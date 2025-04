Mega bohatí sehráli žábu škorpionovi Trumpovi

4. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



V okamžiku velkého dramatu, nevídaného od dob Říma (nebo alespoň od úpadku Twitteru v digitální bleší trh), se někteří z nejbohatších aristokratů světa - pardon, tvůrců pracovních míst - ocitli jako oběti velkého amerického koníčku: sebepoškozování. Donald Trump, věčný showman, konečně namířil svůj obchodní válečný kanón přímo na zlatou třídu, která mu tak vesele pomohla znovu usednout do Oválné pracovny, což znamená, že zásoby šampaňského v Mar-a-Lago budou pravděpodobně na nějakou dobu v ohrožení. Trumpovy rozsáhlé tarify, zavedené s grácií býka v obchodě se zlatým porcelánem, způsobily finanční úzkost nepředstavitelných rozměrů. Ve skutečnosti tato celní smršť dokázala to, co žádný progresivní daňový návrh nedokázal: přinutit miliardáře, alespoň na chvíli, trpět za své hříchy.