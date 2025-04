Vondráček, Benda a Blažek chtějí před veřejností utajit, kdo figuruje v korupčních kauzách.

4. 4. 2025

Tisková zpráva

Novinářům, kteří zveřejní totožnost trestně stíhaných, budou hrozit žaloby Piráti varují před novým náhubkovým zákonem, který včera prošel ústavněprávním výborem Sněmovny a který by výrazně omezil informování veřejnosti o trestné činnosti. Poslanci ANO, SPOLU a STAN s podporou ministra Blažka (ODS) tiše protlačili změnu, podle níž by bylo zakázáno zveřejňovat jména trestně stíhaných osob, dokud není podána obžaloba. To přitom může trvat i několik let. Místo jmen by tak v článcích o zadržených mafiánech byla jen černá místa.

„Včera jsme na výboru upozornili na snahu prosadit další náhubkový zákon, o který se politici starých stran snaží už roky. Pokud zákon projde ve Sněmovně, novináři budou muset v závažných kauzách celé roky mlčet o tom, kdo je kauze trestně stíhaný. Jinak budou čelit žalobám. A veřejnost se kvůli němu nedozví pravdu, kdo v závažných kauzách figuruje. Zato lidé jako třeba ředitel nemocnice Ludvík by si mohli vymáhat smazání článků o svých kauzách a ještě chtít po novinářích odškodné. Tento zákon by zavedl cenzuru a novinářům jako ‚hlídacímu psovi‘ demokracie nasadil náhubek, proto se mu říká náhubkový zákon. Je to zjevná snaha stran, které trpí korupčními kauzami jako je Stoka, Dozimetr, Nagyová nebo teď Motol, chránit mafiánské podhoubí, které odsává veřejné peníze. Typická práce ODSÁNO,“ říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Zákaz zveřejňování totožnosti trestně stíhaných je drastický útok na svobodu projevu a právo veřejnosti vědět, co se děje, a kontrolovat politiky. Veřejnost má právo vědět, kdo v závažných kauzách figuruje, zvlášť pokud jde o politiky, úředníky a manažery státních firem. Podobné zákony jako náhubkový zákon nebo snaha stínového ministra spravedlnosti ANO Vondráčka snížit tresty zločineckým gangům o třetinu nás velmi rychle mohou stáhnout k mafiánskému státu. Jejich cílem je, abyste se vy občané nedozvěděli, co se děje, a zapomněli, kdo rozkrádá vaše peníze. Jako Piráti budeme tvrdě vystupovat proti všem snahám umlčovat novináře a tajit fakt před veřejností ve zjevném zájmu chránit mafiány. Piráti jsou jediná strana, která má reálný plán proti rozkrádání této země a něco proti tomu dělá,“ dodává Michálek. Piráti návrh jednoznačně odmítají a apelují na všechny poslance, aby jej ve Sněmovně zastavili. Fakta z projednání náhubkového zákona Na ústavněprávním výboru sněmovny dne 2.4.2025 navrhl stínový ministr spravedlnosti ANO Radek Vondráček následující změnu trestního řádu: V přípravném řízení nesmějí [orgány činné v trestním řízení] zveřejnit být nikým zveřejněny informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení (...). Tato změna by v praxi znamenala, že veřejnost se nedozví o tom, kdo figuruje v kauzách, které policie rozkryla, například jako byla kauza Motol nebo Dozimetr. Tento zákaz by trval po celé přípravné řízení, tj. až do podání obžaloby. Novináři by nemohli uvádět totožnost a museli by používat pseudonymy či zkratky. Je to fakticky cenzura novinářů. Tento návrh byl schválen na ústavněprávním výboru hlasy SPOLU, ANO a STAN. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dal k Vondráčkově návrhu kladné stanovisko. Jediný proti hlasoval Jakub Michálek (Piráti). Dlouhodobě náhubkový zákon prosazuje Marek Benda, náhubkový zákon prosazoval například už v roce 2009, kdy měl přikrýt kauzy zavražděného podnikatele Františka Mrázka, fotbalových činovníků, nebo poslance Ivana Langra, zvaného jako Íčko. Návrh byl díky „fintě“ projednán za malé pozornosti novinářů, protože výbor na návrh Bendy předřadil projednání tzv. dětského certifikátu na začátek výboru.



