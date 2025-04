Paul Krugman: Zabije světovou ekonomiku zhoubná hloupost?

4. 4. 2025

Trumpova cla jsou katastrofou. Jeho politický postup je ještě horší





Krátké poděkování mým čtenářům.Když jsem sem začal psát, nebyl jsem si jistý, zda mě někdo bude sledovat.Ale právě jsem překročil 300 tisíc odběratelů. Budu se snažit být hoden vaší podpory.



Amerika vytvořila moderní světový obchodní systém.Pravidla, jimiž se řídí cla, a proces vyjednávání, který tato cla časem snížil, vyrostly ze zákona o vzájemných obchodních dohodách, který vymyslel FDR v roce 1934.Růst mezinárodního obchodu v rámci tohoto systému měl některé negativní aspekty, ale celkově byl pro Ameriku a svět velmi dobrý.Ve skutečnosti to byl jeden z našich největších politických úspěchů.



Včera to všechno spálil Donald Trump. Tady je, co se právě stalo s průměrnou celní sazbou v USA:



Cla, která Trump oznámil, byla vyšší, než téměř kdokoli očekával. Pro ekonomiku je to mnohem větší šok než nechvalně proslulé Smoot-Hawleyho clo z roku 1930, zejména když si uvědomíme, že mezinárodní obchod je dnes asi třikrát důležitější než tehdy.









Ve svém příspěvku, který následoval bezprostředně po Trumpově oznámení, jsem spekuloval, že za tato čísla o clech mohou Dunning-Krugerovy děti Elona Muska. Nyní to vypadá jako jasná možnost.

Výše cel však nebyla jedinou šokující věcí, kterou oznámení v Růžové zahradě přineslo. Pravděpodobně ještě horší bylo to, co jsme se dozvěděli o tom, jak Trumpův tým k těmto celním sazbám dospěl - čirá zhoubná hloupost celé věci.Mohli byste být v pokušení odmítnout stížnosti na proces politiky jako elitářský snobismus. Důvěryhodnost je však zásadní součástí tvorby politiky. Podniky nemohou plánovat, pokud netuší, co mohou očekávat příště. Zahraniční vlády nebudou dělat politiku, která by pomohla Americe, pokud nebudou očekávat, že budeme reagovat racionálně.Co tedy víme o tom, jak trumpovci dospěli ke svému celnímu plánu? Trump tvrdil, že celní sazby uvalené na různé země odrážejí jejich politiku, ale James Surowiecki si brzy všiml, že cla uplatňovaná na jednotlivé země byla zřejmě odvozena ze strohého vzorce založeného na obchodním deficitu USA s danou zemí. Trumpovi představitelé to popřeli a zároveň Úřad obchodního zmocněnce USA vydal sdělení, v němž Surowieckého domněnku potvrdil. Zde je jejich vysvětlení:Nevšímejte si řeckých písmen, která se navzájem ruší. Sděluje to, že předpokládaná úroveň protekcionismu dané země se rovná jejímu přebytku obchodu s Amerikou dělenému jejím vývozem do Ameriky.Trump také stanovil minimální cla ve výši 10 % pro všechny, což mimo jiné znamená uvalení cel na neobydlené ostrovy.Na tomto přístupu je toho tolik špatného, že je těžké vědět, kde začít. Ale jedna věc, na kterou lze snadno poukázat, je, že Trumpova kalkulace bere v úvahu pouze obchod se zbožím, zatímco obchod se službami ignoruje. To je velké opomenutí. Je pozoruhodné, že Evropská unie s USA vykazuje značný přebytek, pokud se podíváme pouze na obchod se zbožím - ten je však z velké části kompenzován deficitem EU v obchodu se službami:Kdyby tedy Trumpovi lidé do svého vzorce dosadili veškerý obchod s EU, nejen obchod s fyzickým zbožím, došli by k závěru, že Evropa není téměř vůbec protekcionistická.Odkud se tyhle věci berou? Jednou se nejspíš dozvíme celý příběh, ale mně to připadá jako něco, co hodil dohromady nějaký nízký zaměstnanec za pouhých několik hodin. Zejména to vysvětlení vypadá jako něco, co napsal student, který si nic nepřečetl a snaží se prokecat u zkoušky.Ale možná je to ještě horší. Trumpův vzorec je zřejmě to, co dostanete, když požádáte ChatGPT a další modely umělé inteligence, aby vytvářely celní politiku:Kdo tímto způsobem tvoří politiku? Klíčové je, žeTohle všechno je třeba vnímat spíše jako demonstraci dominance, jejímž cílem je šokovat a přimět lidi k úžasu, než jako politiku v běžném slova smyslu.Znovu opakuji, že nejsem snob. Když je v sázce osud světové ekonomiky, je zhoubná hloupost politického procesu pravděpodobně stejně důležitá jako politika samotná. Jak může někdo, ať už podnikatelé nebo zahraniční vlády, věřit čemukoli, co vzejde z administrativy, která se chová takto?Příště mi budete tvrdit, že Trumpovi lidé plánují vojenské akce na nezabezpečených kanálech a omylem tyto plány sdílejí s novináři. Aha, vlastně...?Rád bych si představil, že Trump přizná, že to podělal, celou věc zruší a začne znovu. Ale neudělá to, protože by tím zkazil přehlídku dominance. Ignorantská nezodpovědnost je součás