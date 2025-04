Channel 4 News: Video zaznamenávající útok na sanitky zpochybnilo tvrzení Izraele

5. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

"Odpusť mi maminko. Chtěl jsem jenom pomáhat lidem. Chtěl jsem jen zachraňovat životy."

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 5. dubna 2025: Objevilo se video z útoku na sanitky a hasičské auto v Gaze, které, jak se zdá, popírá tvrzení Izraele, že vozidla nepoužívala nouzová světla, když jeho armáda zahájila palbu a zabila 15 humanitárních pracovníků. Izraelský mluvčí na začátku týdne uvedl, že vozidla postupovala podezřele bez světel směrem k vojákům a že někteří z mrtvých byli bojovníci. Varujeme: Reportáž Aniji Pop obsahující video Palestinského červeného půlměsíce ibsahuje znepokojivé záběry hned od začátku.





Reportérka: Cesta na jih po silnici do Rafáhu. Nezaměnitelné červené a modré záblesky záchranářských vozidel jedoucích v konvoji vstříc kolegům v nouzi. Cestou vidí další sanitku, která zřejmě sjela ze silnice. Jejich vozidla a vysoce odrazové uniformy jsou zřetelně označeny znakem Červeného půlměsíce. Netuší, že se sami brzy stanou obětí. Video se zjevně neúprosnou izraelskou palbou pokračuje 5 minut, zatímco se natáčející záchranář modlí, protože ví, že zemře:





"Odpusť mi maminko. Chtěl jsem jenom pomáhat lidem. Chtěl jsem jen zachraňovat životy."



Téměř dva týdny Izrael popírá zjevnou skutečnost a tvrdí, že zahájil palbu na podezřelá vozidla, která k nim postupovala bez světel a nouzových signálů. Zdá se, že tyto záběry jsou v přímém rozporu s jeho verzí událostí. Byly objeveny na telefonu pohřbeném se záchranářem v mělkém masovém hrobě spolu se čtrnácti jeho kolegy a jejich vozidly, Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že byl zastřelen do hlavy.Tento ničivý incident představuje jediný smrtelný útok na přítomné pracovníky Červeného kříže a Červeného půlměsíce kdekoli na světě od roku 2017. Tito obětaví pracovníci záchranné služby zasahovali u zraněných lidí. Byli to humanitární pracovníci. Měli na sobě emblémy, které měly být chráněny. Jejich sanitky byly jasně označeny a měli se vrátit k rodinám. Nevrátili se. I v těch nejsložitějších konfliktních zónách platí předpisy.Izrael tvrdí, že incident důkladně vyšetřuje, ale to těm, kteří tento týden pohřbili své rodinné příslušníky, neposkytne příliš útěchy. Historie jim nabízí jen málo útěchy, že někdo bude pohnán k odpovědnosti. Místo toho bude premiér Netanjahu pokračovat ve své cestě pryč od domácích problémů a z Maďarska odletí do USA, kde se stane prvním zahraničním lídrem, kterého prezident Trump přivítá v Bílém domě od jeho takzvaného Dne Osvobození.