Otevřený dopis panu ministru zdravotnictví České republiky

28. 3. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Vážený pane,

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách obsahuje v § 36 tzv. „Dříve vyslovené přání“ (úprava navazuje též na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jeho § 38.)

Zde se dozvídáme, jakou formu konce svého života má každý v Česku právo žádat, a to zejména písemně a v předstihu. Pokud tak učiní formou podle uvedeného zákona a lékařský personál má v kýžený okamžik toto přání k dispozici nebo zcela příčetný pacient učiní prohlášení daným způsobem přímo do protokolu na místě léčby – musí zdravotnický personál s pacientem zacházet v souladu s tímto jeho vysloveným přáním.

Výslovný zákaz plnění platí pro případ, že by přání nabádalo k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti.

Vím, že se patrně velmi složitě a již dlouho diskutuje o poskytování nějaké formy eutanazie či asistované sebevraždy v našich podmínkách. Nevím jak daleko je příprava obecně závazných předpisů(?) Zejména je toto téma žhavé po politováníhodné smrti herce pana Karla Heřmánka, tj. jeho drastické a podle všeho plánované sebevraždě.





Problém „eutanazie“ působí velmi složitě, skoro jako nedojednatelná materie, ale úplně zbytečně. Přitom na řešení čekají lidé, kteří nutně potřebují vědět, že budou moci využít nějakou formu tzv. DOBRÉ SMRTI, tj. odchodu ze života bez zbytečného či zbytečně dlouhého trápení či utrpení, a to pokud se tak sami rozhodnou a pokud bude zřejmé, že jejich konec je neodvratný nebo by léčba byla vykoupena opět nepřiměřeným utrpením a trápením. Chtějí mít jistotu, že mají tuto šanci, aniž by museli složitě a draze za takovým řešením cestovat do jiných, humánnějších, zemí.





Zatím stále čekají na „smilování se zákonodárců“, aby zbytek života, který ještě dožit chtějí, mohli dožít v relativním klidu. V tomto smyslu jsou všichni zákonodárci pouze služebníky takových nešťastníků, pro které jsou POVINNI co nejdříve připravit bezpečné a odpovídající legislativní řešení. Nemají žádné právo si hrát na „bohy“ a rozhodovat o tom, zda lidé mají právo na DOBROU SMRT nebo nemají! Každý člověk sám má morální právo v době, kdy je plně při smyslech, rozhodnout o tom, jak chce ukončit svůj život.





Navrhuji vám tedy naprosto jednoduchý právní postup, který můžete realizovat ještě do letošních voleb - stačí jen chtít. Připravte, prosím, co nejrychleji novelu zákona o zdravotnických službách v tomto smyslu:





Zrušte větu v § 36 odst (5) písm b) „nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,“ Aby si zmizení této věty nevysvětloval každý jinak (jak je u nás obecně dobrým zvykem) – doplňte na její místo větu novou v tomto znění: „pokud jde o postupy, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, mohou být použity výhradně způsobem určeným v odstavci (3) a mohou být uplatněny pouze za fyzické přítomnosti právního zástupce pacienta, který ověřil „Dříve vyslovené přání“ a současně lékaře, který zpracoval písemné poučení dle odst. (2) a (3) nebo jejich ověřených zástupců“.





Věřím, že jsem Vám i Vašim lidem pane ministře ušetřil nějaký pracovní čas. Nyní můžeme všichni společně doufat a pozorovat, zda náš stát bude v tomto vládním a parlamentním složení ochoten konat nebo budeme muset čekat na jiný dobu – například po letošních volbách. Předem děkuji, pokud se do tématu pustíte. Je jasné, že vaši právníci mohou dikci ještě poupravit, já jsem jen celoživotní „právnický učeň“. Ale námět je zcela jasný a jednoduchý.

