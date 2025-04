Hamás odmítl izraelský protinávrh na příměří

4. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Zprostředkovatelské rozhovory o příměří v Pásmu Gazy váznou. Hamás nechce na nejnovější izraelský návrh reagovat. Místo toho se tato militantní organizace odvolává na plán Kataru a Egypta a poukazuje na to, že bude i nadále respektovat to, co se vyjedná tam,