pouhý měsíc. Požádala o použití pseudonymu kvůli obavám z odvetných opatření a probíhajícímu soudnímu sporu.



Ministerstvo vnitřní bezpečnosti spravuje databázi Sevis, která sleduje zahraniční studenty a stipendisty s vízy F, M a J. Jakmile je záznam v systému Sevis ukončen, studentův legální status okamžitě pozbývá platnosti. Buď musí opustit USA během ochranné lhůty, která je obvykle 15 dní, nebo podniknout kroky k obnovení svého statusu. V opačném případě jim hrozí deportace a budoucí vízová omezení.



Ministerstvo vnitřní bezpečnosti spravuje databázi Sevis, která sleduje zahraniční studenty a stipendisty s vízy F, M a J. Jakmile je záznam v systému Sevis ukončen, studentův legální status okamžitě pozbývá platnosti. Buď musí opustit USA během ochranné lhůty, která je obvykle 15 dní, nebo podniknout kroky k obnovení svého statusu. V opačném případě jim hrozí deportace a budoucí vízová omezení.



Prokousala se sekcí komentářů. Zapojila se do skupinových chatů. Hledala vzory. Jeden se objevil: většině postižených studentů byly odebrány otisky prstů. Někteří z nich byli obviněni z přestupků, které nebyly trestné, ale ve zprávách se uvádělo, že mají záznam v trestním rejstříku.



Tehdy si vzpomněla: před rokem jela domů, když dostala dvě pokuty za rychlost: jednu za překročení rychlosti a druhou za nezastavení. Policejního auta za sebou si všimla, až když bylo pozdě. Aby byla obvinění zrušena, dostavila se k soudu, kde jí byly odebrány otisky prstů.



Lisa je jednou z několika studentek a studentů z různých států, kterým vláda USA 4. dubna bez předchozího upozornění a jasného vysvětlení odebrala legální status. Podle vyjádření univerzit se to týkalo nejméně 39 studentů, včetně univerzit v Berkeley, UCLA, UC San Diego, Stanford, Ohio State, University of Tennessee, University of Kentucky, Minnesota State University a University of Oregon.



Z online formuláře s údaji, který vytvořili sami postižení studenti, vyplývá, že problém může být rozšířenější. Studenti z 50 univerzit nahlásili, že jim byla víza zrušena kolem 4. dubna, přičemž mnozí z nich uvedli, že měli předchozí záznamy, některé se omezovaly na nekriminální přestupky.



Tato tajná vlna odebírání víz přišla několik dní poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil odebrání více než 300 studentských víz. „Děláme to každý den. Pokaždé, když najdu jednoho z těchto šílenců, odeberu mu vízum,“ řekl 27. března na tiskové konferenci s odkazem na studenty, které označil za hrozbu pro národní bezpečnost.



Lisina univerzita přiložila ke zprávě snímek obrazovky s jejím záznamem v Sevisu. Ukončení bylo zaznamenáno 4. dubna správcem systému s poznámkou: „Osoba identifikovaná při kontrole trestního rejstříku a/nebo jí bylo zrušeno vízum.“



Shenqi Cai, kalifornská imigrační právnička a vedoucí advokátka společnosti Lashine Law, uvedla, že první telefonát od studentky obdržela 3. dubna. „Tehdy jsme si mysleli, že jde o jednorázovou záležitost. Zdálo se nám to divné.“



Ale do pátku přicházely další případy. Kontaktovala pověřené pracovníky škol na několika partnerských univerzitách a potvrdila, že ukončení studia je v systému Sevis viditelné.



Cai uvedla, že toto kolo ukončování studia v systému Sevis se zdá být bezprecedentní. „Studentům nebyla dána žádná možnost vysvětlit svou situaci.“



Na základě dosud shromážděných informací Cai uvedl, že asi 90 % postižených studentům byly odebrány otisky prstů. Vysvětlila však, že kritéria používaná k označování studentů se mohou v jednotlivých státech lišit. „Každý stát definuje tyto spouštěče jinak. Prahové hodnoty jsou nejednotné. V jednom státě může být student zatčen, ale to neznamená, že bude odsouzen, protože pravomoc rozhodnout o vině či nevině má soudce.“



David, čínský student, který dokončil bakalářské studium, nemohl okamžitě pokračovat v práci. Kvůli obavám z odvety a probíhajícímu soudnímu řízení požádal o uvedení pseudonymu.



V roce 2024 byl David po hádce se svou partnerkou nahlášen na policii. Když policisté dorazili na místo, stále se hádali, ale k žádnému fyzickému kontaktu podle něj nedošlo. Kvůli jazykové bariéře mu partnerka nedokázala jasně vysvětlit, co se stalo. David byl přes noc zadržen a později mu bylo nařízeno dostavit se k soudu.



„Moje partnerka napsala prohlášení státnímu zástupci, ve kterém vysvětlila, že se nejednalo o domácí násilí,“ řekl. Obvinění bylo nakonec staženo. Ze soudních záznamů vyplývá, že případ byl zamítnut s předsudky a soudce nařídil zničit záznam o zatčení a biometrické údaje.



O tři roky později David obdržel oznámení o ukončení záznamu v Sevisu.



Na rozdíl od zapsaných studentů F-1 David pracuje v rámci volitelného praktického výcviku, což je pracovní povolení spojené se systémem Sevis. Jakmile je záznam v systému Sevis ukončen, toto oprávnění končí a je téměř nemožné jej obnovit.



Davidovi se blížil konec prvního roku zaměstnání, když v pátek dostal oznámení. Naplánoval si schůzku na oběd se svým manažerem, který mu řekl, že se mu společnost pokusí pomoci s přestěhováním do Kanady. Protože však výpověď vstoupila v platnost okamžitě, vztahovalo se na něj pravidlo patnáctidenního odchodu.



„Řekl jsem to rodině a ta se cítila stejně bezmocná,“ řekl. „Ale nepocházíme z bohatých poměrů a oni toho nemohou moc udělat.“



Bill čelí stejnému dilematu. V prosinci 2024 ukončil studium a v současné době si hledá práci. Požádal, aby kvůli probíhajícímu případu nepoužíval své pravé jméno.



Na začátku roku 2025 Bill při odbočování narazil do jiného auta. V té době mu právě vypršela platnost řidičského průkazu. Policie ho obvinila z řízení s prošlým řidičským průkazem. Po jeho obnovení se řídil pokyny a dostavil se k soudu.



„Šel jsem s dočasnou licencí. Zaměstnanci soudu byli přátelští,“ řekl. „Jeden z nich dokonce žertoval: 'O nic nejde, fešáku,' zatímco mi bral otisky prstů a fotografie. Připadalo mi to jako scéna z filmu.“



Jeho první vystoupení zahrnovalo pouze ověření totožnosti. Když se zeptal, zda by se slyšení mohlo konat ještě ten den, pracovnice mu řekla, že je naplánováno na květen, a navrhla mu, aby přišel tehdy.



„Myslel jsem si, že je to v pořádku. Můj řidičský průkaz byl aktualizován, jen jsem se musel znovu dostavit.“ V té chvíli se mu zdálo, že se mu to podařilo. Ale 3. dubna náhle obdržel ze školy oznámení, že jeho záznam v Sevisu byl ukončen.



Bill teď netuší, co má dělat. Podle zákona by měl okamžitě opustit zemi, ale jeho případ je stále otevřený a v květnu se musí dostavit k soudu. Neví, zda by mu hrozilo zadržení.



Dne 4. dubna se setkal s mezinárodní kanceláří své univerzity. Tamní pracovníci byli podle něj ochotni pomoci, ale měli jen málo nástrojů. Požádali ho, aby napsal osobní prohlášení, které slíbili předat vedení univerzity. Jedinou formální podporou, kterou jim nabídli, bylo doporučení na právníka se slevou - 150 dolarů za hodinu.



Do nedělního večera se panika rozšířila. Tři stovky studentů se připojily k informačnímu setkání na Zoomu, které pořádal Brad Banias, imigrační právník federálního soudu a bývalý soudní advokát ministerstva spravedlnosti. Do chatovací schránky se hrnuly dotazy: „Měli bychom teď opustit své byty pro případ, že se objeví ICE?“ ptali se Baniasovi. „Bude nezaplacená pokuta za parkování problém?“



Banias označil výpovědi za politický, nikoli právní krok. „Rozčiluje mě, když vidím devatenáctileté lidi, kteří se jen snaží studovat, a najednou se v prověrce trestní minulosti objeví pokuta za parkování, o které ani nevěděli,“ řekl. „Nenechte se přesvědčit, že je rozumné opustit zemi kvůli pokutě za parkování.“



Pro Lisu se budoucnost teprve začínala rýsovat. Za měsíc ji čeká promoce, nabídka práce a přijetí na postgraduální studium. Teď si ale prý není jistá, jestli má v pondělí vůbec jít do třídy.



V dubnu 2024 ji v Madisonu zastavili kvůli překročení rychlosti. Hlídkového vozu za sebou si hned nevšimla, a než zastavila, přiblížili se k ní dva policisté. Jeden jí řekl, ať si nedělá starosti - byl to její první přestupek a stačí, když zaplatí pokutu. Druhý však vydal dvě pokuty: jednu za překročení rychlosti a druhou za nezastavení.



Řekli jí, že šlo jen o nedorozumění, které si může vyjasnit u soudu.



K tomu ale nikdy nedošlo.



„Moje první soudní jednání bylo jen kvůli občanskému průkazu,“ řekla. „Vzali mi otisky prstů, vyfotili mě, změřili výšku. Soudce skoro nic neřekl. Žádné slyšení, jen nové datum soudu.“



Zeptala se, zda by případ mohl být vyřešen dříve, a bylo jí řečeno, že si má domluvit schůzku online. To také udělala. Během této schůzky byl případ odložen. Žádný záznam. Zeptali se jí, zda souhlasí. Odpověděla, že ano.



Pak už šlo všechno hladce: pracovní vízum jí bylo schváleno, prověrky ve firmě proběhly bez problémů a ona neměla žádné problémy s odjezdem a opětovným vstupem do země. Myslela si, že je to za ní.



Pak přišel e-mail.





„Nevím, jestli ještě smím absolvovat,“ řekla. „Když nedostanu titul, vezme mě ta škola ještě? Odsune firma nabídku? V nejhorším případě nedokončím školu. Vrátím se domů a začnu studovat znovu. Další čtyři roky. A co pak?“



