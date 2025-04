HRW: Trumpův útok na svobodu slova

4. 4. 2025

Každý, kdo si v USA rád myslí, že žije ve svobodné zemi, by měl být případem Rumeysy Ozturkové pobouřen, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch ve svém každodenním přehledu. Z videa, na němž je doktorandka Tuftsovy univerzity zadržena na chodníku poblíž svého domu na bostonském předměstí, mrazí.Je na něm vidět, jak asi půl tuctu osob se zakrytými obličeji obklopí Ozturkovou, chytí ji a pak ji odvedou pryč.

Jediným „zločinem“ Ozturkové - zjevným důvodem, proč ji maskovaní federální agenti vytrhli z ulice - bylo, že napsala něco, co se vládě nelíbilo .Konkrétně něco, co se nelíbilo Trumpově vládě. Ozturková byla spoluautorkou komentářového článku ve studentských novinách. Upozorňovala v něm na věrohodná obvinění ze zvěrstev páchaných izraelskou vládou v Gaze, a odkazovala na zprávy OSN a Amnesty international. Článek také vyzýval Tuftsovu univerzitu, aby „uznala palestinskou genocidu“ a zbavila se investic spojených s Izraelem.



Byl článek kontroverzní? Možná, záleží na tom, jaký máte názor na množící se věrohodná obvinění z krutostí izraelské vlády v Gaze. Byl článek trestný? Zjevně ne.



Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) se Ozturková „zapojila do aktivit na podporu Hamásu“. Slovo „Hamás“ se ve společně napsaném komentáři článku ani neobjevuje. Opět jde o politiku univerzity ve světle věrohodných obvinění, že izraelská vláda páchá zvěrstva.



Případ Ozturkové není ojedinělý. Je to jeden z případů v rámci širšího úsilí americké vlády o svévolné zatýkání a deportaci zahraničních studentů a vědců jako odplatu za jejich politické názory a aktivismus související s Palestinou.



Ozturková pochází z Turecka. V USA pobývá na základě studentského víza.



To mimochodem neznamená, že nějak ztrácí právo na svobodu projevu. Podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který USA ratifikovaly v roce 1992, mají neobčané právo zastávat názory a vyjadřovat je.



Trestání lidí za uplatňování jejich práva na svobodu projevu je porušením mezinárodního práva v oblasti lidských práv.



Trumpova administrativa bez ohledu na to pokračuje v rozsáhlém zásahu proti studentům a akademikům bez občanství, kteří zastávají názory, jež se vládě nelíbí. Případy Mahmúda Khalíla a Yunseo Chunga si také právem získaly pozornost médií, stejně jako případ Ozturkové, ale to, co se děje, zdaleka přesahuje rámec několika jednotlivců.



Trumpova administrativa tvrdí, že již zrušila stovky studentských víz.



To, co se právě teď děje v USA, je dost pobuřující. Ale také to, kam to vede? Na jaké politické názory se vláda zaměří příště? Koho příště seberou maskovaní zločinci z ulice jen proto, že vyjádřil názor, který se vládě nelíbí?



Jak říká John Raphling z HRW : „Kroky Trumpovy administrativy jsou útokem na svobodu projevu a ohrožují samotné základy svobodné společnosti.“





