Maďarsko oznámilo odstoupení od Mezinárodního trestního soudu

4. 4. 2025

Maďarsko se rozhodlo vystoupit z jurisdikce Mezinárodního trestního soudu (ICC), uvedla vláda republiky. Prohlášení přišlo krátce poté, co do země přijel izraelský premiér Benjamin Netanjahu, na kterého ICC vydal zatykač kvůli válce v Gaze. Maďarsko mělo povinnost politika zadržet a převézt do Haagu, ale jeho premiér Viktor Orbán se odmítl podřídit rozhodnutí soudu, které označil za "drzé, cynické a zcela nepřijatelné". Kromě toho osobně pozval Netanjahua do země bezprostředně po vydání zatykače v listopadu 2024.