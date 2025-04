Protesty „Ruce pryč“ proti Trumpovi se konaly v sobotu v USA i v Evropě

5. 4. 2025

čas čtení 11 minut

Foto: Z demonstrací. Transparent: Ruský agent a americký idiot



Protestující se shromáždili na více než tisícovce akcí po celých USA a v zahraničí v městech, jako je Londýn, Berlín a Paříž



Ve Washingtonu DC vystoupil bývalý komisař správy sociálního zabezpečení Martin O'Malley, který demonstrantům řekl:



„Vy a já jsme jiní. Nevěříme, jak věří Elon Musk, že v naší zemi máte hodnotu jako lidská bytost pouze tehdy, když přispíváte do jeho ekonomického systému, který mu přináší obrovské bohatství.



Ne, vy a já jsme jiní. Elon Musk si myslí, že největším plýtváním a neefektivitou jsou lidé, kteří nepřispívají do jeho ekonomiky. Tedy starší lidé, kteří nemohou pracovat, lidé se zdravotním postižením, kteří nemohou pracovat, ti jsou plýtvající neefektivitou. Elon Musk jde po vás a po mně."



Protestující po celých USA se v sobotu shromáždili proti politice Donalda Trumpa



Demonstrace „Ruce pryč“ jsou součástí akce, která se podle očekávání organizátorů stane největším jednodenním protestem proti Trumpovi a jeho spojenci miliardáři Elonu Muskovi.





Protesty proti Trumpovi se šíří evropskými městy



Stovky protestujících - včetně Američanů žijících v zahraničí - vyšly do ulic napříč velkými evropskými městy, aby vyjádřily svůj odpor vůči vládě Donalda Trumpa.



V sobotu se demonstranti shromáždili v německém Frankfurtu nad Mohanem v rámci protestu „Ruce pryč“, který zorganizovala organizace Democrats Abroad.



V Berlíně se demonstranti postavili před výstavní síň Tesly a velvyslanectví USA na protest proti Trumpovi a generálnímu řediteli Tesly Elonu Muskovi. Někteří drželi transparenty vyzývající k „ukončení chaosu“ v USA.



V Paříži se demonstranti, převážně američtí, shromáždili kolem náměstí Republiky na protest proti americkému prezidentovi, přičemž mnozí mávali transparenty s nápisy „Odpor tyranovi“, „Právní stát“, „Feministky za svobodu, ne za fašismus“ a „Zachraňte demokracii“.



Davy lidí v Londýně se v sobotu shromáždily na Trafalgarském náměstí s transparenty s nápisy „Ne Maga nenávisti“ a „Vyhoďte Trumpa“. „Vy a já jsme jiní. Nevěříme, jak věří Elon Musk, že v naší zemi máte hodnotu jako lidská bytost pouze tehdy, když přispíváte do jeho ekonomického systému, který mu přináší obrovské bohatství.Ne, vy a já jsme jiní. Elon Musk si myslí, že největším plýtváním a neefektivitou jsou lidé, kteří nepřispívají do jeho ekonomiky. Tedy starší lidé, kteří nemohou pracovat, lidé se zdravotním postižením, kteří nemohou pracovat, ti jsou plýtvající neefektivitou. Elon Musk jde po vás a po mně."Demonstrace „Ruce pryč“ jsou součástí akce, která se podle očekávání organizátorů stane největším jednodenním protestem proti Trumpovi a jeho spojenci miliardáři Elonu Muskovi.Stovky protestujících - včetně Američanů žijících v zahraničí - vyšly do ulic napříč velkými evropskými městy, aby vyjádřily svůj odpor vůči vládě Donalda Trumpa.V sobotu se demonstranti shromáždili v německém Frankfurtu nad Mohanem v rámci protestu „Ruce pryč“, který zorganizovala organizace Democrats Abroad.V Berlíně se demonstranti postavili před výstavní síň Tesly a velvyslanectví USA na protest proti Trumpovi a generálnímu řediteli Tesly Elonu Muskovi. Někteří drželi transparenty vyzývající k „ukončení chaosu“ v USA.V Paříži se demonstranti, převážně američtí, shromáždili kolem náměstí Republiky na protest proti americkému prezidentovi, přičemž mnozí mávali transparenty s nápisy „Odpor tyranovi“, „Právní stát“, „Feministky za svobodu, ne za fašismus“ a „Zachraňte demokracii“.Davy lidí v Londýně se v sobotu shromáždily na Trafalgarském náměstí s transparenty s nápisy „Ne Maga nenávisti“ a „Vyhoďte Trumpa“.





Protestující se v sobotu shromáždili také v portugalském Lisabonu, někteří z nich drželi transparenty s nápisy "Turd Reich" (= „Říše hoven“).



Kromě velkých amerických měst se protesty proti Donaldu Trumpovi konají také po menších městech USA, včetně republikánských okresů.



Jamie Raskin, demokratický kongresman z Marylandu a vedoucí člen strany ve výboru pro spravedlnost Sněmovny reprezentantů, řekl, že dnešní demonstrace byla součástí „kreativní a hbité“ strategie odporu proti Donaldu Trumpovi.



Uvedl, že aby byly masové protesty účinné, je třeba je spojit s „chytrou legislativní strategií“.



Studie autoritářských režimů v zahraničí ukázaly, že strategie buď masových protestů, nebo legislativního odporu sama o sobě nefunguje, uvedl v odpovědi na otázku ohledně neúspěchu demonstrací ve snaze svrhnout diktátory v zemích, jako je Maďarsko, Srbsko a Turecko.



Na akci, označovanou jako shromáždění „Ruce pryč“, se ve vládním centru Ventura na Victoria Avenue v Kalifornii zaregistrovalo asi 600 lidí.



Ventura, která má 109 000 obyvatel, je poklidná plážová a zemědělská komunita s živou kulturní scénou, asi 100 km severně od Los Angeles.



Leslie Sageová, matka dvou dětí, přijela z nedalekého Thousand Oaks a řekla: „Jsem běloška a chci, aby všichni věděli, že bělošky Trumpa nepodporují.“



Přijela se svou kamarádkou Stephanií Gonzalezovou. „Jako dvojnásobná příjemkyně transplantovaných plic jsem pobouřena tím, že je ohrožen přístup k lékařské péči a financování výzkumu. Tento prezident je vyšinutý.“



Přišli lidé z Ventury, ale také z Ojai, Thousand Oaks, Westlake Village, Camarilla a Simi Valley.



Harlow Rose Regaová, osmiletá dívka z Ventury, přišla se svou babičkou Sandy Friedmanovou. Harlow si vyrobila vlastní nápis: „Zachraňte mou budoucnost.“



Friedmanová se obává o své sociální zabezpečení. „Celý život jsem pracovala a můj manžel také. Teď se bojím, že mi ho Trump vezme,“ řekla.



Nápisy naznačovaly, že protestující se obávají řady problémů - rasismu, likvidace národních parků, zdravotní péče, životního prostředí, dávek pro veterány, zvyšování nákladů na potraviny a dalšího.



Ve městě Ventura se skandovalo „Donald Trump musí odejít. Hey hey ho ho!“ začalo za velkého jásotu a troubení aut.



Několik stovek hlasitých protitrumpovských demonstrantů se v sobotu ráno sjelo na kruhový objezd na floridském předměstí Fort Lauderdale v Hollywoodu, aby dali najevo svůj nesouhlas s Trumpovou politikou a jeho nesčetnými exekutivními příkazy





„Stíhat a zavřít Říši hoven (Turd Reich),“ stálo na jednom z nich. Někteří si pro nejbohatšího člověka světa vyhradili zvláštní hněv: „Já jsem Elona Muska nevolil.“ Jiní zdůrazňovali obavy protestujících o budoucnost demokracie v USA.

„Mnoho lidí se bojí protestovat proti Trumpovi, protože na ty, kteří se postavili, reagoval agresivně a násilně. Cílem tohoto protestu je, aby zbytek Američanů, kteří se ho neúčastní, viděl, že se postavíme, a doufejme, že když uvidí naši sílu, dodá jim to odvahu, aby se také postavili,“ řekla Kolifrathová.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE









0

367

„Ruce pryč od demokracie,“ hlásal jeden plakát. „Přestaňte být Putinovou loutkou,“ nabádal další.„Je to útok na naši demokracii, na naši ekonomiku, na naše občanská práva,“ řekla Jennifer Heitová, čtyřiašedesátiletá redaktorka a obyvatelka Plantation, která si nesla plakát s nápisem ‚USA: Ne králi, ne oligarchii‘.„Všechno vypadá tak špatně, že cítím, že musíme udělat všechno, co můžeme, dokud to jde, a už jen to, že je kolem nás takový hluk, každého zneklidňuje,“ řekla Heitová.Heitová se minulý týden zúčastnila protestu před prodejnou Tesla ve Fort Lauderdale a frontální útok Trumpovy administrativy na právní stát a soudnictví ji pobouřil.„Měli bychom být národem zákonů a řádného procesu,“ řekla, “a já jsem obzvláště znepokojena lidmi, kteří jsou deportováni bez jakéhokoli řádného procesu.“V centru Londýna se v sobotu sešly stovky protestujícíchDavy se shromáždily na Trafalgarském náměstí s transparenty s nápisy „Ne Maga nenávisti“ a „Vyhoďte Trumpa“.Hnutí zorganizovalo více než 150 skupin, včetně skupin na ochranu občanských práv a odborů.Mezi protestujícími v Londýně byl i 73letý Clarke Reinstein z Rhode Islandu, který agentuře PA řekl, že je „zklamán svými americkými spoluobčany“ ze zvolení Donalda Trumpa.„Jsem v Londýně už dva měsíce a líbí se mi tady, protože lidé přemýšlejí trochu jinak,“ řekl a dodal: „Udělali chybu kvůli brexitu - ale nepropadli se jako Američané.“Sedmatřicetiletá žena z Filadelfie byla zahalena do americké vlajky, kterou dostal její dědeček, veterán z druhé světové války.Žena, která si nepřála být jmenována, řekla agentuře PA, že protestuje kvůli „absolutní, ohromující idiiocii“ Trumpova prezidentství.„Nechci si znepřátelit zbytek světa,“ řekla a dodala: „Z dlouhodobého hlediska to nikomu nepomůže. Cítila jsem se bezmocná a potřebovala jsem vystoupit a něco říct... Mám přátele ve Spojených státech, kteří protestně pochodují, a já jsem chtěla solidárně pochodovat s nimi.“Brent Robertson, 56 let, z Albuquerque, kritizoval Trumpova cla slovy: „Střílí do sebe i do nás všech Američanů, jen aby vypadal jako drsňák.“Maxwell Frost, floridský demokratický zastupitel, řekl ve Washingtonu DC:Vidíme, že základy naší společnosti, sociální zabezpečení, Medicare, Medicaid, samotné záchranné sítě, za které lidé po generace bojovali, aby zajistili, že naše země dostojí svým slibům, jsou cílem útoků od miliardářů, oligarchů a korporací.Tento zákeřný vzestup autoritářství je poháněn zkorumpovanými miliardáři a megakorporacemi, kteří se domnívají, že mají právo kontrolovat každý aspekt našeho života, naši zdravotní péči, naše školy, naše myšlenky i samotnou svobodu slova pod falešným praporem vlastenectví a svobody ...Chtěli by, abychom věřili, že když jim předáme veškerou kontrolu, bude všechno skvělé, ale přelomová zpráva: oni tu kontrolu mají. A podívejte se, kde se právě nacházíme: obrovské bohatství a nerovnost v této zemi.Jamie Raskin: „Zveme všechny Američany, aby... se připojili ke straně demokracie a svobodyJamie Raskin dále dodal:Nejsme jen liberálové, kteří věří ve svobodu, nejsme jen pokrokáři, kteří věří v pokrok. Jsme konzervativci, kteří budou bránit zemi, vzduch, vodu, klimatický systém, ústavu, listinu práv, sociální zabezpečení, Medicare, Medicaid, zákon o dostupné péči, zákon o volebních právech z roku 1965, zákon o občanských právech ... národní zákon o pracovních vztazích, zákon o spravedlivých pracovních standardech, zákon o čistotě vody ....Vše, co chce jejich strana nihilistů a autoritářů v příštích týdnech zbořit, hodláme zachovat a bránit pro budoucí generace Ameriky.Zveme všechny Američany, aby se k nám připojili, aby se solidárně zapojili do oslav demokracie a svobody.Jamie Raskin vyzývá administrativu Donalda Trumpa, aby dala „ruce pryč od Grónska. To je nezávislá země“." Ruce pryč od Kanady. To je nezávislá země. Ruce pryč od Panamy. To je nezávislá země. Státnost pro Washington, DC!“"Máme právo protestovat za to, co je správné, aniž bychom byli zatčeni, deportováni nebo propuštěni. Máme právo číst knihy, které chceme, včetně 1984 a Příběhu služebnice ... Máme dokonce právo nazývat prezidenta pomateným z toho, že rozbil naši ekonomiku. A tisk má právo nazývat Mexický zálivMexickým zálivem.Raskin kritizoval výtržníky z 6. ledna:Byly to zrůdy, které proměnily americkou vlajku ve válečnou zbraň proti naší policii. A nyní Donald Trump říká, že chce zřídit fond na jejich odškodnění. Trumpe, pokud má existovat fond na odškodnění lidí za 6. leden, odškodníme policisty a jejich rodiny. Podpoříme muže a ženy v modrém, ne plánovače převratu.Barber prohlásil: „Nebudeme se klanět neofašistickým extremistům opilým mocí. Klaníme se pouze Bohu, a proto se musíme postavit na nohy, když útočí na obyčejné lidi... Musíme se postavit na nohy.... Tak se postavte technokratům. Je čas, aby se naše kazatelny postavily na nohy. Je čas, aby státníci... stáli vzpřímeně. Je čas, aby se lid vztyčil, musíme mobilizovat naše spravedlivá těla, naše hlasy a naše srdce po milionech.“Protestující z celé země se připojili ke shromáždění ve Washingtonu DCZa zamračeného počasí protestující vystavovali širokou škálu transparentů a v některých případech i ukrajinské vlajky, které vyjadřovaly nesouhlas s politikou administrativy. Někteří protestující vyjádřili naději, že tato akce - první masová demonstrace ve Washingtonu od nástupu Trumpa do úřadu - bude sloužit jako příklad, který inspiruje ostatní k registraci odporu. “Cílem je přimět lidi, aby povstali,“ řekla třiašedesátiletá Diane Kolifrathová, která přijela z New Hampshire se stovkou dalších členů občanské organizace New Hampshire Forward.