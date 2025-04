Robert Reich: 10 pravidel jak reagovat na Trumpovy požadavky, abyste kapitulovali

4. 4. 2025

čas čtení 4 minuty



Ať už jde o univerzity, právnické firmy nebo celé země, zde je 10 základních pravidel, jak vrátit úder



Přátelé,



V úterý se Trumpův režim zaměřil na Harvardovu univerzitu a pohrozil, že pokud Harvard nekapituluje před blíže nespecifikovanými požadavky, odebere jí í smlouvy a víceleté granty v hodnotě přibližně 9 miliard dolarů.



Minulý týden se Trump zaměřil na velké washingtonské právnické firmy a pohrozil jim, že jim odřízne přístup do vládních budov a ke státním zakázkám, pokud nekapitulují před různými požadavky.



Ve středj režim zavedl 25procentní cla na dovoz z Kanady a Mexika a „reciproční“ cla na dovoz ze všech ostatních zemí. Některé vlády tvrdí, že podniknou odvetná opatření. Jiné - například Izrael a Vietnam - reagují zrušením vlastních cel. Trump tvrdí, že bude pokračovat ve zvyšování cel, dokud ostatní země nekapitulují před různými nespecifikovanými požadavky.



Co mají všechny tyto kroky společného? Trumpovu neuhasitelnou touhu po moci, nadvládě a zastrašování.



Zde je 10 pravidel, jak se s ním vypořádat.

1. Přestaňte považovat Trumpovy výmluvy za jeho skutečné obavy. Tvrdí například, že jeho motivací je antisemitismus na různých univerzitách. Není tomu tak. On a jeho gorily útočí na jiné univerzity ze zcela jiných důvodů - že umožňují transsexuálním ženám hrát ženské sporty nebo udržují programy, které podporují rozmanitost, rovnost a inkluzi. Použijí jakoukoli záminku, kterou najdou, aby mohli vydat požadavky a přimět univerzity ke kapitulaci.



2. Ze stejného důvodu přestaňte předpokládat, že Trumpovi jde o „nekalé“ obchodní praktiky jiných zemí nebo o nelegální přistěhovalectví. I to jsou jen záminky. Trump používá cla, imigraci a všechny nástroje, které má k dispozici, k zastrašování jiných národů, včetně našich kanadských a mexických spojenců a tradičních spojenců v Evropě, aby je přiměl kapitulovat před různými požadavky.



3. Trumpovým hlavním zájmem je samotná kapitulace. O kapitulaci jde především. On a ti, kdo pod ním tyto vyděračské iniciativy řídí, chtějí titulky, které říkají, že „oni“ se mu vzdali - ať už jsou „oni“ země, významná univerzita, velká právnická firma, velká nezisková organizace, nebo dokonce demokratický stát, jako je Kalifornie. O kapitulaci jde především. Jeho cílem je nadvláda. (Vždycky tomu tak bylo.)



4. Každá kapitulace živí veřejný dojem, který chce Trump přiživit - že je všemocný, neporazitelný a schopný přimět každého člověka, instituci a zemi, aby se mu podvolili. Intuitivně ví, že každá kapitulace živí jeho moc - protože moc sama o sobě vytváří doje nepřemožitelnosti, důsledek kapitulace všech.



5. Každá kapitulace povzbuzuje jeho a jeho gorily k ještě většímu zastrašování dalších institucí a zemí. Trumpova potřeba dominance je neukojitelná. Pokaždé, když se mu podaří získat kapitulaci, on a jeho gorily hledají další příležitosti, jak rozšířit dojem, že má bezmeznou moc.



6. Většina těchto institucí a zemí Trumpovi ustoupí, protože jejich představitelům jde především o přežití vlastní instituce nebo země. Nezajímají je dopady jejich kapitulace na jiné instituce nebo na svět jako celek. Náklady spojené s výraznou ztrátou financování, klientů nebo přístupu nesou oni; výhody odporu pocítí všichni.



7. Je proto životně důležité, aby se instituce a země spojily v boji proti tomuto systémovému zastrašování.



8. Univerzitní fakulty se musí spojit pod hlavičkou Americké asociace univerzitních profesorů a společně vystupovat proti Trumpovu útoku na svobodu projevu a diskusi na univerzitách, žalovat Trumpovu administrativu za porušování svých práv podle prvního dodatku a vypracovat mediální strategii, která bude veřejnost upozorňovat na nebezpečí.



9. Kanada, Mexiko, Japonsko a Evropská unie se musí spojit a vytvořit zvláštní obchodní zónu, která vyloučí Spojené státy. Měly by pohrozit, že omezí přístup amerických bank na své trhy veřejných zakázek, omezí obrovské částky, které jejich občané ročně investují do amerických společností, a zvýší daňový a regulační tlak na americké digitální platformy.



10. Média nesmí rozdmýchávat plameny Trumpova šílenství. Měla by oslavovat instituce, které se Trumpovi staví na odpor (například advokátní kancelář Jenner & Block, Kanada a Mexiko), a odsuzovat ty, které se mu podvolují (například Kolumbijská univerzita, advokátní kancelář Paul Weiss, Izrael a Vietnam v otázce cel). Měli by pomáhat vzdělávat Američany o nákladech kapitulace před Trumpem a jejích zhoubných důsledcích. Jde o moc a Trumpova touha po moci spočívá v přeměně Spojených států v diktaturu.



