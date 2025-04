Ruský raketový útok v Zelenského rodném městě zabil 18 lidí

5. 4. 2025

Mezi mrtvými při útoku na obytnou čtvrť Kryvyj Rih je devět dětí, Kyjev tvrdí, že tvrzení Moskvy, že cílem bylo vojenské shromáždění, je nepravdivé.





Ruský raketový úder zabil v pátek v obytné čtvrti centrálního ukrajinského města Kryvyj Rih nejméně 18 lidí, včetně devíti dětí, uvedli místní představitelé - jedná se o jeden z nejsmrtelnějších útoků Moskvy v letošní válce. Úder v domovském městě prezidenta Volodymyra Zelenského poškodil obytné bloky a vyvolal požáry, uvedl regionální gubernátor na Telegramu. Více než 30 lidí, včetně tříměsíčního dítěte, skončilo v nemocnici, uvedl Serhij Lysak. Nejméně 50 lidí bylo zraněno, uvedla záchranná služba a dodala, že toto číslo roste. Zelenskyj uvedl, že záchranné práce stále probíhají, a vyzval Západ, aby vyvinul větší tlak na Moskvu. „Všechny ruské sliby končí raketami, drony, bombami nebo dělostřelectvem," uvedl ve svém nočním videoposelství. „Diplomacie pro ně nic neznamená."





Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že úder na Kryvyj Rih byl zaměřen na vojenské shromáždění, což ukrajinská armáda odsoudila jako „nepravdivou informaci“. „Raketa zasáhla obytnou oblast s dětským hřištěm,“ uvedl generální štáb armády na Telegramu. Vojenský správce města po úderu uvedl, že ruské bezpilotní letouny později zaútočily na tamní soukromé domy a vyvolaly požáry na čtyřech místech. Oleksandr Vilkul uvedl, že ve svém domě zemřela starší žena a pět dalších osob bylo zraněno.



Americký ministr zahraničí prohlásil, že Donald Trump se nehodlá „chytit do pasti nekonečných jednání“ s Ruskem o Ukrajině, a dodal, že Washington bude během několika týdnů vědět, zda to Moskva myslí se snahou o mír vážně. „Zkoušíme, zda Rusové mají zájem o mír,“ řekl Marco Rubio novinářům v pátek v Bruselu po jednání se spojenci z NATO. „Jejich činy - ne slova, ale činy - určí, zda to myslí vážně, a my to hodláme zjistit spíše dříve než později.“ Podle Pjotra Sauera se zdálo, že Rubio také nasadil vstřícnější tón vůči Kyjevu, když řekl, že Ukrajinci „projevili ochotu uzavřít například úplné příměří“.



Kreml v pátek uvedl, že Vladimir Putin a Donald Trump nemají v plánu jednat po návštěvě investičního zmocněnce ruského prezidenta ve Washingtonu, protože širší jednání o příměří na Ukrajině se zdajíbýt na mrtvém bodě. Podle čtvrteční zprávy NBC News Trumpovi jeho nejbližší okolí radilo, aby s Putinem znovu nemluvil, dokud se ruský vůdce nezaváže k úplnému příměří na Ukrajině.



Ukrajina a Rusko se vzájemně obvinily z nových útoků na energetickou infrastrukturu, čímž porušily moratorium, které zprostředkovaly Spojené státy. Zelenskyj uvedl, že Moskva v pátek podnikla útok dronem na tepelnou elektrárnu v ukrajinském městě Cherson na jihu země, zatímco ruské ministerstvo obrany obvinilo Kyjev, že za posledních 24 hodin šestkrát zaútočil na ruská energetická zařízení.



Ukrajinská protivzdušná obrana v sobotu sestřelila 51 z 92 dronů, které Rusko vypustilo při nočních útocích na Ukrajinu, uvedlo ukrajinské letectvo. Škody byly zaznamenány v Kyjevské, Žytomyrské, Sumské a Dněpropetrovské oblasti, uvedlo. Dalších 31 ruských bezpilotních letounů bylo „ztraceno“, což obvykle znamená, že byly zachyceny nebo elektronicky zablokovány.



Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že evropští vojenští plánovači by mohli být do měsíce připraveni s podrobnostmi o kontingentu zahraničních vojsk na Ukrajině, které jsou považovány za rozhodující pro ukončení války s Ruskem. V rozhovoru s novináři v Kyjevě po setkání s britskými a francouzskými vojenskými veliteli ukrajinský prezident uvedl, že k tomuto úsilí, které předpokládá hlídání ukrajinské pevniny, moře a vzdušného prostoru zahraničními jednotkami, přispěje i řada dalších zemí. „Myslím, že týmy potřebují asi měsíc, ne déle, a my budeme plně připraveni s pochopením této infrastruktury.“



Vatikánský ministr zahraničí v pátek jednal se svým ruským protějškem o válce na Ukrajině a plánech na zastavení bojů, uvedl Vatikán. Ruské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že telefonát mezi Sergejem Lavrovem a arcibiskupem Paulem Gallagherem byl iniciován Vatikánem a že diskutovali o „způsobech řešení ukrajinské krize se závazným spolehlivým odstraněním jejích hlavních příčin“.

