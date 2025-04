Lipavský a Rakušan svým selektivním humanismem urážejí Putinovy ukrajinské oběti

5. 4. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Rada OSN pro lidská práva dnes v Ženevě schválila rezoluci o právu Palestinců na sebeurčení. #HRC58



🟢 43 ze 47 států hlasovalo pro návrh

🔴 2 státy byly proti (Česko a S. Makedonie)

🔘 2 se zdržely (DR Kongo a Dominikánská republika) pic.twitter.com/CKLZyLWBpK — OSN Česko | UN Czechia (@OSNPraha) April 4, 2025

V pátek zločinec a vrah Putin raketami usmrtil několik lidí a několik dětí v Zelenského rodném městě Krivyj Roh. Samozřejmě, že Češi na sociálních sítích stereotypně, podle svého ideologického mustru, začali ostře kritizovat vraha Putina. Rusko je zlo, a tomu se musí nadávat. Ale co jinak. V pátek zločinec a vrah Putin raketami usmrtil několik lidí a několik dětí v Zelenského rodném městě Krivyj Roh. Samozřejmě, že Češi na sociálních sítích stereotypně, podle svého ideologického mustru, začali ostře kritizovat vraha Putina. Rusko je zlo, a tomu se musí nadávat. Ale co jinak.





Zavraždění několika dětí je samozřejmě strašlivý, odsouzeníhodný zločin. Proč se ale Evropa stále nedala dohromady a nebyla schopna Ukrajině poskytnout onen superúčinný izraelský protiraketový systém Iron Dome, který sestřelí všechny přilétající rakety? Nenese vinu za vyvraždění ukrajinských dětí jen Putin, ale i indolence a nezájem západních politiků? Proč Izrael ten systém Iron Dome Ukrajině už dávno nedal k dispozici?





Ale věc je ještě o hodně závažnější. Smrt ukrajinských dětí je strašná, ale ještě daleko strašnější je systematické izraelské vyvražďování malých dětí v Gaze. Tam jich Izrael vyvraždil tisíce, mnohem, mnohem víc, než kolik jich zabil Putin na Ukrajině. Další obrovské tisíce palestinských dětí přišly o své nohy a ruce, které jim musely být amputovány bez umrtvení, protože nebylo k dispozici. Další tisíce dětí přišly o rodiče, které jim Izrael vyvraždil.





Jak je možné, že se čeští politikové a čeští občané rozčilují nad Putinem, a daleko horší vyvražďování nevinných lidí Izraelem v Gaze jim nevadí?







Co to je, tenhle rasismus a tenhle selektivní humanismus? Je to obscénní.



Rakušan píše něco, že Putin určitě časem skončí před mezinárodním trestním soudem. Do háje, vždyť Česká republika práci mezinárodního trestního soudu při hlasování v OSN jako jediná v Evropě (kromě fašistického Maďarska) ochromuje! Co je tohle za pokrytectví, Rakušane!







Argumentuji, že svým neupřímným pokryteckým a rasistickým odsuzováním pouze Putinových zločinů, nikoliv však daleko horších zločinů Netanjahuovy vlády Rakušan a Lipavský urážejí Putinovy ukrajinské oběti.







Česko je v tomto ohledu - bohužel, je mi líto, že to musím říct - darebácký stát.





Lipavský a Rakušan urážejí Putinovy ukrajinské oběti pic.twitter.com/YNJAf79P07 — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) April 5, 2025









2