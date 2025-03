Trump jako tyran z osmdesátkového filmu

1. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty

V grandiózní tapiserii americké kinematografie nám 80. léta přinesla řadu středoškolských dramat, kde vládl archetypální tyran neboli bully - načesaný a lstivý antagonista, který byl vždy nechutně bohatý a blonďatý, jehož panování nebylo jen o fyzické šikaně, ale také o psychologické válce.

Přesuňme se do roku 2025 a politická scéna jako by tento filmový motiv odrážela. Donald Trump ve svém druhém funkčním období ztělesňuje přesně ty rysy, které známe od těchto starých filmových záporáků. Podobnost je neuvěřitelná - od okázalých účesů až po neúnavné usilování o dominanci, což vytváří příběh, který až podezřele připomíná klasiku Johna Hughese.



V úvodních scénách každého středoškolského filmu z 80. let tyran vstupuje na scénu s velkolepostí, často ve výstředním autě, vyzařující auru neotřesitelné nadřazenosti. Jeho vlasy, pečlivě vyčesané do dokonalosti, mu slouží jako koruna jeho samozvané suverenity. Prochází chodbami s družinou patolízalů, kteří jsou připraveni vynucovat jeho vůli na slabších a marginalizovaných. Jeho přítomnost není jen o prosazení moci, ale o zasetí hlubokého strachu a pocitu nevyhnutelnosti.



A teď Donald Trump v roce 2025. Jeho návrat do Oválné pracovny je stejně okázalý - poselství zůstává stejné: král si znovu nárokuje svůj trůn. Jeho vlasy, stále vzdorující toku času i vkusu, jsou svědectvím jeho neochvějného sebepojetí. Od samého začátku Trumpova administrativa zahajuje kampaň zastrašování, zaměřuje se na ty, kdo si dovolí nesouhlasit - stejně jako filmový tyran umlčuje opozici jediným pohledem nebo včasným přiražením k nejbližší skříňce.



Jak děj graduje, tyranova taktika se stupňuje. V koutě knihovny zahání šprty, vyhazuje obědy z rukou outsiderů a oplzle pokukuje po roztleskávačkách, zanechávaje za sebou stezku emocionálních a někdy i fyzických modřin. Učitelé a ředitelé, pilíře autority, se ocitají zesměšňováni, jejich příkazy jsou ignorovány, jejich slabost vystavena na odiv celé škole.





Druhé Trumpovo funkční období je věrným odrazem tohoto sestupu do chaosu. Novináři čelí nebývalému nepřátelství, jejich důvěryhodnost je neustále napadána, jejich hlasy se topí v kakofonii alternativních faktů a naprostých lží. Politické oponenty nečeká věcná debata, ale urážky, zesměšňování a přezdívky na úrovni školního dvora. Instituce, které kdysi fungovaly jako pojistky demokracie - soudnictví, svobodný tisk, samotná Ústava - jsou dehonestovány, jejich autorita zpochybňována na každém kroku.





Ani mezinárodní scéna na tom není lépe: aliance se hroutí, dohody se jednostranně vypovídají a diplomatické normy se šlapou pod nohy, zatímco svět se snaží orientovat v nevyzpytatelných rozmarech diktátora opojeného mocí.

V každém klasickémdramatu nastává chvíle, kdy se utlačovaní přestávají bát. Šprti, umělci, tiší outsideři, kteří se léta snažili nevyčnívat, najdou své hlasy. Spojí se, využijí své rozmanité schopnosti a uvědomí si, že jejich největší zbraní je jednota. Následuje montáž transformace - brýle padají a odhalují odhodlané pohledy, koktání mizí ve vášnivých projevech a tajná setkání ve sklepech připravují plán na svržení tyrana.V roce 2027 se začne ukazovat, že Trumpova neporazitelnost je jen iluze. Skandály, ekonomická nestabilita a narůstající občanské nepokoje oslabí jeho pozici. Jeho nejbližší spolupracovníci ho začnou opouštět, zrada je na denním pořádku a kdysi loajální voliči se od něj odvrátí. Volby do Kongresu v roce 2026 už ukážou varovný signál, když republikáni přijdou o většinu a Trumpova agenda je paralyzována.Když se blíží konec Trumpova funkčního období, Amerika je v troskách - rozdělená a vyčerpaná. Jeho podpora dosahuje historických minim a i jeho nejvěrnější začínají pochybovat. Poslední zoufalé pokusy udržet se u moci - právní bitvy, výkřiky o podvodu, exekutivní příkazy - se setkávají jen s únavou a posměchem. Kdysi obávaný tyran se pak jeví jako směšná a izolovaná postava, která zoufale touží po pozornosti, zatímco svět se bez něj otáčí dál.A tak končí vláda školního rváče, ne velkolepým knockoutem, ale pomalým, nevyhnutelným zhroucením pod tíhou vlastních excesů. Amerika, poznamenaná, ale nezlomená, si oddechne a začne proces obnovy. Tyranovy jizvy zůstanou, ale země se poučí a vydá se dál, silnější a ostražitější vůči těm, kteří by chtěli vládnout strachem a šikanou.