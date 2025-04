Kudy tudy do Babišova?

4. 4. 2025 / Petr Haraším

Nejprve pár citací moudrého člověka. Historika. Politologa. Politika. Investora do Záložny. Premiéra Česka. Když smůla, tak pořádná. Zde jsou. A tesat každý do kamene. Doma. Na vesnicích, na polích i v lesích. Ve městech. Děti v jeslích, školce, škole učit. Přísně zkoušet. Za uši tahat. Po škole stokrát opisovat. Na pracovištích konat schůze a o tématu detailně debatovat.

… Gratuluji Donaldu Trumpovi k vítězství v prezidentských volbách. Našim společným cílem je zajistit, aby vztahy mezi našimi zeměmi zůstaly i přes změny ve správě na nejvyšší úrovni a abychom je nadále rozvíjeli ve prospěch našich občanů.

Vítězství Donalda Trumpa je vítězstvím těch, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s politikou přílišné politické korektnosti, multikulturalismu či rozsáhlých sociálních programů. Není to žádná tragédie, jak se nám snaží líčit někteří komentátoři. …

Ops. Tak nic. Netesat! Nešířit! Nečíst! Z historie vymazat. A hlavně nemyslet!

Firma na zážitky českých oligarchů, tedy strana zániku demokracie, tedy ODS – úkol zvládla. Na výbornou. Podle rad Donalda Jidáše Trumpa. Přesně podle zásad konzervativní pravice, která rozebírá základy demokracie na součástky a drtí je na padrť. A kryje se bojem za bezpečnost, prosperitu a světový mír. Proti sociálním rozsáhlým programům. Které tady sice nemáme, ale o to víc s nimi bojujeme. Tvrdě, bez slitování, bez rukavic – do posledního sociálně slabého šmejda.





My jim ještě ukážeme… co zvládneme. Poznají teprve chudobu, bídu, zmar – i nečas. Super, super dávku na ně zde . Nestačí, nevadí, umíme víc a máme chuť. Sociální problém školky? Vyřešeno zde. Že je moc dětí, málo financí? Máme nápad. Dálnice, jádro a biliónové nákupy zbraní. Od USA. Od kamaráda Trumpa. Pro rodiny, děti a životní prostředí nic zde. A bydlet? Proč? K čemu zde





Leč měla ODS jinou možnost? Ano, neměla. Ne, nechtěla. Od počátku fialové uzurpace premiérské židle bylo zřejmé, jaký cíl má ODS. Žádný nový. Všechny staré. Známé z každé vlády této varianty kremelské výdutě společnosti. Bývalá hesla nahradila nová, východní a modrofialová. Urvi, ukradni, uzmi – co můžeš. A co nemůžeš? Zciz také. Na věky a nikdy jinak. Halelujá.





namísto léčby neoliberálního moru české proruské fosilní oligarchie sešlápli politici ODS plyn. A tak tužili, rozšiřovali, obohacovali. Majetkové nůžky nejenže nesevřeli, ba naopak, přímo je roztočili. Bohatým vše, chudé na ulici a pro márnici. Ale pozor, lhát se nesmí. Jen někdo. Pravda se nehodí. Těm, co vládnou.





Akce světový politik premiér Petr. Toto jsou jasné důkazy, že hnutí ANO nic nepochopilo. Napsalo totiž o našem světovém politikovi číslo jedna, dvě, pět i deset, velkou, velkou lež. Když někdo lže, nedá se nic dělat. Máme zde Šarapatku. Odvážný jinoch. Ten zvedl ulhanou rukavici a mrštil s ní po lživém hnutí zde . Pravda. Hnutí ANO příliš nepřemýšlelo. Kdyby ano, napsalo by, že premiér Fiala je nejlepší premiér na světě. A podložilo by své lži zmíněným pravdivým výzkumem. Zda odvážný jinoch hodlá žalovat i vládní strany, se zatím neví.





Neoliberální ODS v příkladné spolupráci s proruskou oligarchií zhodnotila vládní pozice. Jak je její tradice. Zneužila a využila. Do mrtě. Ukořistila a sebrala. Výnosy předala na obvyklá místa. Desátek do prasátek. Z ruské agrese, z energetické krize, ze zrušení SHM a z inflace. Což fakt nejde dobře komunikovat. Právě proto dnes ODS, její trollové a celá neoliberální, oligarchická mediální skrumáž jede dezinformační kampaň: „ODS svého Trumpa nezná, jen ANO. Nechť si to každý zapametá!“





Ale na koho tato dezinformační ubohost směřuje? Na voliče ODS? Těžko. Na voliče hnutí ANO? Sotva. Na voliče koalice kolem SPD? No určitě. Na nerozhodnuté voliče? Stěží. Na ty, kteří si poklonkování premiéra Fialy a politiků ODS před Trumpem nepamatují? Možná. Vzdávám se. Nevím. A odvážný jinoch? Mlčí. Žádná lež mu není cizí.





Haraším Petr Orlau





