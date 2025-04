Dmitrijev ve Washingtonu a Rubio v Bruselu

3. 4. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Putinův režim dál vede válku na Ukrajině, žádné příměří v žádném smyslu neexistuje, ale dozvěděli jsme se, že se Trump na Putina velmi zlobí. Asi proto americký vyjednávač míru na Ukrajině, Witkoff, který si libuje v opakování ruských propagandistických lží, pozval do Washingtonu na návštěvu Putinovu pravou ruku, byznysmena Dmitrijeva.





Spojené státy musely kvůli této vážené návštěvě pozastavit sankce, které se na Dmitrijeva vztahují. Jeho návštěva je top priorita. Oproti představitelům EU byl Dmitrijev jistě vítán s otevřenou náručí. Jeho agenda je široce známa po mnoho let: Rusko a USA spolu mohou dělat úžasný byznys a zbohatnout na tom! Pohádkově zbohatnout. Vykašlete se na nějakou Ukrajinu nebo EU, tady máte poklady, tedy v Rusku.

Mezitím přijel ministr zahraničí USA Rubio do Bruselu, kde evropským členům NATO nadiktoval, že musejí dávat na obranu pět procent HDP. To je něco, co je prakticky nemožné, rozhodně ne v dohledné době (připomeňme, že ČR chce navýšit výdaje do čtyř let na tři procenta).

Pokud by se o to unijní země vážně pokusily, smete je nejspíše krajní pravice, což je ostatně přesně to, po čem Trump touží. Tak moc mu záleží na bezpečnosti Evropy, tak moc si přece dát nám budíček, že nejlepší by z jeho hlediska byla Evropa Orbánistánů. Průhledným cílem Rubiova diktátu je rozbít NATO. Nedáváte pět procent? Tak buďte sbohem! U skleničky něčeho tvrdšího se tomu mohou Dmitrijev s Trumpem v Bílém domě jen smát.







1

1121

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }