Izraelská armáda změnila popis zabití zdravotníků v Gaze po zveřejnění videa z útoku

7. 4. 2025

Telefonní záběry popírají tvrzení IDF, že vozidla neměla zapnutá světla, když izraelští vojáci zahájili palbu







Izraelská armáda ustoupila od své výpovědi o zabití 15 palestinských zdravotníků v Gaze minulý měsíc poté, co záběry popřely její tvrzení, že jejich vozidla neměla zapnutá nouzová světla, když izraelské jednotky zahájily palbu.



Armáda původně uvedla, že zahájila palbu, protože vozidla „podezřele postupovala“ na blízké vojáky bez světlometů a nouzových signálů. Izraelský vojenský představitel, který v souladu s předpisy hovořil pod podmínkou anonymity, v sobotu pozdě večer uvedl, že tato verze byla „mylná“.



Téměř sedmiminutové video, které bylo podle sobotního vyjádření Palestinské společnosti Červeného půlměsíce (PRCS) získáno z telefonu Rifata Radwana, jednoho ze zabitých mužů, bylo zřejmě natočeno z jedoucího vozidla. Je na něm vidět červené hasičské auto a jasně označené sanitky, které jedou v noci, používají světlomety a blikají nouzovými světly.



Vozidlo zastavuje vedle jiného, které sjelo ze silnice. Dva muži vystoupí, aby si zastavené vozidlo prohlédli, pak se ozve střelba a obrazovka zčerná.



Patnáct palestinských zdravotníků a záchranářů, včetně nejméně jednoho zaměstnance OSN, bylo zabito při incidentu v Rafáhu 23. března, při němž podle OSN izraelské síly muže „jednoho po druhém“ zastřelily a poté je pohřbily v hromadném hrobě.



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že incident je stále předmětem vyšetřování. Dodaly: „Všechna tvrzení, včetně dokumentace, která o incidentu koluje, budou důkladně a do hloubky prozkoumána, abychom pochopili sled událostí a řešení situace.“



Úředník uvedl, že původní hlášení obdržené z terénu nepopisovalo světla, ale že vyšetřovatelé zkoumají „operativní informace“ a snaží se pochopit, zda to bylo způsobeno chybou osoby podávající původní hlášení.



„V současné době rozumíme tomu, že osoba, která podává prvotní zprávu, se mýlila. Snažíme se pochopit proč,“ dodal úředník.



Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) byli pracovníci Čeerveného půlměsíce a civilní obrany na misi na záchranu kolegů, kteří byli dříve během dne postřeleni, když se jejich jasně označená vozidla dostala pod těžkou izraelskou palbu v oblasti Tel al-Sultan v Rafáhu. Jeden z představitelů Červeného půlměsíce v Gaze uvedl, že existují důkazy o zadržení a zabití nejméně jedné osoby, tělo jednoho z mrtvých bylo nalezeno se svázanýma rukama.



Ke střelbě došlo den po obnovení izraelské ofenzívy v oblasti poblíž egyptských hranic po přerušení dvouměsíčního příměří mezi Izraelem a Hamásem.



Izraelské údery v Gaze v neděli zabily nejméně 44 lidí, uvedli záchranáři. „Počet mrtvých v důsledku izraelských náletů od dnešního rozbřesku je nejméně 44, z toho 21 v Chán Júnisu,“ řekl agentuře AFP mluvčí agentury civilní obrany Mahmúd Bassal.



Při jednom takovém úderu zahynulo šest lidí na ulici Al-Nakheel ve čtvrti Al-Tuffah ve městě Gaza, kde se u pekárny shromáždila skupina lidí, uvedl Bassal. Potvrdil, že mezi mrtvými jsou tři děti.



V neděli večer Hamás uvedl, že v reakci na izraelský „masakr“ civilistů v Gaze vypálil v neděli na města na jihu Izraele palbu raket.



IDF uvedly, že bylo vypáleno asi 10 projektilů, ale většina z nich byla úspěšně zachycena. Izraelský kanál 12 informoval o přímém zásahu jižního města Aškelon.



Izraelská záchranná služba uvedla, že ošetřuje jednu osobu se zraněním způsobeným střepinami a týmy jsou na cestě do míst dopadlých raket. Rozbitá okna aut a trosky ležely na ulici ve městě, ukazují videa, která rozšířily izraelské záchranné služby.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil důraznou reakci na raketový útok, uvedl jeho úřad.



Další pracovník Červeného půlměsíce na misi z minulého měsíce, Assad al-Nassasra, je stále pohřešován a organizace požádala izraelskou armádu o informace o jeho pobytu.



Jeden z přeživších incidentu, palestinský zdravotník Červeného půlměsíce Munther Abed, uvedl, že viděl, jak izraelští vojáci odvádějí Nassasru se zavázanýma očima.



Sedmadvacetiletý dobrovolník seděl na zadním sedadle sanitky, která jako první dorazila na místo leteckého útoku v oblasti Hašašín v Rafáhu 23. března před svítáním, když se vozidlo dostalo pod intenzivní izraelskou palbu.



Jeho dva kolegové z Červeného půlměsíce, kteří seděli vpředu, byli zabiti, ale on přežil díky tomu, že se vrhl na podlahu vozidla. „Dveře se otevřely a tam byli oni - izraelské speciální jednotky ve vojenských uniformách, vyzbrojené puškami, zelenými lasery a brýlemi pro noční vidění,“ řekl Abed. „Vytáhli mě ze sanitky a drželi mě tváří dolů, abych neviděl, co se stalo mým kolegům.“



Adeb byl zadržován několik hodin, než byl propuštěn.



OSN a palestinský Červený půlměsíc požadují nezávislé vyšetření zabití zdravotníků.



Izraelská média informovaná armádou uvedla, že vojáci identifikovali nejméně šest z 15 mrtvých jako členy militantních skupin a zabili představitele Hamásu jménem Mohammed Amin Shobaki.



Žádný z patnácti zabitých toto jméno nemá a není známo, že by na místě byla nalezena další těla. Úředník odmítl poskytnout jakékoli důkazy nebo podrobnosti o tom, jak byla identifikace provedena, s tím, že nechce sdílet utajované informace.



„Podle našich informací tam byli teroristé, ale vyšetřování ještě není u konce,“ řekl novinářům.



Abed - dobrovolník, který v organizaci působí již deset let - byl neústupný, že se sanitkami necestovali žádní militanti.



Jonathan Whittall, prozatímní šéf Ocha na okupovaném palestinském území, odmítl obvinění, že mrtví byli bojovníci Hamásu, a uvedl, že zaměstnanci se stejnými zdravotníky pracovali již dříve při evakuaci pacientů z nemocnic a dalších úkolech.



„Jedná se o posádky zdravotníků, se kterými jsem se osobně setkal již dříve,“ řekl. „Byli pohřbeni ve svých uniformách a v rukavicích. Byli připraveni zachraňovat životy.“



Izraelský vojenský představitel uvedl, že vojáci o incidentu informovali OSN ještě téhož dne a nejprve těla zakryli maskovací sítí, dokud je nebylo možné vyzvednout, a později je pohřbili, když si OSN těla okamžitě nevyzvedla.





OSN minulý týden potvrdila, že byla o místě nálezu těl informována, ale Izrael jí několik dní bránil v přístupu do oblasti. Uvedla, že těla byla pohřbena vedle jejich rozdrcených vozidel - jasně označených sanitek, hasičského vozu a auta OSN.





