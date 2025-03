Krajní pravice bojuje proti politice identity, ale její politika je zjevné identitářství

Původ moderní politiky identity spočívá ve spravedlivém ohni Hnutí za občanská práva, feminismu druhé vlny a osvobození LGBTQ+ - bojích proti systémům, které redukovaly lidské bytosti na karikatury rasy, pohlaví a sexuality. Tato hnutí se snažila rozbít hierarchie, nikoli stavět nové. Jak se hromadila právní vítězství, kulturní avantgarda progresivismu podlehla osudové domýšlivosti: víře, že identitu, kdysi štít proti útlaku, lze přetavit na meč k vyřezání utopie. Intersekcionalita, rámec navržený k mapování překrývajících se útlaků, se zvrhla v hierarchii morální autority, kde se s měnou utrpení obchodovalo jako s vepřovými bůčky na chicagské komoditní burze. Přijetí levicí toho, co by se dalo shovívavě nazvat jako „soutěživé oběti“, odcizilo samotné spojence z dělnické třídy, které kdysi levice tvrdila, že je hájí, a vytvořilo to tak úrodnou půdu pro demagogy, aby zaseli semena odporu.



Vstupuje pravice, věčný měňavec, která vždy chápala moc identity mnohem niterněji než její protivníci. Zatímco se levice trápila zájmeny a privilegii, pravice destilovala identitu do prvotního elixíru: krve, víry a půdy. Trumpův génius - pokud lze jeho plazí mazanost tak nazvat - spočíval v obrácení levicové rétoriky vyloučení, kdy bílé křesťanské konzervativce obsadil jako skutečnou pronásledovanou menšinu. „Tichá většina“ už nebyla tichá; vyla proti „levicové lůze“, těm kampusovým jakobínům, kteří se snažili vymazat její historii, její hodnoty, jejího Boha.





Nebyl to pouhý odpor. Byla to mistrovská lekce v přivlastňování. Pravice, která desetiletí brojila proti „politické korektnosti“, se nyní postavila do role obránce svobody projevu proti „kultuře rušení“, která podle ní dusila nesouhlas. Ironií samozřejmě je, že „cancel culture“ se stala preferovaným nástrojem kulturního prosazování pravice. Floridský zákon „Neříkej gay“, zákazy drag show v Tennessee a texaská kriminalizace transgenderové zdravotní péče nejsou činy zásadového konzervatismu - jsou to činy vymazání, zrcadlový obraz kampusových čistek levice.



Historie nenabízí útěchu těm, kteří si myslí, že politika identity je nová nákaza. Od chvíle, kdy Aristoteles prohlásil některé muže za „přirozené otroky“, byla politika soutěží o to, čí identita uděluje nadvládu. Američtí Otcové zakladatelé, ti osvícenští pokrytci, psali chvalozpěvy na svobodu a zároveň zakotvili otroctví do genetického kódu národa. Občanská válka, ta krvavá svátost identity, postavila bratra proti bratrovi ve střetu o to, kdo se počítá jako plně lidská bytost. Slib Rekonstrukce byl zadušen zákony Jima Crowa, které zakotvily rasovou hierarchii do zákona. Dokonce i New Deal, často mytologizovaný jako triumf třídní solidarity, vyloučil zemědělské a domácí dělníky - ústupek posedlosti jižních demokratů rasovou čistotou.



Ve 20. století nabrala politika identity jemnější, ale neméně zhoubné formy. Mccarthyismus přetvořil nesouhlas v symptom „neamerické“ nákazy, přičemž politickou ideologii zaměnil s národní identitou. Jižní strategie vyměnila explicitní rasismus za demagogii o „právech států“ a „právu a pořádku“, což byl trik, který transformoval Republikánskou stranu v stranu křivd páchaných na běloších. Levice se mezitím stáhla do akademické sféry, kde podezření postmodernismu vůči velkým narativům zrodilo domácí průmysl mikroagresí a bezpečných prostorů. Ve 20. letech 21. století byla scéna připravena pro kulturní válku vedenou nikoli bajonety, ale hashtagy - válku, kde cenou nebyla země nebo svoboda, ale právo definovat samotnou realitu.



Filosofie, věčná služebnice moci, poskytuje pohled na toto šílenství. Carl Schmitt, nacistický právník, redukoval politiku na „rozdíl mezi přítelem a nepřítelem“, binární systém starý jako kmenové boje samotné. Marx, ten vousatý prorok materialismu, viděl třídu jako konečnou identitu, přesto jeho dědicové bezmocně sledovali, jak rasa, pohlaví a náboženství roztříštily proletariát na hašteřící se frakce. Michel Foucault, patron postmoderní levice, odhalil, jak moc působí prostřednictvím regulace těl a tužeb - teze, kterou zbraněmi použili jak aktivisté LGBTQ+, tak jejich evangelikální nepřátelé. Dokonce i Hannah Arendtová, kronikářka totalitarismu, varovala před nebezpečími, když se politika stane soutěží o to, „kdo jsi“, spíše než „čemu věříš“.



Projekt 2025, plán Heritage Foundation pro druhé Trumpovo funkční období, není ani tak politickou agendou, jako horečnatým snem o identitářské odplatě. Jeho architekti si představují vládu očištěnou od neloajálních byrokratů, jejichž náhrady budou vybrány z prověřeného seznamu loajalistů MAGA. Ministerstvo spravedlnosti, kdysi vadný, ale funkční orgán státu, by metastázovalo v nástroj pomsty, který by se zaměřoval na Trumpovy nepřátele s horlivostí Robespierrova Výboru pro veřejné blaho. Vzdělání, to věčné bitevní pole, by bylo zbaveno „levicové indoktrinace“, a bylo by nahrazeno osnovami mýtického nacionalismu. Hranice, již divadlo krutosti, by se stala místem hromadných deportací, které by připomínaly etnické čistky z 20. století. A tím vším se vine nit křesťanského nacionalismu, vyznání, které slučuje Boha se zemí a povyšuje Bibli na ústavní dodatek.



Toto není vládnutí. Je to teokracie jiným jménem - požadavek, aby stát prosazoval jedinou identitu a trestal odchylky s horlivostí středověké inkvizice. Pravice, která desetiletí odsuzovala „silnou vládu“, se nyní snaží použít ji jako kyj proti pluralismu. Levice mezitím zůstává uvězněna v obranném postoji, osciluje mezi teatrálním pobouřením a technokratickým neoliberalismem, který nenabízí o moc víc než duhový kapitalismus a útoky dronů. Obě strany jsou svým způsobem vězni identity.



Tragedií tohoto okamžiku není to, že politika identity existuje - vždy existovala - ale to, že jsme ztratili jazyk, abychom ji překonali. Otcové zakladatelé, přes veškerou svou morální slepotu, se alespoň snažili o e pluribus unum. Hnutí za občanská práva, přes všechny své vnitřní zlomy, bojovalo za milovanou komunitu, kde byla identita mostem, nikoli barikádou. Dokonce i levice posedlá identitou 90. let produkovala osobnosti jako Toni Morrisonová, která chápala, že příběhy, které si o sobě vyprávíme, nás mohou buď uvěznit, nebo osvobodit. Dnes máme pouze příběhy křivd, z nichž každý je dusivější než ten předchozí.



Abychom unikli z tohoto labyrintu, musíme se postavit lžím, které si o sobě vyprávíme. Levice se musí vzdát klamu, že zahanbování jednotlivců věřících ve zbožnost rozbije systémy. Pravice se musí vzdát své nostalgie po homogenní minulosti, která nikdy neexistovala. Obě strany se musí smířit s faktem, že identita, neomezená solidaritou, nevede ke spravedlnosti, ale k tyranii. Bělošský volič z dělnické třídy v Západní Virginii a nelegální migrant v Kalifornii sdílejí více, než si kterýkoli z nich troufá přiznat: nejistou existenci v ekonomice, která s nimi zachází jako s postradatelnými, politický systém, který nabízí drobky výměnou za věrnost, a kulturu, která prosperuje z jejich konfliktu.