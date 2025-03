Robert Reich: Ohlédnutí za minulým týdnem v USA: Komedie a tragédie

31. 3. 2025

čas čtení 4 minuty





Přátelé,



Uplynulý týden byl další horor a já sdílím vaše obavy a nespavost.



Uplynulý týden však také odhaluje naprostou neschopnost Trumpa a jeho režimu.



Dokonce i deník The Wall Street Journal kritizuje ministra obrany Peta Hegsetha za to, že se snažil odmítnout „Signalgate“ jako podvod, označuje Trumpova vyjednavače Steva Witkoffa za „mimo své možnosti při řešení světových krizí“ a odsuzuje Trumpovu administrativu za to, že si myslí, že „dokáže odvrhnout všechnu kritiku tím, že bude lidi zastrašovat vykřikováním "Fake News“.



Vůdce senátní většiny John Thune (R-Jižní Dakota) dává administrativě pokyn, aby si ty chyby „přivlastnila a napravila“. Přátelé,Uplynulý týden byl další horor a já sdílím vaše obavy a nespavost.Uplynulý týden však také odhaluje naprostou neschopnost Trumpa a jeho režimu.Dokonce i deník The Wall Street Journal kritizuje ministra obrany Peta Hegsetha za to, že se snažil odmítnout „Signalgate“ jako podvod, označuje Trumpova vyjednavače Steva Witkoffa za „mimo své možnosti při řešení světových krizí“ a odsuzuje Trumpovu administrativu za to, že si myslí, že „dokáže odvrhnout všechnu kritiku tím, že bude lidi zastrašovat vykřikováním "Fake News“.Vůdce senátní většiny John Thune (R-Jižní Dakota) dává administrativě pokyn, aby si ty chyby „přivlastnila a napravila“.





Během následného rozruchu se Witkoff utrhl ze řetězu a Tuckerovi Carlsonovi řekl, že Vladimir Putin je „přímý“ a není „zlý chlapík“, tvrdí, že si je „na 100 procent“ jistý, že Rusko „nechce ovládnout Evropu“, a přijme tvrzení Ruska, že lidé na zabraném ukrajinském území „chtějí být pod ruskou vládou“.



Nyní, když Trump požaduje, aby se Grónsko vzdalo Americe, jsou Gróňané tak neoblomní, že si nepřejí návštěvu JD Vance a jeho manželky, že ti nakonec navštíví pouze tamní mrazivou americkou vojenskou základnu.



Mezitím, právě když se v USA šíří spalničky a hrozí ptačí chřipka, Trumpovo ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb ruší 20 000 pracovních míst a dramaticky omezuje činnost Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Bílý dům ruší financování studií antivirotik a vakcín pro boj s budoucími pandemiemi a také granty na sledování infekčních nemocí. Najímá člověka, který propaguje nepravdivé tvrzení, že očkování způsobuje autismus, aby vypracoval studii na toto téma. A nejvyšší úředník Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv pod tlakem rezignuje a označí postoj ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr. k vakcínám za nezodpovědný a nebezpečný. „Tomuto muži nezáleží na pravdě,“ říká tento úředník. „Záleží mu na tom, co mu dělá stoupence.“



Elon pokračuje v útocích na sociální zabezpečení, přičemž čekací doby u telefonu se ještě prodlužují.



Trh s akciemi pokračuje v kolapsu.



Uprostřed zmatků Trump na akci k Měsíci historie žen vyjadřuje přání „být známý jako prezident oplodňovač“. Stěžuje si, že jeho portrét v hlavním městě státu Colorado je „záměrně zkreslený“. Napadá právnickou firmu, protože kdysi zaměstnávala právníka, který pracoval na vyšetřování ministerstva spravedlnosti proti Trumpovi během jeho prvního funkčního období. Zavádí rozsáhlá „reciproční cla“, která podle něj nahradí daň z příjmu. Útočí na „naprosto příšernou“ práci zpravodajky Fox News v Bílém domě Jacqui Heinrichové, protože se ve vysílání zeptala, zda bylo přijatelné, že Trump v Bílém domě pořádal marketingovou akci společnosti Tesla. Nařizuje prokázání občanství pro hlasování ve federálních volbách - pravomoc, kterou ústava svěřuje státům a Kongresu. Spustí příval příkazů proti Kalifornii a vydá novou kryptoměnovou minci, aby dále obohatil sebe a svou rodinu.



Právě tento týden.



To vše by bylo komické, kdyby to nebylo tak tragické.



Lze se divit, že mimořádné volby v 6. kongresovém okrsku na Floridě mají nyní modrý trend a dřívější náskok republikána Randyho Finea před demokratem Joshem Weilem se rozplynul - navzdory silnétradiční podpoře republikánů v tomto okrsku?



Nebo že se Trump tak bojí ztráty většiny ve Sněmovně reprezentantů, že stáhl Elise Stefanikovou z jejího místa velvyslankyně OSN, aby zůstala v Kongresu a nemusel za ní být volen někdo jiný - zřejmě by to křeslo získali demokrati...



Nechci zlehčovat krutost ani bolest, kterou Trump a jeho kumpáni způsobují, ale minulý týden také odhalil hloupost - bezmyšlenkovitou tupost - Trumpa a tohoto režimu, která se vzpírá uvěřit.



Tito lidé nevědí o vládnutí vůbec nic, což je směšné a děsivé zároveň.

0