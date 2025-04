Francouzští soudci v případu Marine Le Pen čelí výhrůžkám smrtí, policie zahájila vyšetřování

4. 4. 2025

čas čtení 5 minut

Soudci, kteří odsoudili Marine Le Penovou za zpronevěru a zakázali krajně pravicové političce vykonávat veřejnou funkci na pět let, čelí od vynesení rozsudku na začátku tohoto týdne výhrůžkám smrtí. Francouzská policie zahájila nové vyšetřování těchto hrozeb. Soudci, kteří odsoudili Marine Le Penovou za zpronevěru a zakázali krajně pravicové političce vykonávat veřejnou funkci na pět let, čelí od vynesení rozsudku na začátku tohoto týdne výhrůžkám smrtí. Francouzská policie zahájila nové vyšetřování těchto hrozeb.

Francouzská policie zahájila nové vyšetřování poté, co soudci pařížského trestního soudu, kteří tento týden odsoudili vůdkyni krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) Marine Le Penovou, čelili výhrůžkám smrtí, uvedly soudní zdroje.

Nejnovější vyšetřování přišlo navíc k probíhajícímu vyšetřování, které bylo zahájeno na začátku roku, ohledně výhrůžek smrtí zveřejněných na krajně pravicové webové stránce Riposte Laïque proti soudcům v procesu proti straně Le Pen RN kvůli zpronevěře finančních prostředků z Evropského parlamentu, řekl AFP soudní zdroj.

Le Pen odsoudila rozhodnutí, které zahrnuje čtyřletý trest odnětí svobody a pětiletý zákaz výkonu veřejné funkce, což by jí mohlo zabránit v kandidatuře v prezidentských volbách v roce 2027. V úterním projevu k Národnímu shromáždění, dolní komoře francouzského parlamentu, krajně pravicová politička řekla, že považuje rozhodnutí parlamentu za "jadernou bombu" vypuštěnou "systémem" proti ní.

Vůdkyně RN a favoritka průzkumů veřejného mínění pro volby v roce 2027 se proti rozhodnutí odvolala.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu řekl, že francouzské soudnictví je "nezávislé" a zdůraznil, že soudci "musí být chráněni".

V projevu ke svému kabinetu Macron také prohlásil, že "všichni, na které se vztahuje zákon, mají právo se odvolat", uvedly zdroje na setkání.

Francouzští politici kritizují výhrůžky soudcům

Pondělní rozhodnutí otřáslo francouzskou politikou a vyvolalo debaty o nestrannosti zákona, politice křivd a jejích důsledcích, které vyvolaly vlny v krajně pravicových kruzích po celém světě. Americký prezident Donald Trump a jeho spojenec Elon Musk odsoudili odsouzení Le Pen, přičemž americký miliardář obvinil "radikální levici" ze zneužívání právního systému.

Ve Francii vyvolalo rozhodnutí bouři, včetně výhrůžek a urážek ze strany příznivců Le Pen na adresu předsedkyně soudu Bénédicte de Perthuis, jedné ze tří soudkyň v tomto případu.

Krátce po vynesení rozsudku byla Perthuis umístěna pod policejní ochranu poté, co jí bylo vyhrožováno smrtí.

Den po pondělním rozhodnutí nejvyšší francouzští ministři a úředníci odsoudili hrozby vůči soudcům. Premiér François Bayrou v úterý řekl Národnímu shromáždění, že soudci mají jeho "bezpodmínečnou podporu".

Rémy Heitz, státní zástupce u kasačního soudu, francouzského nejvyššího soudu, řekl, že "vysoce personalizované" útoky jsou "nepřijatelné". Výhrůžky by mohly být předmětem trestního řízení, dodal.

V samostatných prohlášeních v úterý několik odborů zastupujících francouzské soudce a soudce odsoudilo útoky na soudce. Union Syndicale des Magistrats (USM) popsal tyto hrozby jako "nehodné demokratického státu", zatímco levicový Syndicat de la Magistrature (SM) poznamenal, že "v sázce je rovnost všech před zákonem a zachování právního státu".

Národní asociace zastupující více než 77 000 francouzských právníků uvedla, že "jmenování, osobní útoky nebo výhrůžky namířené proti soudcům představují vážný útok na nezávislost soudnictví, základní princip právního státu".

Odvolací soud přezkoumá rozhodnutí

Francouzský odvolací soud mezitím v úterý uvedl, že se bude případem Le Pen zabývat v časovém rámci, který by mohl krajně pravicové vůdkyni potenciálně umožnit kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027.

Pařížský odvolací soud uvedl, že odvolání přezkoumá "v časovém rámci, který by měl umožnit dosažení rozhodnutí v létě 2026".

To by mohlo znamenat, že nový proces by se konal začátkem roku 2026, a že by tedy rozhodnutí bylo vyneseno dlouho před prezidentskými volbami v roce 2027, ve kterých chce Le Pen počtvrté kandidovat.

Le Pen v reakci na toto prohlášení označila příslib letního časového rámce 2026 za "velmi dobrou zprávu", která nicméně v první řadě zdůraznila "zmatek způsobený tímto rozhodnutím".

V rozhovoru pro noviny Le Parisien euroskeptická veteránka uvedla, že záležitost předloží Evropskému soudu pro lidská práva, aby argumentoval, že verdikt "vytváří nenapravitelnou škodu".

Oznámení bylo učiněno poté, co ministr spravedlnosti Gérald Darmanin během napjatého zasedání parlamentu vyjádřil naději, že odvolání Le Pen bude vyslyšeno v "nejrozumnějším časovém rámci".

Pokud by Le Pen prohrála své odvolání, existuje také "plán B", kandidatura jejího chráněnce a vůdce strany RN Jordana Bardelly, devětadvacetiletého muže s uhlazenou přítomností v televizi a na sociálních sítích.

Zdroj v angličtině: ZDE

0