Muž, který byl Krasnovem: Poslední dny krále Donalda

Jeho složka v KGB nesla název ЗИМНЯЯ ЛИКВИДАЦИЯ. Byl naverbován počátkem 70. let, kdy studená válka byla tichou šachovou partií hranou v plicích umírajících ideologií. Kluk z Queensu, arogantní a hlučný, syn hazardéra s komplexy, penězi a žízní po obdivu - byl snadnou kořistí. Dali mu jméno: Krasnov. Duch zrozený z nocí nasáklých vodkou v Leningradu, z fingovaných vyděračských scén v tmavých hotelích, z dohod šeptaných agenty páchnoucími po zelí a lži. Studoval „byznys“ na Západě a zároveň posílal zpět na Východ právě tolik informací, aby byl užitečný. A byl ještě užitečnější, když ani nevěděl, že užitečný je.



Na muže, kterého vytvořili, Trump zapomněl. Až do chvíle, kdy se začaly splácet dluhy.

Bylo léto 2035, ale připadalo jako konec času. Donald J. Trump - nyní oficiálně titulovaný jako „Jeho Veličenstvo Donald I., král Americké federace“ - stál na rozpadlých schodech bývalého Lincolnova památníku, přejmenovaného na Vlastenecký chrám božského obchodu. Socha Lincolna byla nahrazena třicetimetrovou zlatou hlavou Trumpa, jejíž ústa zůstávala věčně otevřená ve výkřiku.



Kapitol v dálce znovu hořel. Na sobě měl plášť ušitý ze starých vlajek MAGA. Koruna - plastová, natřená na zlato, vyrobená v Paraguayi - mu seděla lehce nakřivo, jako opilá představa monarchie. Zíral tupě na panorama DC, kde seřazené ohořelé Tesly lemovaly ulice a milice hlídkovaly s podomácku vyrobenými puškami, chránící pojízdné food trucky přeměněné v kočující válečné klany. Všechno se to naplnilo. Nejen prezidenství, nejen znovuzvolení, nejen zrušení omezení funkčních období - ale i korunovace.









Volby v roce 2028 byly už jen fraškou. Projekt 2025 připravil cestu - každý úředník propuštěn, každý soudce osobně vybrán, Ministerstvo školství přetvořeno v testovací centrum loajality. Internet zaplavily deepfaky. Miliony voličů byly vymazány pod falešnými záminkami. Jediná oficiální volební aplikace - vyvinutá startupem s ruským a izraelským kapitálem - „zaznamenala chyby“ právě tam, kde bylo třeba.



Nikdo těm číslům doopravdy nevěřil:



84% účast.

98% podpora.

0,03% odchylka.



Ale víra už nebyla důležitá. Fox Imperial News, nyní jediný povolený zpravodajský kanál, ho nazýval „Vyvoleným výkonným vládcem.“ On sám si říkal „Král.“ Jared Kushner zinscenoval právní rámec pomocí falešného Ústavního kongresu. Ron DeSantis se mu postavil. Jeho letadlo explodovalo ve vzduchu.



Lidé tleskali. Nebo alespoň ti ozbrojení.



Západní pobřeží se tiše odtrhlo a nazvalo se Pacifica, ale síťová infrastruktura zkolabovala během pár měsíců. Texas vyhlásil neutralitu a proměnil se v privatizovanou křesťanskou teokracii ovládanou megacírkví NeoCalvary. V New Yorku vypukly nepokoje, když se trhy zhroutily v roce 2029.



Král vládl z Mar-a-Lago, přejmenovaného na Nové Versailles. Jeho dvůr byl groteskní parodií monarchie - Ivanka jako vévodkyně, Eric jako válečný pán Vnitrozemí, Barron jako tichý princ ovládající satelity. Kanye byl korunován ministrem kultury, než zmizel v poušti během drogové seance.



Země byla řetězcem opevněných měst, obklopených zákonoprázdnými zónami. Jídlo bylo měnou. Loajalita byla zákonem. Pravda už nikoho nezajímala.



A Trump? Ten každý den tweetoval ze zlaté Motoroly s 5G. Říkal tomu Zlatý věk.



Zatímco se Amerika požírala zevnitř, svět se přeuspořádal. Rusko se stalo kulturní velmocí. Dostojevskij byl opět v módě. Ruština se učila v elitních školách na Floridě. Putinův duch (zemřel v roce 2028, říkali) byl svatořečen. Každé americké město mělo Pushkin Café a Putinovy staré projevy běžely mezi reklamami na konzervovaný chléb.



Čína vlastnila zbytky ekonomiky. Juan byl světovým standardem. Všechny americké technologie běžely na čínském firmwaru. Každé město mělo čínský vypínač elektřiny - a ten byl často používán. Hlavně při vzpouře.



Evropa?

Mrtvá.

EU se rozpadla v roce 2031. Francie měla během jednoho roku pět prezidentů. Německo se rozdělilo. Itálie byla pod vodou. NATO byla jen vzpomínka. Říkalo se tomu „Dlouhá recese“, ale připomínalo to spíš pád Říma.

V srdci bývalé Evropy, kde kdysi zněla symfonie Masarykovy demokracie a Havlovy pravdy, dnes vlaje jediná vlajka - rudá, zelená a bílá, se zlatým korunovaným lvem držícím svatoštěpánskou korunu a maďarský kříž. Česká republika, kdysi hrdá, technokratická a skeptická, byla v roce 2032 pohlcena novým státním útvarem zvaným Vyšehradský svaz (V4-Empire) - impériem vedeným neokorunovaným regentem Viktorem Orbánem, který si po boku Putina zasloužil titul Správce Karpatské zóny. Praha se proměnila v "Prahu Ústřední", sídlo kulturní propagandy a říšského archivu, kde se přepisují dějiny, zatímco staré sochy Masaryka a Husa byly nahrazeny monumentálními plastikami svatého Štěpána a Orbána s holí pravověří.

Česko bylo rozděleno na prefektury řízené bývalými ultrapravicovými politiky a katolickými preláty. Čeština byla zachována - ale jen jako podjazyk ve školách, kde se děti učí pravdu národa podle svatého Orbána. Morava byla sjednocena se západním Slovenskem a přejmenována na Panonskou doménu. Od Prahy po Olomouc teď vládne ticho, zadrhávající se maďarština a zvuk kroků gardistů v nových černých uniformách s červeným V. V bývalých budovách Českého rozhlasu se vysílá jediný program - nekonečné opakování Orbánových kázání o víře, národu a konečném triumfu Východu nad dekadencí Západu.



Trump seděl v trůnním sále Mar-a-Laga a dokola sledoval záznamy The Apprentice. Pokaždé, když jeho mladší já ukázalo prstem a řeklo „Jste vyhozen,“ tiše plakal. Jako dítě, které nechápe, proč už hra není zábava.



Jeho tělo našli ráno v prázdném reflexním bazénu - dnes plném kostí a graffiti. V noci odešel sám, na sobě korunu, v ruce spálenou Bibli. Někteří říkali, že uklouzl. Jiní, že si lehl, protože už nechtěl vstát. Pitva se neprováděla. Nebyly žádné pohřební pocty. Žádný smutek. Žádná salva.



Jen textový příspěvek z posledního federálního účtu: „Jeho Veličenstvo vystoupilo. Sláva algoritmu.“



Paul Dans - v Moskvě známý jako Kulyagin. Na projektu pracoval léta, oficiálně v DC, ale financovaný přes prostředníky v Curychu a Vídni, přes firmy bez tváře a ropou nasáklé rty alt-rightu. 922 stran. Plán na rozložení Ameriky. Projekt 2025. Čtyři pilíře, jako nohy popravčího stolu:- Rozložit administrativní stát- Bránit suverenitu a hranice- Zajistit Bohem daná individuální práva- Obnovit rodinu jako základ společnostiGeniální ve své zvrácenosti - otočit americký sen proti němu samotnému. Co je lepšího pro zničení orla, než když si vyklove oči sám? Dosadil Elona Muska, techno-libertariána s marťanskými sny a nulovou loajalitou k Zemi, do srdce státní správy. I Musk byl nahraditelný. Všichni byli. Užiteční idioti s modrými fajfkami a iluzí nesmrtelnosti. Říkali tomu efektivita. Ale ve skutečnosti to bylo rozvrácení. Cílem nebyla reforma. Cílem byl kolaps.