Volby 2025: Zelený kruh navrhuje 20 opatření pro stabilnější Česko

3. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Zelený kruh, asociace ekologických organizací, zveřejnil klíčová témata a řešení, která mohou pomoci zlepšit kvalitu života lidí, stabilizovat venkov i život ve městech, snížit dopady extrémního počasí a posílit soběstačnost Česka. Materiál s názvem Životní prostředí – doporučení pro volby do PS 2025 reaguje na aktuální výzvy spojené s dopady sucha, ztrátou zemědělské půdy, drahými energiemi, úbytkem biodiverzity či přetížením měst dopravou. Zároveň dává konkrétní vodítka, jak přijímat a naplňovat závazky, které vyplývají z evropských i mezinárodních dohod a strategií, ale také z potřeb zajištění energetické, surovinové či potravinové nezávislosti Evropy.

Materiál pokrývá 20 témat a předkládá celkem 92 doporučení. Do přípravy se zapojilo 12 členských organizací Zeleného kruhu. U každého tématu je stručně popsán aktuální problém, jeho širší souvislosti a návrh na řešení, které je realistické, ekonomicky proveditelné a veřejností dobře vnímané.

„Zelený kruh nabízí politickým stranám a hnutím před volbami do Poslanecké sněmovny možnost bližšího seznámení s návrhy a konzultace k jednotlivým opatřením. Naší snahou je podpořit jejich reálné zakotvení do programů a následně i do praxe, aby Česká republika dokázala účinně reagovat na environmentální výzvy současnosti,“ uvedla ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská.

Přehled témat pro nové volební období

Národní plán na obnovu přírody

Důsledná ochrana přírody na 10 % území

Silná krajina = silná ekonomika: Investice do půdy, vody, venkova i měst

Přirozené řeky

Odolné a udržitelné zemědělství

Adaptace a mitigace změny klimatu v lesích

Reforma územního plánování

Modernizace energetiky – rozvoj OZE pro bezpečný odklon od uhlí

Spravedlivá transformace a řešení energetické chudoby

Udržitelná městská mobilita

Ochrana zvířat do Ústavy

Udržitelná živočišná výroba a spotřeba

Ochrana divokých zvířat v zájmových a dalších chovech

Lepší podmínky záchranných stanic pro divoká zvířata

Klimatická politika (evropské a mezinárodní závazky)

Evropské fondy

Prevence vzniku odpadů

Výrobky bez toxických látek

Zapojování veřejnosti do rozhodování a spolupráce s nevládními organizacemi

Efektivní a víceleté financování veřejně prospěšných činností

