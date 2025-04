Patnáct zabitých zdravotníků: Video dokazuje, že Izrael lhal o jejich vyvraždění izraelskou armádou

5. 4. 2025

čas čtení 7 minut

Hlavní zpráva dne v rozhlase BBC v poledne v sobotu 5. dubna 2025. V kapse jednoho z Izraelem vyvražděných zdravotníků byl nalezen mobilní telefon se sedmiminutovým videozáznamem toho, jak došlo k jejich vyvraždění. Izrael lhal, že sanitky nebyly označeny a měly vypnutá světla.



Píše New York Times:

Video zachycuje humanitární pracovníky zabité v Gaze pod palbou, světla sanitky svítí



OSN uvedla, že pracovníky zabil Izrael. Video se zdá být v rozporu s izraelskou verzí událostí, podle níž sanitky „jely podezřele“ bez světel a nouzových signálů.

Sky News toto video odvysílaly:







Video zachycuje okamžik, kdy izraelské jednotky zahájily koncem března palbu na skupinu zdravotníků v Gaze.



Video, které bylo objeveno na mobilním telefonu zdravotníka, jenž byl spolu s dalšími 14 humanitárními pracovníky nalezen koncem března v masovém hrobě v Gaze, ukazuje, že sanitky a hasičské auto, v nichž jeli, byly jasně označeny a měly zapnutá nouzová signální světla, když je izraelské jednotky zasáhly palbou.









Představitelé Palestinské společnosti Červeného půlměsíce na páteční tiskové konferenci v OSN, kterou moderovala Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, uvedli, že téměř sedmiminutový záznam, který získal deník The New York Times, předložili Radě bezpečnosti OSN.



Mluvčí izraelské armády podplukovník Nadav Šošani na začátku týdne uvedl, že izraelské síly nezaútočily „náhodně“ na sanitku, ale že bylo identifikováno několik vozidel, která „podezřele postupovala“ bez světel a nouzových signálů směrem k izraelským jednotkám, což je přimělo ke střelbě. Plukovník Šošani na začátku týdne uvedl, že devět ze zabitých byli palestinští ozbrojenci. Izrael na žádost o komentář k videozáznamu bezprostředně nereagoval.



Deník The Times získal video od vysoce postaveného diplomata v OSN, který požádal, aby nebyl jmenován, aby mohl sdílet citlivé informace.



The Times ověřily místo a čas pořízení videa, které bylo pořízeno v jižním městě Rafáh 23. března brzy ráno. Je natočeno z místa, které vypadá jako přední interiér jedoucího vozidla, a ukazuje konvoj sanitek a hasičského vozu, jasně označený, se zapnutými světlomety a blikačkami, jak časně ráno projíždí na jih po silnici severně od Rafáhu. Jsou vidět první sluneční paprsky a cvrlikají ptáci.



Konvoj zastavuje, když narazí na vozidlo, které vybočilo na krajnici - jedna sanitka byla předtím vyslána na pomoc zraněným civilistům a dostala se pod palbu. Nová záchranářská vozidla zajíždějí ke krajnici.



Záchranáři, z nichž nejméně dva jsou vidět v uniformách, vystupují z hasičského vozu a sanitky označené znakem Červeného půlměsíce a blíží se k sanitce vykolejené na stranu.



Pak se ozve intenzivní střelba.



Na videu je vidět a slyšet palba střelby, která zasahuje konvoj.



Kamera se otřásá, video potemní. Zvuk však pokračuje ještě pět minut a rachot střelby neustává. Muž arabsky říká, že jsou přítomni Izraelci.



Záchranář, který natáčí, je na videu slyšet, jak stále dokola odříkává „šahádu“ neboli muslimské vyznání víry, které lidé odříkávají, když čelí smrti. „Není jiného Boha než Bůh, Mohamed je jeho posel,“ slyšíme zdravotníka říkat. Prosí Boha o odpuštění a říká, že ví, že zemře.



„Odpusť mi, matko. Tuto cestu jsem si zvolil - pomáhat lidem,“ řekl. „Alláhu akbar,“ Bůh je velký, říká.



V pozadí je slyšet změť hlasů rozrušených humanitárních pracovníků a vojáků, kteří křičí příkazy v hebrejštině. Není jasné, co říkají.



Mluvčí Palestinské společnosti Červeného půlměsíce Nebal Farsakhová v rozhovoru z města Ramalláh na západním břehu Jordánu uvedla, že zdravotník, který video natočil, byl později nalezen s kulkou v hlavě v masovém hrobě. Jeho jméno zatím nebylo zveřejněno, protože má příbuzné žijící v Gaze, kteří se obávají izraelské odvety, uvedla diplomatka OSN.



Na tiskové konferenci, která se konala v sídle OSN, prezident Palestinské společnosti Červeného půlměsíce Dr. Younis Al-Khatib a jeho zástupce Marwan Jilani novinářům řekli, že důkazy, které společnost shromáždila - včetně videozáznamu a zvukového záznamu z této epizody a forenzního ohledání těl - jsou v rozporu s izraelskou verzí událostí.



Smrt humanitárních pracovníků, kteří se ztratili 23. března, vyvolala v posledních dnech mezinárodní pozornost a odsouzení. OSN a Palestinský červený půlměsíc uvedly, že humanitární pracovníci neměli u sebe zbraně a nepředstavovali žádnou hrozbu.



„Jejich těla byla zastřelena z velmi blízké vzdálenosti,“ uvedl doktor Khatib a dodal, že Izrael několik dní neposkytl informace o tom, kde se pohřešovaní zdravotníci nacházejí. „Věděli přesně, kde jsou, protože je zabili,“ dodal. „Jejich kolegové byli v agónii, jejich rodiny byly v agónii. Osm dní nás drželi v nevědomosti.“



Trvalo pět dní poté, co se záchranná vozidla stala terčem útoku a odmlčela se, než se OSN a Červenému půlměsíci podařilo vyjednat s izraelskou armádou bezpečný průjezd, aby mohly pátrat po pohřešovaných. V neděli záchranné týmy našly 15 těl, většinu v mělkém masovém hrobě spolu s jejich rozdrcenými sanitkami a vozidlem označeným logem OSN.



Oblast, kde konvoj na videu zastavuje, byla o několik hodin později zachycena na satelitním snímku a analyzována deníkem The Times. V tu chvíli bylo pět sanitek a hasičské auto odsunuto ze silnice a shluknuto dohromady.



O dva dny později nový satelitní snímek oblasti ukázal, že vozidla byla zřejmě zasypána. Vedle narušené země jsou tři izraelské vojenské buldozery a bagr. Kromě toho buldozery vztyčily na silnici v obou směrech od masového hrobu hliněné zátarasy.



Jeden člen palestinského Červeného půlměsíce je stále pohřešován a Izrael neřekl, zda je zadržen, nebo byl zabit, uvedl doktor Khatíb.



Dr. Ahmad Dhair, soudní lékař, který ohledal některá těla v Násirově nemocnici v Gaze, uvedl, že čtyři z pěti humanitárních pracovníků, které ohledal, byli zabiti četnými výstřely, včetně ran do hlavy, trupu a kloubů. Jeden zdravotník Červeného půlměsíce v konvoji byl zadržen a poté propuštěn izraelskou armádou a poskytl svědectví o střelbě izraelské armády na sanitní vozy, uvedla OSN a Společnost Červeného půlměsíce.



Dylan Winder, zástupce Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce při OSN, označil tento incident za nehoráznost a uvedl, že představuje nejsmrtelnější útok na pracovníky společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce kdekoli na světě od roku 2017.



Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk na zasedání rady uvedl, že musí být provedeno nezávislé vyšetřování a že tato epizoda vyvolává „další obavy z páchání válečných zločinů izraelskou armádou“.









Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0