Robert Reich: Další drobné důvody k mírnému optimismu. Jedenáct z tohoto týdne

4. 4. 2025

Přátelé,



V mnoha ohledech to byl další strašlivý týden. Jako strašlivý hurikán strhává Trumpova diktatura do své tlamy další lidi a zároveň dále ničí naše veřejné instituce a ničí zbytky našich občanských norem.



1. Hlasování pro Nejvyšší soud ve Wisconsinu



Navzdory hysterickým varováním Elona Muska, jeho předvádění se se sýrovitým kloboukem a více než 20 milionům dolarů, které republikáni utratili v boji o Nejvyšší soud ve Wisconsinu - většinu z nich Musk -, na tom nezáleželo: Liberální soudkyně Susan Crawfordová zvítězila o pozoruhodných 10 bodů, a zajistila tak liberální většinu v tomto soudu. Stát, který v roce 2024 těsně podpořil Trumpa, se od něho prudce odklonil. Každý okres ve Wisconsinu se v tomto závodě posunul doleva ve srovnání s prezidentským závodem v roce 2024.



Nejenže soudkyně Crawfordová nahromadila obrovské náskoky v Milwaukee a Madisonu, ale udržela náskoky svého soupeře Brada Schimela na uzdě i na převážně bílých předměstích Milwaukee, kde se střední a vyšší střední třídou, kde otázka potratů nepochybně pohnula některé republikánky, aby přešly a hlasovaly pro ni.



Wisconsinští voliči se při pohledu na Muskův odér zarazili. V jednu chvíli Crawfordová o Schimelovi mluvila jako o „Elonu Schimelovi“. Tím bylo řečeno vše.



Elon se ukazuje jako obrovská politická přítěž. Trump tvrdí, že Musk během několika týdnů opustí režim, ale já mám pochybnosti.



2. Další volby



V dalších volbách na spodních příčkách kandidátek zaznamenali v úterý úspěch demokraté.



Demokraté zvítězili v dalších celostátních volbách ve Wisconsinu. Ve volbách do funkce státní superintendentky pro veřejné vzdělávání obhájila pohodlně své křeslo dosavadní ministryně Jill Underlyová, kterou podporovaly odbory a demokraté, proti vyzyvateli podporovanému Republikánskou stranou, který podporoval školní kupony. Wisconsinští demokraté také sesadili dosavadního okresního ředitele v republikánském okrese Winnebago a demokraté z Illinois získali post starosty ve městě Aurora.



Na Floridě republikáni obhájili dvě křesla v Kongresu, ale mnohem těsnějším rozdílem než v listopadu. Demokraté v obou obvodech vedli kampaň proti škrtům DOGE v oblasti sociálního zabezpečení/Medicaid/VA. Tyto dva obvody byly tak republikánské, že Výbor pro kongresovou kampaň Demokratické strany ani neuvažoval o investování prostředků na kampaň.



Kdyby se posuny na Floridě uplatnily na celém bojišti Sněmovny reprezentantů v roce 2026, byli by demokraté na nejlepší cestě získat přes 40 křesel a snadno znovu získat většinu.



V dalším velkém rozruchu voliči ve městě Aurora ve státě Illinois sesadili svého starostu Richarda Irvina, který se hlásil k Trumpovi, a zvolili příštím starostou městského radního a komunitního dělnického aktivistu Johna Laesche.



Republikány by mělo skutečně znepokojovat, že toto rostoucí odmítání Trumpa se ujalo ještě předtím, než svými inflačními cly snížil konjunkturu ekonomiky. „[Domnívám se], že tyto volby budou zástupnými ukazateli nebo téměř jako meteorologická zařízení pro zjištění, jaká bouře nás čeká příští rok,“ varoval republikánský senátor Thom Tillis (R-N.C.) své kolegy republikány.



3. Celonárodně stále silnější odmítání Trumpa



To, co se stalo ve Wisconsinu a na Floridě, odráží něco, co se děje v celé zemi. Trump dělá mnohem více pro mobilizaci svých odpůrců než pro shromáždění svých příznivců. Zde jsou čísla průzkumů z tohoto týdne (opět všechny průzkumy provedené před Trumpovými divoce nezodpovědnými cly).



Reuters/Ipsos provedené mezi 30. 3. a 1. 4.: Trump má 43 % souhlasu, 53 % nesouhlasu - nejnižší souhlas od jeho návratu do úřadu.



Průzkum YouGov/Economist provedený mezi 30. 3. a 1. 4.: Trump má 46 % souhlasu, 49 % nesouhlasu - nižší souhlas než Biden v této fázi svého mandátu



Průzkum Marquette Law provedený mezi 17. 3. a 27. 3.: Trump má 46 % souhlasu, 54 % nesouhlasu



Průzkum Morning Consult provedený mezi 28. a 30. 3.: Trump má 47 % souhlasu, 50 % nesouhlasu.



4. Diskuse s voliči jsou pro republikány hrozné



Republikánská zástupkyně z Indiany Victoria Spartzová byla tento týden na dvou radnicích vypískána a vynadána voliči kvůli Signalgate, deportacím a škrtům v DOGE.



Republikánská zastupitelka Colorada Lauren Boebertová uspořádala tento týden telefonickou schůzku s voliči, ale přesto čelila tvrdým otázkám ohledně Muska/DOGE, Medicaid a škrtů v SNAP.



Demokraté mezitím pokračují v pořádání radnic v obvodech, kde republikáni nejsou ochotni je pořádat. Republikánský zástupce John James se nechtěl setkat s voliči ve svém obvodu, a tak se demokratický senátor Chris Murphy a zástupce Maxwell Frost minulou sobotu vydali do Jamesova michiganského obvodu, aby místo toho uspořádali radniční setkání s Jamesovými voliči.



5. Demokraté jsou (konečně) nažhavení



Není divu, že se senátor Bernie Sanders (I-Vermont) a zástupkyně Alexandria Ocasio-Cortezová (D-New York) stali hrdiny daleko za hranicemi progresivního křídla strany a přitáhli na svá protitrumpovská a protioligarchická shromáždění tak obrovské davy. Další zastávkou na jejich turné proti oligarchii bude 12. dubna Los Angeles.



Velký ohlas slibuje i zítřejší celonárodní akční den „Ruce pryč“, který se uskuteční 5. dubna.



Tradiční názor byl, že Trumpovi odpůrci jsou méně mobilizovaní, než jsme byli ve srovnatelném okamžiku jeho prvního funkčního období v roce 2017. Ve skutečnosti je opak pravdou. Studie, kterou minulý měsíc zveřejnilo konsorcium Crowd Counting Consortium, zjistila, že „pouličních protestů bylo více než dvakrát tolik než ve stejném období před osmi lety“. Výzkumníci dospěli k závěru, „že odpor proti Trumpově agendě v Americe nejen žije a daří se mu dobře. Je důmyslný, diverzifikovaný a pravděpodobně teprve začíná“.



Demokratický senátor Cory Booker mluvil tento týden proti Trumpovi na půdě Senátu 25 hodin a pět minut, aniž by si sedl nebo opustil senátní komnaty, aby se najedl nebo si odskočil na toaletu, čímž téměř o hodinu překonal předchozí rekord, který byl stanoven před 68 lety. Svůj projev přenášel živě na TikToku, kde získal více než 400 milionů „lajků“. Skutečně pozoruhodným aspektem jeho projevu bylo to, že to byl projev - nikoliv jedovatá řeč, ale věcný a promyšlený projev k národu.



Senátoru Bookerovi patří uznání za to, že nám připomněl, jak je důležité mluvit za to, čemu věříme, a ukázal Ameriku v její nejlepší podobě. Trump a jeho režim zatím demonstrují Ameriku v její nejhorší podobě: krutou, nelidskou a chamtivou.



6. Tesla dál prudce klesá



Elon je mezitím tím nejhorším obchodním zástupcem, jakého si Tesla a její akcionáři mohli představit. Tento týden jsme se dozvěděli, že celosvětový prodej společnosti Tesla v prvním čtvrtletí klesl o 13 % oproti předchozímu roku, a to zejména kvůli celosvětovému odporu spotřebitelů proti roli, kterou Musk hraje v Trumpově vládě. Poté, co Musk podpořil krajně pravicové strany, se prodeje Tesly v Německu propadly oproti loňsku o 41,5 procenta, ve Francii se snížily o 41 procent a ve Velké Británii o 0,6 procenta.



Aha, a demokratičtí zákonodárci ve státě New York ve středu představili návrh zákona namířený proti Muskovi a takzvanému projektu Buffalo Billion, v jehož rámci stát vynaložil 959 milionů dolarů na výstavbu a vybavení závodu, který si Muskova společnost pronajímá za 1 dolar ročně na provozování továrny na solární panely a automobilové součástky. Návrh zákona by zjišťoval, zda Tesla plní cíle v oblasti vytváření pracovních míst, uskutečňuje slíbené investice, platí dostatečný nájem a dodržuje závazky v oblasti pracovního vzdělávání. V případě neplnění by stát mohl od Tesly vymáhat zpět státní příspěvky, ukládat pokuty a vypovídat smlouvy.



7. Paul Weiss a Skadden platí cenu za zaprodání se Trumpovi



Zhrzené elitní právnické firmy Paul Weiss a Skadden Arps - obě kapitulovaly před Trumpem, aby se vyhnuly exekutivním příkazům, které by mohly ochromit jejich podnikání - již platí cenu. Spolupracovníci těchto firem soukromě i otevřeně říkají, že jejich vedoucí představitelé zradili zásady svých firem dohodami, které podkopávají závazek poskytovat bezplatnou právní práci veřejně prospěšným skupinám a kauzám, jež jsou v rozporu s Bílým domem. Několik z nich dalo výpověď. Mnoho mladých začínajících právníků obě firmy bojkotuje. Dobře!



8. Trumpova cla způsobují naprostý chaos



Trumpova šílená cla zařazuji jako důvod k mírnému optimismu, přestože mnohým ve Spojených státech i po celém světě způsobí strašlivou újmu, ale cla usnadní cestu k tomu, aby byl Trump vykopnut z úřadu - v roce 2028 nebo dříve.



Tato cla budou pravděpodobně nejhorší hospodářskou politikou od Smoot-Hawleyho cel z roku 1930, která zhoršila Velkou hospodářskou krizi. Typickou americkou rodinu budou letos stát nejméně 4 000 dolarů, podpoří inflaci a velmi pravděpodobně zničí ekonomiku.



Akciové a dluhopisové trhy v reakci na to prudce poklesly. Deník Wall Street Journal odhaduje, že hodnota amerických firemv důsledku cel již poklesla o 2,7 bilionu dolarů. Mnoho velkých firem plánuje propouštění.



Ostatní země jistě zvýší cla na americký vývoz nebo dokonce v odvetě zablokují některé americké služby.



9. Trump ztratil většinu v Senátu (přinejmenším v otázce cel vůči Kanadě, což může být předzvěstí dalších senátních hlasování proti němu).



Senát ve středu hlasoval 51-48 pro zrušení cel prezidenta Donalda Trumpa vůči Kanadě - a vyslovil tak Trumpovi první velkou výtku od jeho návratu do Bílého domu.



Čtyři republikáni - senátoři Mitch McConnell (Kentucky), Susan Collinsová (Maine), Lisa Murkowskiová (Aljaška) a Rand Paul (Kentucky) - se vzepřeli Trumpovi a vůdci senátní většiny Johnu Thuneovi a hlasovali spolu s demokraty pro zrušení platnosti výjimečného stavu, který Trump vyhlásil v únoru a který mu umožnil zavést 25procentní clo na kanadské zboží. „Na rozdíl od Mexika a Číny se Kanada na této krizi nepodílí,“ uvedla Collinsová.



Zastánci rezoluce ji označili za způsob, jak Trumpovi vyslat vzkaz o široké nespokojenosti s jeho celní strategií, i když opatření nemá šanci stát se zákonem. (Trump slíbil, že zákon bude vetovat, i kdyby prošel Sněmovnou reprezentantů ovládanou republikány).



Republikánský senátor za stát Iowa Chuck Grassley navíc představil zákon (spolu s demokratickou senátorkou Marií Cantwellovou), který má Kongresu vrátit celní pravomoci. Návrh zákona by vynutil, aby odvody schvaloval Kongres, a umožnil by mu ukončit platnost cel.



10. Trumpovy únosy



Můj desátý důvod ke skromnému optimismu je také připravovaná tragédie, ale vzbuzuje tolik antipatie veřejnosti vůči Trumpovi a jeho nekompetentním kumpánům, že ho uvádím.



Začátkem tohoto týdne Trumpovi úředníci přiznali, že se dopustili „administrativní chyby“, když unesli muže z Marylandu, jehož manželka i dítě jsou americkými občany, a poslali ho do nechvalně proslulého salvadorského vězení - navzdory soudnímu rozhodnutí, že smí zůstat ve Spojených státech, protože by mu v Salvadoru mohlo hrozit mučení. Věznice, kde je nyní držen, známá jako CECOT, má již dlouho pověst brutálního zařízení.



Aby toho nebylo málo, Trumpův režim tvrdí, že nemá „žádnou moc“, aby ho z tohoto salvadorského vězení dostal.



Je to hrozné, ale je to také důvod k mírnému optimismu, protože Američané začínají vidět Trumpovu tyranii takovou, jaká je. Násilné únosy z ulic a z domovů lidí ve Spojených státech, které Trumpův režim pouze obviňuje z toho, že jsou nebezpečnými cizinci - bez dohledu neutrálního soudu - otevírají cestu ke „zmizení“ každého, kdo se režimu znelíbí. Tak to dělají diktátoři. Amerika to nedělá - alespoň ne do doby, než přišel Trump,



11. Trumpův útok na sociální zabezpečení začíná poškozovat jeho příjemce



Dovolte mi, abych dnešní seznam zakončil další hrůzou, která se chystá poškodit miliony Američanů, ale téměř jistě urychlí konec Trumpovy hrůzovlády (pokud ne také konec Republikánské strany).



Sociální zabezpečení se nyní zmítá v nejhorší krizi své historie. Není to proto, že by mu docházely peníze nebo kvůli podvodům či vysokým administrativním nákladům. Tuto krizi mají na svědomí výhradně Donald Trump a Elon Musk.



Více než 12 % zaměstnanců Správy sociálního zabezpečení bylo propuštěno a Trump oznámil, že plánuje propustit téměř polovinu všech zaměstnanců Správy sociálního zabezpečení.



Výsledek je zatím následující: V současné době se zavírají terénní pobočky sociálního zabezpečení. Doba čekání na telefonní hovory s klienty přesahuje 2 až 3 hodiny. Webové stránky sociálního zabezpečení se během 10 dnů čtyřikrát zhroutily.



Kdysi jsem působil jako správce svěřenského fondu sociálního zabezpečení. Vím, jak zásadní je tento program pro 73 milionů Američanů, kteří na něj spoléhají. Ti si nenechají líbit tento zásah do programu, do kterého přispívali po celý svůj pracovní život.



***



Tím, že jsem tento týden uvedl tyto důvody k mírnému optimismu, nechci naznačit, že jsme v dobré kondici. Naopak, Trumpova pohroma se zhoršuje.



Mým cílem, proč vám tento seznam přináším, je, abyste věděli, že navzdory Trumpově tyranii je odpor proti němu široký a hluboký - a stále sílí. Částečně je to i vaše zásluha, za což vám posílám srdečné díky.

