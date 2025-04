Portrét Petra Pavla od Fabiana Golga je hodně idealistický

7. 4. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Plně souhlasím s Fabianem Golgem , že se v dnešní době chová Petr Pavel v prezidentské funkci rozumně a uměřeně, na rozdíl od drtivé většiny českých politiků. Jenže mně přijde, odpusťte, že si Fabiano Golgo Petra Pavla poněkud idealizuje, zejména pokud hovoří o etice.





Nejsem žádný zarytý antikomunista, především proto, že si jsem vědom toho, že tvrdý ideologický antikomunismus, který stále ovládá velkou část české společnosti, brání pragmatickému soustředění na současné problémy a jejich pragmatickému řešení. Antikomunismus je po šestatřiceti letech po pádu komunistického režimu pasé. A ano, Rusko ohrožuje střední Evropu, ale Putinův režim není komunismus.





JENŽE: Problém je, že já pamatuju všechno. Pamatuju si velmi dobře mladíky-kariéristy, kteří v osmdesátých letech pokrytecky vstupovali do komunistické strany, aby si zajistili svou kariéru, i když velmi dobře věděli, že komunistický režim je kriminální.





Řekl v Respektu: „Podmínkou, abych mohl dělat, co jsem chtěl, byla červená knížka, bral jsem to jako realitu, která prorůstala všude. Alternativou bylo nebýt u výsadkářů a tím pro mě u armády, ale to jsem nechtěl.“





A nejen že vstoupil do armády, ale vyloženě pracoval pro komunistickou vojenskou rozvědku.







Je to pro mě etický problém. Fabiano Golgo píše o Pavlovi:





"Pavlova odpověď je návrat k tomu, co Havel nazval „žít v pravdě“ - vládnout s pokorou, jasností a respektem k institucím."





Skutečně? Já mám spíš obavu, vzhledem k tomu, jak ochotně a jednoduše se v mládí Pavel věnoval intenzivní spolupráci s tou nejkontroverznější součástí komunistického režimu, že Pavel prostě podpoří jakýkoliv režim, který je zrovna u moci.





Doufám, že se snad mýlím. Býval bych chtěl, aby mělo Česko ve vedoucích funkcích lidi skutečně bez poskvrny, Možná to ve střední Evropě nejde. Možná je zapotřebí, aby i prezident země měl nějaký škraloup - přiblíží se tím všem ostatním, také nedokonalým občanům?





Podle Fabiana Golga se Petr Pavel v prezidentské funkci nyní chová racionálně, uměřeně a pozitivně. To je jistě přínosem.





Jedním z největších problémů současnosti je, že politikové ve vrcholných orgánech České republiky systematicky podporují, hlasováním v OSN ale i další svou činností, válečné zločiny Izraele páchané v Gaze a na dalších palestinských územích.





Jak to, že se proti tomu Petr Pavel nevymezuje? Že by to byl právě projev toho, že vždy bude - jak od mládí - jednat tak, jak si přeje každý vládnoucí režim?





A ano, slyšel jsem, že prý izraelské válečné zločiny v Gaze podporuje 99,9 procent českého obyvatelstva. Takže pan prezident Pavel je plně v souladu se svým národem.





Pokud se ale prezident skutečně chová masarykovsky a havlovsky, jak píše Fabiano Golgo, měl by k podpoře izraelských válečných zločinů skutečně mlčet?

