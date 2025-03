Newyorská univerzita zrušila lékařku za pokus říct pravdu o Gaze

1. 4. 2025

Rozhodli jsme se, že cancel culture je teď správná!



(Ironický komentář britské autorky Laurky K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)



Dá se říct, že situace se svobodou slova v USA se každým dnem zlepšuje. Newyorská univerzita právě zrušila prezentaci jedné lékařky kvůli obavám, že by mohla říct něco, co Izrael neschvaluje. Pokud to nevíte, princip cancel culture je nyní správný!



Doktorka Liuová, pediatrička a bývalá předsedkyně teroristické organizace Lékaři bez hranic, byla kontroverzně objednána, aby diskutovala o faktických informacích o Gaze a zajistila, že si studenti budou moci udělat informovaný názor. To bylo nepřijatelné pro všechny, na které by fakta působila špatně.



Jako působivý příklad preventivní poslušnosti newyorská univerzita zrušila vystoupení doktorky Liu jen několik hodin před jejím projevem, přestože do New Yorku přiletěla pravděpodobně na vlastní náklady a přípravou na konferenci strávila několik týdnů.



Doktorku Liuovou si zavolal viceprezident pro vzdělávání a požadoval, aby svou prezentaci obhájila, nebo bude zakázána. Bylo jí řečeno, že její powerpoint pojednávající o smrti humanitárních pracovníků „může být vnímán jako antisemitský“, protože právo na zabíjení humanitárních pracovníků je zakotveno ve směrnicích IHRA nebo tak nějak.



Dr. Liu byla kritizována za to, že se zmínila pouze o obětech Izraele a nezmínila se o nule humanitárních pracovníků, které nezabil Hamás. V zájmu vyváženosti měla předstírat, že polovinu humanitárních pracovníků zabil Hamás.



Doktorka Liuová byla kritizována za to, že je jednostranná a nehovoří o civilních obětech „obecně“. Měla si připravit mlhavý projev, který by naznačoval, že počet mrtvých na obou stranách genocidy je víceméně stejný a za vše může Hamás.



Kromě obav z antisemitismu měla newyorská univerzita obavy, že zmínka o škrtech v USAID by mohla být vnímána jako „protivládní“. Tato část mě zmátla, protože jsem si myslela, že se chlubíme škrty v USAID, ale zřejmě ne.



Vězte, že vládu kritizovat nesmíte, pokud si nestěžujete, že nezačíná dost válek nebo není dost krutá k imigrantům.



Jen vězte, že není rasistické mluvit o vymyšlených sťatých nemluvňatech, ale je rasistické mluvit o skutečných mrtvých Palestincích (pokud neoslavujete jejich vraždění).



Doktorka Liuová nabídla ve svém projevu několik změněných prohlášení, aby se zalíbila sionistům, ale ti nepřijali nic menšího než její zdrcující ponížení. Bylo poukázáno na to, že kdyby byla doktorka Liu v Gaze, byla by za podobné věci zabita, takže z toho vlastně vyvázne lehce.



V důsledku takového zacházení doktorka Liuová prohlásila, že už nebude přednášet na půdě USA, jako by měla v této věci na výběr. Jak jasně říká první dodatek americké ústavy, na americké univerzity smí jen sionisté a podle amerických vízových pravidel smíte říkat jen věci, které Trumpova administrativa schvaluje.



Pokud si nejste jisti, co smíte říkat, prostě se vyhněte jakýmkoli politickým prohlášením a dvakrát denně si otírejte americkou vlajku o genitálie. Izraelská vlajka je také přijatelná, ale ať už děláte cokoli, nediskutujte o žádném konfliktu, protože ani já nemám jasno, co smím říkat, a jsem obrovský válečný štváč.



Například si nejsem jistá, jestli smíme diskutovat o počtech mrtvých v Iráku, v Afghánistánu nebo ve Vietnamu, nebo jestli je to teď protiamerické. Jediné, co vím, je, že až Trump odpálí atomovku na Teherán, neodvážím se vám to říct pro případ, že by vás to obrátilo proti jaderným zbraním.

