Channel 4 News: Izrael vyvraždil dalších téměř sto lidí za posledních 24 hodin, mnoho žen a dětí

3. 4. 2025

Proti informačnímu embargu v České republice!









Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 3. dubna 2025, 19 hodin: Podle ministerstva zdravotnictví bylo za posledních 24 hodin při izraelských náletech v Gaze zabito dalších téměř 100 lidí, včetně žen a dětí. Po čtvrtečním pozdním úderu na budovu školy, která sloužila jako úkryt pro vysídlené rodiny ve městě Gaza, izraelská armáda uvedla, že zasáhla klíčové palestinské teroristy. Jenže v té škole buylo mnoho dětí, Varování: Reportáž Secundera Kermaniho obsahuje znepokojivé záběry.















Reportér: Děti kolébané jejich rodiči v náručí. Kouř a prach ve vzduchu. Všude, kam se podíváte, je strach a zmatek. To vše jen několik okamžiků po izraelském úderu v Sudžeji, v městě Gaza. Zahynulo nejméně devět lidí. Po celý den utíkali obyvatelé poté, co izraelská armáda vydala příkaz k evakuaci oblasti. Dále stupňuje svůj útok přímo v Gaze. Mnozí se zde během krátkého příměří vrátili do zbytků svých domovů, ale byli znovu vysídleni, obyvatelstvo je vyčerpané.







„Byla jsem vysídlena desetkrát. Nenašela jsem jediné bezpečné místo. Ani pro mě, ani pro mé děti, ani pro má vnoučata. Kde jsou? Kam máme jít? Ať nám dají bezpečné místo a mohou si dělat, co chtějí. Dejte jim, co chtějí, rukojmí. Jen nás nechte v klidu spát.“