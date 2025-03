Pěstování „bodyoidů“ - revoluce náhradních těl

31. 3. 2025 / Fabiano Golgo

V březnu 2025 představili vědci ze Stanfordovy univerzity Carsten T. Charlesworth, Henry T. Greely a Hiromitsu Nakauchi v časopise MIT Technology Review provokativní řešení nejpalčivějších problémů medicíny: vytvoření „bodyoidů“ - lidských forem bez vědomí, vypěstovaných z kmenových buněk, které by mohly dodávat orgány, urychlit vývoj léků a nahradit testování na zvířatech. Tato vize, dříve omezená na sci-fi, nyní vyžaduje seriózní diskusi i v České republice, kde nedostatek orgánů, neefektivita klinických studií a etická debata ohledně pokusů na zvířatech odrážejí globální výzvy.



Celosvětově čeká na transplantaci orgánů přes 100 000 pacientů. V České republice je ročně přibližně 1 000 lidí na čekacích listinách, nejčastěji pro ledviny a játra. Zároveň se čeští výzkumníci, podobně jako jejich kolegové jinde ve světě, potýkají s omezeními pokusů na zvířatech - každoročně je v zemi podle údajů Ministerstva zemědělství použito kolem 250 000 obratlovců. Klinické studie také čelí nízké úspěšnosti: globálně uspěje pouze 15 % experimentálních léků.



Tým ze Stanfordu tvrdí, že tyto překážky pramení z nedostatku lidského biologického materiálu. Jejich řešení - pěstování „bodyoidů“ z pluripotentních kmenových buněk v umělých děložních systémech, geneticky upravených tak, aby postrádaly vědomí - by toto paradigma mohlo zásadně změnit. Takové entity by podle vědců mohly zásobovat orgány, personalizovat testování léků a odstranit závislost na cítících zvířatech.



Koncept stojí na propojení několika technologií. Syntetické embrya vytvořená z kmenových buněk již byla implantována opicím, kde vyvolala reakce podobné těhotenství. Prototypy umělých děloh sice zatím nedosahují dokonalosti, ale rychle se zdokonalují. Nástroje CRISPR by mohly potlačit vývoj mozku, čímž by zajistily, že bodyoidy nebudou mít vědomí. Charlesworth, Greely a Nakauchi připouštějí technické obtíže, ale zdůrazňují potenciál: orgány vypěstované z pacientových buněk by se vyhnuly imunitnímu odmítnutí, zatímco testování léků na bodyoidech by mohlo lépe předpovídat účinky u lidí než pokusy na myších.





Podle vědců ze Stanfordu by bodyoidy, které postrádají vědomí, mohly odpovídat stávajícím normám pro práci s mrtvými těly nebo pacienty v mozkové smrti. V Česku je souhlas s darováním orgánů stále nízký - registr dárců eviduje pouze 25 % souhlasů. Orgány z bodyoidů by tento deficit mohly zmírnit, ale veřejná přijatelnost je nejistá. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2023 podporuje 58 % Čechů lékařský výzkum využívající lidské tkáně, pokud dodržuje etické standardy - což naznačuje opatrnou otevřenost.



Článek v MIT Technology Review vyzývá k proaktivní debatě, která by předešla „efektu Dolly“ - panice, jež následovala po naklonování první ovce. Globálně jsou sázky vysoké: bodyoidy by mohly zachránit miliony životů a přepsat etiku medicíny. Jak varují Charlesworth, Greely a Nakauchi, čas na přípravu je teď, dříve než budoucnost udeří bez varování.



A tak, jak se rýsuje přízrak bodyoidů, ocitáme se na rozcestí, v okamžiku, kdy se vědecké ambice střetávají s etickou nevolností, vyžadujícím zúčtování se samotnou podstatou života a jeho komodifikací.



