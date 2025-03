Absolventi Kolumbijské univerzity roztrhali své diplomy na protest proti zatčení aktivisty Mahmúda Khalíla

31. 3. 2025

Řada absolventů Školy mezinárodních a veřejných vztahů (SIPA) Kolumbijské univerzity roztrhala své diplomy na znamení protestu proti uvěznění postgraduálního studenta Mahmúda Khalíla americkou federální vládou kvůli jeho aktivitě ve prospěch Palestinců.



V sobotu se místo účasti na každoročním univerzitním dni absolventů Sipa několik desítek absolventů a studentů shromáždilo před kampusem v rámci protestu organizovaného skupinami Sipa a Barnard Alumni for Palestine.



Skupiny napsaly na Instagram: „Připojte se k nám 29. března ve 13 hodin, abychom protestovali proti dni absolventů SIPA a požadovali spravedlnost pro naši komunitu. Mahmúd Khalíl - náš kolega, náš spolužák, náš přítel - byl nespravedlivě zatčen za aktivní spoluúčasti vedení SIPA, které dalo přednost sledování a spolupráci s federálními agenturami a orgány činnými v trestním řízení před ochranou svých studentů."



Před kampusem v sobotu několik absolventů drželo diplomy, zatímco jiní drželi cedule s nápisem „Hanba SIPA“.



Amali Towerová, absolventka SIPA z roku 2009, na protestu roztrhla svůj diplom a řekla: „Není snadné to udělat, nikdo z nás to nedělá lehce. Není v tom žádná radost.“



Towerová dále dodala: „Vůbec nejsem hrdá absolventka a místo toho chci stát se studenty a chci stát s Palestinci a chci stát s přistěhovalci, kteří jsou v době, kdy spolu mluvíme, shromažďováni a pronásledováni, utlačováni a deportováni.“



Další studentka Hannah, která médiím poskytla pouze své křestní jméno z obavy o svou bezpečnost, také roztrhala svůj diplom a řekla: „Jsem tu dnes, protože jsem židovka a moje židovské přesvědčení mi říká, abych se postavila za komunity, které jsou utlačovány, které jsou terčem útoků.“



Kritizovala bývalou rektorku univerzity Minouche Shafik, která dohlížela na policejní zásahy proti protestujícím studentům na jaře 2024, i Shafikovy nástupkyně Katrinu Armstrongovou a nastupující rektorku Claire Shipmanovou.



„Myslím si, že Minouche Shafik odvedl příšernou práci. Myslím, že prozatímní prezidentka Armstrongová odvedla příšernou práci,“ řekla Hannah. „Myslím, že Shipmanová odvede příšernou práci, protože nenaslouchá svým studentům. Naslouchají správní radě.“



Jasmine Sarryehová, současná studentka SIPA a Khalilova kamarádka, řekla: „Studenti se bojí vkročit do kampusu. Jsem jednou z nich, takže už jen to, že jsem tady, je děsivé kvůli tomu, [jak] zmizeli naši kolegové.“



Dodala: „Mahmúd je velmi oblíbeným členem komunity a skutečnost, že byl odveden od své osm měsíců těhotné manželky a od nás všech tady v SIPA, je zničující.



„Je těžké chodit do třídy, je těžké sem přijít a nemyslet na něj.“



Sobotní protest absolventů a studentů SOPA se konal uprostřed řady případů zadržení studentů po celých USA federálními imigračními úřady kvůli jejich palestinskému aktivismu. Mezi nimi je i Khalil, který měl trvalý pobyt a byl zatčen před svou těhotnou manželkou Noor, občankou USA, na začátku března.



Mezi další studenty, které imigrační úředníci zadrželi, patří Badar Khan Suri, indická postdoktorandka na Georgetownské univerzitě, poté, co ji ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) obvinilo z vazeb na Hamás.





Mezitím agenti imigračního a celního úřadu (Ice) a federální prokurátoři zrušili trvalý pobyt - neboli zelenou kartu - Yunseo Chungové, další studentce Kolumbijské univerzity, již dříve v březnu poté, co se účastnila protiválečných demonstrací. Federální soudce zablokoval imigračním úředníkům zadržení Chungové, která podala žalobu na administrativu Donalda Trumpa a obvinila ji, že používá „vymáhání imigračních předpisů jako obušek k potlačování projevů, které se jim nelíbí“.





Zdroj v angličtině ZDE

