S velkou mocí přichází velké ego: superhrdinský komplex Trumpovy administrativy

Naproti tomu superhrdinský cyklus pod značkou Marvel Cinematic Universe sice podstupme času přinášel rozšiřování pole diversity, ale v zásadě nezpochybňoval základní princip svrchovanosti výlučného jedince, který má právo rozhodovat o otázkách života a smrti (v kosmickém měřítku) podle svého vlastního morálního kompasu. Tam, kde komiksové předlohy přicházely s odstíněným chápáním morálních dilemat, které navíc ve vesmírech zalidněných takřka výlučně kostýmovanými postavami, které zdůrazňovaly fikční rovinu, filmoví superhrdinové přinášely jednoduchá řešení a nadto se pohybovali mezi obyčejnými lidmi, kteří do toho, co je správné, neměli co mluvit. A i ty filmy, jež se pokoušely o jakousi kritickou sebereflexi nakonec končily u individualizovaného patosu a službě „většímu dobru“, jež výjimečný jedinec najde lépe než anonymní demokratické procedury.





A tak se není co divit, že po tom, co jsem více než dekádu a půl sledovali na plátnech kin superhrdiny, začali mnozí z nás věřit, že řešení politických problému je superhrdinské – a ti, kteří svůj úspěch spíše než šťastné hvězdě či strukturální podmínkám přičítali své vlastní výjimečnosti, začali vidět sami v sobě vyvolené superhrdiny. Ovšem jak ukázal v komiksu Watchmen už na počátku osmdesátých let Alan Moore, superhrdinská etika má blíž k fašismu než k demokracii. Bylo by přehnané tvrdit, že komiksové filmy umetaly cestu k Trumpově autoritářství, staly se však ústřední metaforou krize, která je natolik hluboká, že pro mnohé stala přijatelnou představa, že nás z ní může vyvést jen polobůh, supervoják nebo egomanický miliardář disponující nekonečnými zdroji a futuristickou technikou.



Často se opakuje, že Američané ve 20. století dvakrát zachránili Evropu. Je to pravda, je však třeba dodat, že tak ani v jednom případě neučinili ze zcela altruistických důvodů – ale ani z důvodů zcela zištných. Pro jejich vzestup do role globální supervelmoci platí známá věta z jiného komiksového universa, totiž že „s velkou mocí přichází také velká zodpovědnost“. Když Spojené státy na přelomu 19. a 20. století velkou moc získali, musely do nějaké míry přijmout i zodpovědnost, která se k ní vázala. I když s ní mnohdy nakládali svévolně a zpupně, po většinu 20. století v tamní politické třídě přetrvával pocit závazku k tradici otců zakladatelů. Někteří z nich byli sice otrokáři, zároveň však stejně často intelektuály, promýšlejícími povahu polické moci. Ačkoli tato tradice byla nesporně elitářská a její subjekty byli výrazně omezené, přesto v sobě obsahovala interpelaci k závazkům překračujícím individuální zájmy.