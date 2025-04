Netanjahu slibuje, že „závěrečná fáze“ genocidy v Gaze povede k realizaci „Trumpova plánu“

1. 4. 2025

čas čtení 12 minut

Krátce poté, co Hamás oznámil, že přijal návrh na příměří, Izrael reagoval intenzivním bombardováním Gazy, zabíjením dětí a přípravou dalších pozemních invazí.

Několik hodin poté, co Hamás oznámil, že přijal plán příměří vypracovaný vyjednávacími zprostředkovateli z Egypta a Kataru, izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli představil své plány na to, co nazval „závěrečnou fází“ svého genocidního tažení v Gaze. „Hamás složí zbraně. Jeho vůdci budou moci odejít. Dohlédneme na všeobecnou bezpečnost v pásmu Gazy a umožníme realizaci Trumpova plánu dobrovolné migrace,“ řekl Netanjahu v svému kabinetu s odkazem na hrozbu prezidenta Donalda Trumpa, že se zmocní Gazy a odstraní Palestince z jejich území. „Toto je plán. Neskrýváme ho a jsme připraveni o něm kdykoli jednat.“ Netanjahu se také pochlubil: „Máme spojenectví s největší supervelmocí na světě.“ Později uvedl, že izraelský kabinet hlasoval pro zintenzivnění vojenského útoku na Gazu, píše na webu Drop Site News Jeremy Scahill.

Hlavní vyjednavač Hamásu Dr. Chalíl al-Hajja oznámil, že Hamás v sobotu přijal dohodu předloženou Katarem a Egyptem, dvěma hlavními regionálními zprostředkovateli. „Nechceme nic nového. Chceme respektovat to, co bylo podepsáno, co garantovali ručitelé a co schválilo mezinárodní společenství,“ řekl al-Hayya. „Ze zájmu o náš lid a naše rodiny jsme se všemi nabídkami zabývali zodpovědně a pozitivně s cílem dosáhnout našich cílů, tedy zastavení války.“ Katarsko-egyptský plán, s nímž Hamás souhlasil, vychází z velké části z návrhu, který před třemi týdny předložil Steve Witkoff, zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa. Plán požaduje propuštění pěti žijících izraelských zajatců výměnou za dočasné 50denní příměří a obnovení jednání o realizaci druhé fáze lednové dohody o příměří.

K „Trumpovu plánu“ na vysídlení Palestinců z Gazy al-Hajja řekl: „Není možné, abychom přijali ponížení a potupu pro náš lid. K žádnému vysídlení ani deportaci nedojde.“

Izrael v sobotu uvedl, že předložil protinávrh k tomuto plánu, a v prohlášení Netanjahuova úřadu se uvádí, že tak učinil „v plné koordinaci s USA“. Agentura Reuters v pondělí s odvoláním na izraelské představitele uvedla, že Izrael v rámci obnoveného příměří požaduje navrácení zhruba poloviny ze čtyřiadvaceti žijících izraelských zajatců držených v Gaze a také těla sedmnácti z pětatřiceti mrtvých.

V pondělí ráno vydal Izrael příkaz k nucenému vystěhování téměř celého guvernorátu Rafáh na hranici Gazy s Egyptem - jediné brány, kterou mají Palestinci v pásmu do světa mimo izraelskou kontrolu. „IDF se vracejí do boje s velkou silou, aby eliminovaly schopnosti teroristických organizací v těchto oblastech,“ napsal Avichay Adraee, arabský mluvčí izraelské armády, na sociální síti X. Přiložil obrázek mapy, která nařizuje tisícům Palestinců okamžitě uprchnout do Al Mawasi, přeplněného provizorního vysídleneckého tábora postaveného na písečných dunách a postrádajícího základní potřeby, jako je voda a elektřina.

Během víkendu, kdy Palestinci v Gaze slavili svátek Íd al-Fitr, který ukončuje posvátný měsíc ramadán, izraelské síly ostřelovaly oblasti v celém pásmu Gazy, což místní novináři označili za jedno z nejtěžších bombardování za posledních sedmnáct měsíců. Pondělní nálet v Chán Júnisu zanechal na místě, kde kdysi stála budova, obrovský kráter. „Obrovskou zkázu,“ řekl Abdullah Al Attar, palestinský novinář v Gaze, “způsobily okupační rakety poté, co se zaměřily na dům rodiny Al-Maqdad, plný dětí a žen.“ Ve videu zveřejněném na sociálních sítích držel v ruce úlomek munice: „Váží více než 15 kilogramů. Jedná se o střely, které okupační síly používají proti civilistům.“ Sousedka, která byla svědkem útoku, uvedla: „Děti spaly. Úder jsem neslyšela a ze spánku mě probudil až jejich křik. Nevěděla jsem, kde jsem, a myslela jsem si, že moje děti a manžel byli zabiti.“

Jen v neděli bylo při izraelských útocích zabito nejméně padesát tři Palestinců. Při izraelském leteckém útoku na vysídlené osoby v Chán Júnisu zahynulo podle místních lékařů šestnáct lidí, včetně devíti dětí a tří žen. Mezi zasaženými místy byly i stany, ve kterých byli ubytováni vysídlení lidé. Hrůzné snímky, které svědci zveřejnili na sociálních sítích, zachycovaly těla zkrvavených dětí zabitých při útoku. Museli je vytahovat z roztrhaných stanů a přikrývek.

Ve čtvrti Shujaiya na východě Gazy zabil nálet na rodinný dům několik lidí, včetně nejméně jednoho malého dítěte. „Umíráme. Tohle je první den svátku Íd. Tohle je dítě, vidíte ho?“ řekl muž, když nesl ulicemi zakrvácené tělo dítěte.

Jeden zdravotnický dobrovolník v Gaze v neděli uvedl, že „s kolegy strávil celé dopoledne a odpoledne stříháním zbrusu nových ídových šatů z mrtvých dětí“. Za posledních 48 hodin bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze při izraelských útocích zabito osmdesát lidí a více než 300 jich bylo zraněno. Tyto statistiky jsou pravděpodobně podhodnocené, protože zahrnují pouze osoby, které byly dopraveny do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

Od té doby, co Izrael obnovil svou genocidní válku proti Gaze, vysocí izraelští představitelé slíbili, že pokud Hamás jednostranně nepropustí izraelské zajatce, „trvale“ se zmocní palestinské půdy. „Čím déle bude Hamás odmítat propustit rukojmí, tím více území ztratí a ta budou připojena k Izraeli,“ prohlásil ministr obrany Israel Katz krátce po obnovení masivních leteckých úderů proti Gaze 18. března. Při těchto útocích zahynulo více než 1 000 Palestinců - většina z nich byly děti a ženy.

Zatímco Izrael pokračuje v teroristickém bombardování Gazy, stále přibývají důkazy o tom, že izraelské síly nedávno v Rafáhu 23. března bez soudu popravily více než tucet humanitárních pracovníků Palestinského červeného půlměsíce (PRCS) a místních posádek civilní obrany. Izrael nejprve uvedl, že jeho síly střílely na „podezřelá vozidla“ v oblasti, ale později přiznal, že zahájily palbu na sanitku a další záchranná vozidla. Ve snaze poskytnout první pomoc lidem zraněným při izraelském útoku byli záchranáři a zdravotníci vysláni do oblasti Hašašín v Rafáhu a od té doby o nich nebylo slyšet. V sobotu doprovázeli pracovníci Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) palestinské pracovníky Červeného půlměsíce na místo masakru, aby vyzvedli těla z místa, které úředníci označili za „masový hrob“. Mezi nalezenými mrtvými byl i pracovník OSN.

Vedoucí místní kanceláře OCHA Jonathan Whittall v příspěvku na X uvedl, že pohřešovaní pracovníci byli vysláni na záchranu zraněných, když „bylo zasaženo všech pět sanitek a jeden hasičský vůz spolu s vozidlem OSN, které přijelo později“. Po dobu pěti dnů po incidentu podle něj Izrael upíral OSN právo tyto záchranáře vyzvednout nebo jim pomoci. Při jednom z pokusů dostat se na místo zahájily izraelské síly palbu na další civilisty v oblasti a jednu palestinskou ženu spolu s mužem, který se ji snažil zachránit, střelily do hlavy. „Když jsme se druhý den vrátili, konečně jsme se dostali na místo a objevili jsme zničující scénu: sanitky, vozidlo OSN a hasičský vůz byly rozdrceny a částečně zasypány. Po hodinách kopání jsme našli jedno tělo - pracovníka civilní obrany pod jeho hasičským vozem,“ uvedl v neděli Whittal. „První den svátku Íd jsme se vrátili a exhumovali pohřbená těla 8 členů PRCS, 6 členů civilní obrany a jednoho pracovníka OSN. Byli zabiti ve svých uniformách. Řídili jasně označená vozidla. Byli na cestě za záchranou lidských životů. Tohle se nikdy nemělo stát.“ Z místa činu bylo vyproštěno celkem patnáct těl.

Júsef Harb, náměstek ministra zdravotnictví v Gaze, poskytl aktuální informace z nemocnice Nasser: „Někteří členové civilní obrany byli nalezeni spoutaní. Téměř všichni měli střelná zranění hlavy a hrudníku a byli pohřbeni v hlubokých jámách.“ Palestinský Červený půlměsíc vydal požadavek, „aby byli pachatelé tohoto válečného zločinu pohnáni k odpovědnosti, aby bylo provedeno okamžité a naléhavé vyšetřování, které zajistí spravedlnost pro oběti tohoto masakru“.

Tom Fletcher, náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti, ve svém prohlášení uvedl, že při obnovených izraelských útocích na Gazu byli „pacienti zabíjeni na svých nemocničních lůžkách. Střílelo se na sanitky a došlo k zabíjení záchranářů.“ Dodal, že „předběžná opatření Mezinárodního soudního dvora ve věci uplatňování Úmluvy o genocidě zůstávají v platnosti. A přesto to pokračuje bez vyvození odpovědnosti. Pokud tedy základní zásady humanitárního práva stále platí, musí mezinárodní společenství jednat, dokud může, aby je dodržovalo.“

Od okamžiku, kdy byla 17. ledna podepsána dohoda o „příměří“ s Hamásem, Izrael tuto dohodu systematicky porušuje a pokračuje v zabíjení Palestinců. Zatímco během první 42denní fáze dohody se zvýšily dodávky potravin a zdravotnického materiálu, Izrael do značné míry zablokoval dodávky stanů, mobilních domů a stavebního vybavení do Pásma a odmítl jednat o realizaci druhého 42denního kroku dohody. Druhá fáze by znamenala úplné stažení izraelských sil z Gazy a propuštění všech zbývajících izraelských zajatců. Místo toho Izrael vyhlásil plnou blokádu Gazy a zakázal jakékoli dodávky pomoci a potravin. Izrael odřízl pásmo od zbývajících dodávek elektřiny a poté 18. března obnovil válku v plném rozsahu sérií masivních úderů po celé Gaze, při nichž během několika hodin zahynulo téměř 200 dětí.

Palestinští bojovníci sice poté několik raketových útoků na Izrael, ale síly z brigád Kásám hnutí Hamás a Sáraja al-Kuds, ozbrojeného křídla palestinského Islámského džihádu, se tváří v tvář masivním izraelským útokům většinou držely zpátky. To je částečně způsobeno tím, že političtí vyjednavači Hamásu pokračovali v rozhovorech s mezinárodními zprostředkovateli a veřejně vydávali výzvy, aby světové společenství přimělo Izrael k ukončení porušování dohody.

Netanjahu tvrdil, že Izrael bude vyjednávat pouze při pokračování vojenského útoku na Gazu a že nebude dosaženo žádné trvalé dohody, která by nakonec nevedla k odzbrojení Hamásu a vypovězení jeho vůdců z pásma. Ani jeden z těchto požadavků nebyl součástí dohody o příměří podepsané v lednu.

Hamás veřejně prohlásil, že neusiluje o vládu v Gaze a že se vzdá formální kontroly nad pásmem ve prospěch nezávislého výboru vedeného Palestinci. Rovněž tvrdil, že o odzbrojení sil odporu v Gaze se nebude jednat, dokud Palestina nebude mít vlastní oficiální ozbrojené síly schopné bránit se koloniální okupaci.

Celý text v anglickém originále ZDE

