BBC: Irský chirurg: Nikdy v životě jsem dosud neviděl tolik vážně zraněných dětí jako v Gaze

4. 4. 2025

„Nic vse s tím nedá srovnat... s tím počtem těžce zraněných dětí.“ Irský úrazový chirurg Dr. Morgan McMonagle říká @vicderbyshire, že počet obětí v Násirově nemocnici byl „zdaleka nejhorší“ v jeho lékařské kariéře.

Mám zkušenosti s nemocnicí Saint Mary's Hospital on Grenfell, Westminster Bridge, London Bridge (rúzné nedávné britské katastrofy). Pracoval jsem v Selly Oak, v nemocnici královny Alžběty v Birminghamu ve vojenském křídle na vrcholu poslední války v Iráku, kdy se spousta mladých mužů, kteří sloužili naší, vrátila s hrozivými zraněními. Ale tohle bylo zdaleka nejhorší, víte. Pracoval jsem ve velkém městském centru v Severní Americe, kde jsme viděli osm až deset zranění střelbou za noc, ale nic se nedalo srovnat s tímhle, protože to nebylo jenom kvůli rozsahu. Ale opravdu, šlo o ten počet dětí, které jsou těžce zraněné, a tím myslím opravdu těžce zraněné.

“Nothing compared to this… the numbers of children who were severely injured.”



