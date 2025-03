Putin navrhl zavést na Ukrajině pro volby externí řízení a slíbil, že "dorazí" ozbrojené síly Ukrajiny

31. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl zavést na Ukrajině dočasnou vládu pod záštitou OSN a západních zemí, aby "přivedla k moci schopnou vládu, která se těší důvěře lidu", s níž bude Rusko moci podepsat mírovou smlouvu. "Bylo by možné, pod záštitou OSN, Spojených států, samozřejmě s evropskými zeměmi, s našimi partnery a přáteli, diskutovat o možnosti provedení interim managementu na Ukrajině. Aby se konaly demokratické volby," řekl Putin během rozhovoru s námořníky jaderné ponorky Archangelsk. Ruský prezident Vladimir Putin navrhl zavést na Ukrajině dočasnou vládu pod záštitou OSN a západních zemí, aby "přivedla k moci schopnou vládu, která se těší důvěře lidu", s níž bude Rusko moci podepsat mírovou smlouvu. "Bylo by možné, pod záštitou OSN, Spojených států, samozřejmě s evropskými zeměmi, s našimi partnery a přáteli, diskutovat o možnosti provedení interim managementu na Ukrajině. Aby se konaly demokratické volby," řekl Putin během rozhovoru s námořníky jaderné ponorky Archangelsk.

Podle něj mají být dokumenty podepsané s novými ukrajinskými úřady "uznávány po celém světě a budou spolehlivé", přičemž nyní není Rusku jasné, s kým uzavřít dohodu. Putin poznamenal, že prezidentské volby na Ukrajině se v loňském roce nekonaly, takže Volodymyra Zelenského nelze považovat za legitimní hlavu státu. "Pokud je nelegitimní on sám, pak jsou nelegitimní i všichni ostatní," vysvětlil. Podle Putina za těchto podmínek začíná Ukrajinu vést "neonacistické formace", jako je Azov. Připomněl, že vnější řízení v rámci mírových aktivit OSN bylo již dříve zavedeno ve Východním Timoru, Papui-Nové Guineji a v částech bývalé Jugoslávie. "Ale to je jen jedna z možností. Neříkám, že ostatní neexistují... Ale je to jedna z možností a v práci OSN taková praxe je," řekl Putin.

Prezident také řekl, že Rusko má strategickou iniciativu podél celé frontové linie a může porazit Ozbrojené síly Ukrajiny. "Až donedávna jsem říkal: "Budeme na ně tlačit." Existuje důvod věřit, že s nimi skoncujeme," řekl Putin. Ruská armáda podle něj dobyla 99 % území Luhanské oblasti a také více než 70 % území Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti. Rusko "postupně, ne tak rychle, jak by si někdo přál" dosahuje deklarovaných cílů vojenské operace a ukrajinský lid si musí uvědomit, že ruské síly "nabírají na síle a jednají stále efektivněji", zdůraznil Putin. Zároveň se vyslovil pro mírové řešení konfliktu, ale "pouze ne na náš úkor", protože bezpečnost Ruska musí být zajištěna z dlouhodobé historické perspektivy.

Spojené státy reagovaly na Putinův návrh na vnější řízení Ukrajiny, ale ve skutečnosti jej odmítly. Mluvčí Rady národní bezpečnosti Bílého domu připomněl, že vláda na Ukrajině je určena její ústavou a lidem země.

Zdroj v ruštině: ZDE

0