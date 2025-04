Trumpovy „idiotské“ a chybné celní výpočty ohromily ekonomy

4. 4. 2025

Ochotní patolízalové přišli se zjednodušeným vzorcem, který uvrhl světovou ekonomiku do chaosu, píše Richard Partington



Donald Trump mával v Růžové zahradě Bílého domu velkou tabulkou jako rekvizitou a naznačoval, že jeho nový celní plán je jednoduchý: „Reciproční - to znamená, že oni to dělají nám a my jim. Velmi jednoduché. Jednodušší už to být nemůže.“



Možná až příliš jednoduché. Metoda použitá k výpočtu nejdůležitějších čísel v mezinárodním obchodě, politice a ekonomice šokovala přední světové odborníky.



Pro každou zemi Bílý dům vyhledal její deficit obchodu se zbožím pro rok 2024 a poté jej vydělil celkovou hodnotou dovozu. Trump, aby byl „laskavý“, řekl, že však nabídne slevu, takže toto číslo snížil na polovinu. Výpočet byl dokonce vydestilován do vzorce.



Vezměme si například údaje pro Čínu:



Schodek obchodu se zbožím: 291,9 miliardy dolarů.



Celkový dovoz zboží: 9,9 mld: USD: dovoz zboží: 438,9 mld.



Tyto údaje vydělené = 0,67, tj. 67 %.



A vyděleno na polovinu = 34 %.

Pro země bez velkého schodku Bílý dům použil 10% základní hodnotu, čímž zajistil, že cla budou uplatňována bez ohledu na to. To byl případ Velké Británie, která měla podle amerického úřadu pro sčítání lidu v roce 2024 přebytek téměř 12 miliard dolarů.



„[Je to] zcela mimořádný výpočet po měsících práce v zákulisí,“ řekl Jim Reid, vedoucí globálního makrovýzkumu v Deutsche Bank. „[To] nepřidalo příliš důvěry v to, že existuje hloubkový strategický prováděcí plán.“



Washington již několik týdnů hovořil o hloubkové politické analýze, jejímž cílem bylo stanovit čísla na základě kombinace tarifních a netarifních překážek obchodu, jak je vnímal; včetně údajné „manipulace s měnou“, místních zákonů, předpisů a daní, jako je DPH.



Tento přístup sám o sobě vyvolal pozdvižení u odborníků, kteří uvedli, že zahrnutí DPH je velmi neobvyklé; jedná se totiž o daň z prodeje, která se platí jak za zboží vyrobené v tuzemsku, tak za dovoz ze zahraničí.



Zdá se však, že Bílý dům potvrdil, že k tomuto úsudku přistoupil zjednodušeně:



Reciproční cla vypočítal jako celní sazbu nezbytnou k vyrovnání bilaterálních obchodních deficitů mezi USA a jednotlivými obchodními partnery. Tento výpočet předpokládá, že přetrvávající obchodní deficity jsou způsobeny kombinací tarifních a netarifních faktorů, které brání vyrovnání obchodu.



S tímto výpočtem je spojeno několik problémů - v neposlední řadě to, že značně zjednodušuje příčiny obchodních deficitů. Obchodní deficity vznikají, když země více nakupuje, než prodává do zahraničí. Spojené státy vykazují deficit trvale od 70. let 20. století. Obchodní deficity se obvykle v průběhu času vyrovnávají, protože vytvářejí tlak na pokles měny země (v důsledku toho, že poptávka po zahraniční měně na nákup dováženého zboží převyšuje poptávku po domácí měně).



USA, které byly na vrcholu světové rezervní měny - používané v celém světovém finančním systému pro platby a mezinárodní obchod - však dosáhly větších obchodních deficitů než jiné země.



Dalším důvodem je, že americké zboží je pro spotřebitele v rozvojových ekonomikách příliš drahé, což pomáhá vysvětlit některé obzvláště velké obchodní deficity - a nová cla - pro chudší země.



Adam Tooze, ekonomický historik z Kolumbijské univerzity v USA, uvedl, že pro země jihovýchodní Asie existuje „groteskní“ strategie, včetně 49% kambodžského cla a sazeb 48 % pro Laos a 46 % pro Vietnam.



„Není to proto, že by tyto země zlovolně diskriminovaly americký vývoz, ale proto, že jsou relativně chudé. USA nevyrábí mnoho zboží, které by pro ně bylo relevantní dovážet,“ řekl.



Zejména Vietnam se stal součástí globálního dodavatelského řetězce pro velké výrobce, včetně amerických technologických a oděvních společností, jako jsou Nike, Intel a Apple.



Dalším zvláštním příkladem je Lesotho, malá jihoafrická země, jedna z nejchudších na světě, která čelí clu ve výši 50 %. Mezi její hlavní vývozní artikly do USA patří diamanty a oděvy - což ukazuje, jak jsou vazby po celém světě na vzácné nerostné suroviny pro americkou ekonomiku důležité, ale také to, jak se USA v posledních letech snažily podpořit rozvoj afrických zemí - politikou na podporu výroby společností, jako jsou Levi Strauss a Wrangler.



Trump však svou strategií „Amerika na prvním místě“ převrátil desetiletí pokusů po sobě jdoucích amerických administrativ o globální ekonomický vliv, což pro globální ekonomiku znamená zemětřesení.





„Tohle není seriózní obchodní politika ani velká strategie,“ řekl Tooze. „Šéf nenávidí obchodní deficity a jeho tým ochotných patolízalů přišel s formulkou, jakkoli idiotskou, která mu vyhovuje.“





Zdroj v angličtině ZDE

