Robert Reich: Nevyjednávejte s Trumpem jednotlivě

3. 4. 2025

čas čtení 2 minuty



Co by měly Kanada, Mexiko, Japonsko, Velká Británie a Evropská unie udělat v reakci na Trumpova hrubě nezodpovědná cla

Nevyjednávat individuálně. Udělejte to hned, abyste vyjednávali z pozice síly

Důrazně doporučuji Kanadě, Mexiku, Japonsku a Evropské unii, aby se spojily a vytvořily zónu volného obchodu s vyloučením Spojených států a zavedly alespoň desetiprocentní clo na veškerý dovoz z Ameriky



Přátelé,



Trump to udělal - uvalil desetiprocentní clo na všechny obchodní partnery a také dvouciferná cla na desítky dalších zemí, které se podle představitelů Trumpova režimu chovaly ke Spojeným státům „neférově“, ať už to znamená cokoli.



Cla se budou vztahovat na více než 100 obchodních partnerů, včetně ohromujícího nového 34procentního cla na čínské zboží (k 20procentnímu clu, které Trump již zavedl, čímž celková celní sazba na čínský dovoz dosáhne neuvěřitelných 54 procent), 20procentního cla na dovoz z Evropské unie, 24procentního cla na zboží z Japonska a 26procentního cla na zboží z Indie.



Cla se budou vztahovat na více než 100 obchodních partnerů, včetně ohromujícího nového 34procentního cla na čínské zboží (k 20procentnímu clu, které Trump již zavedl, čímž celková celní sazba na čínský dovoz dosáhne neuvěřitelných 54 procent), 20procentního cla na dovoz z Evropské unie, 24procentního cla na zboží z Japonska a 26procentního cla na zboží z Indie.



Vyloučeny budou energie a některé nerostné suroviny, které nejsou ve Spojených státech k dispozici. Na další výrobky, jako je dřevo, měď, polovodiče, léčiva a kritické nerosty, by mohla být uvalena dodatečná cla.



Jaké jsou důsledky? Je to kolosálně hloupý krok, který zvýší ceny pro americké spotřebitele a výrobce a zároveň vyvolá odvetná opatření ze strany ostatních zemí. Akciové a dluhopisové trhy pokračují v poklesu.



Co by měly dělat ostatní země? Důrazně doporučuji Kanadě, Mexiku, Japonsku a Evropské unii, aby se spojily a vytvořily zónu volného obchodu s vyloučením Spojených států a zavedly alespoň desetiprocentní clo na veškerý dovoz z Ameriky,



Měly by také pohrozit, že omezí přístup amerických bank na své veřejné akciové trhy, zavedou limity, kolik mohou jejich občané ročně investovat do amerických společností, a zvýší daně a regulace amerických digitálních platforem.



Budou v pokušení vyjednávat, a to individuálně. Neměly by. Musí vyjednávat z pozice síly. Tuto sílu jim poskytne neamerická unie volného obchodu.

