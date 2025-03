Robert Reich: Proč Trumpovi odpůrci nemohou najít právníka

1. 4. 2025

čas čtení 8 minut





Jeho kampaň pomsty proti právníkům a právnickým firmám ochlazuje opozici vůči jeho režimu, což je přesně to, co chce.





Přátelé,



minulý týden jsem vám psal o Trumpově tažení proti pilířům občanské společnosti - univerzitám, vědecké obci, médiím, právnickým profesím a umění - s jasným záměrem zastrašit je a donutit je mlčet.



Dnes se chci hlouběji ponořit do toho, co Trumpův zásah proti právnické komunitě - zejména velkým právnickým firmám ve Washingtonu - vlastně znamená.

Upřímně řečeno, velké právnické firmy ve Washingtonu mi mohou být ukradené. Svým partnerům vydělávají spoustu peněz. Dokonce i ty, jejichž partneři jsou aktivními Demokraty, tlačí stranu doprava, když shromažďují dary na kampaně od korporací a z Wall Street a naléhají na demokratické členy Kongresu, aby se posunuli ke „středu“.



Trumpova šikana washingtonských advokátních kanceláří však odřezává neziskovým veřejně prospěšným skupinám záchranné lano pro soudní spory, aby mohly napadat jeho politiku - a právě proto to dělá.



Nejnovějším příkladem je Trumpův exekutivní příkaz z minulého úterý, který je namířen proti advokátní kanceláři Jenner & Block a zbavuje ji a její právníky bezpečnostních prověrek a přístupu do vládních budov.



Co Jennerová udělala špatně? Kdysi zaměstnávala advokáta Andrewa Weissmanna poté, co pracoval jako žalobce v rámci vyšetřování zvláštního poradce Roberta S. Muellera III. proti Trumpovi v jeho prvním funkčním období. Weissmann opustil firmu Jennerové v roce 2021, ale Trumpova pomstychtivost nikdy nekončí.



Při oznámení svého nařízení Bílý dům obvinil Jennererovou z účasti na „vyzbrojování právního systému proti americkým principům a hodnotám“ a jmenovitě obvinil Weissmanna.



Federální soudce označil Trumpův pokus potrestat Jennerovou za „trestuhodný“ a vydal dočasný soudní příkaz, který jej zablokoval.



Předtím, než se Trump zaměřil na Jennerovou, šel po právnících z fitmy Covington & Burling. Co udělali špatně? Několik jejich advokátů zastupovalo bývalého zvláštního poradce Jacka Smithe poté, co vyšetřoval Trumpovu roli při útoku na Kapitol 6. ledna 2021.



Trump se také zaměřil na advokátní kancelář Perkins Coie, která má vazby na materiály opozičního výzkumem proti Trumpovi, jenž koloval během kampaně v roce 2016.



„Trochu mi z toho běhá mráz po zádech,“ řekla u soudu americká okresní soudkyně Beryl A. Howellová, když firmu Perkins Coie ochránila dočasným soudním zákazem proti Trumpovi a naznačila, že Trumpův příkaz je protiústavní. V podání z minulého týdne se Trumpovo ministerstvo spravedlnosti snažilo soudkyni Howellovou z případu vyloučit a obvinilo ji, že není „dostatečně nestranná“.



Trump vydal téměř totožný exekutivní příkaz namířený proti advokátní kanceláři Paul Weiss.



Její provinění? Jeden z jejích bývalých partnerů, Mark Pomerantz, z firmy odešel a nastoupil do úřadu manhattanského okresního prokurátora, aby pomohl vyšetřit obvinění, že Trump nadhodnocoval hodnotu svých nemovitostí, aby získal bankovní úvěry.



Paul Weiss však místo boje uzavřel s Trumpem dohodu. Po tříhodinovém setkání s ním v Bílém domě její předseda Brad Karp souhlasil, že věnuje práci pro bono v hodnotě 40 milionů dolarů „na podporu iniciativ Trumpovy administrativy“, uvedl Trump v příspěvku na Truth Social. Karp rovněž uznal blíže nespecifikované „pochybení“ ze strany Pomerantze. Trump poté svůj příkaz vůči firmě zrušil.



Pátou velkou právnickou firmou, na kterou se Trump zaměřil, je Skadden Arps.



Čeho se dopustila? Několik jejích právníků pracovalo pro bono ve prospěch žalobců, kteří tvrdili, že je Dinesh D'Souza ve svém filmovém dokumentu očernil a lživě obvinil z podvodu při hlasování ve volbách v roce 2020. (D'Souza již dříve přiznal, že film byl „chybný“, a jednomu ze žalobců se omluvil).





V pátek Trump oznámil, že společnost Skadden dosáhla „urovnání“ a souhlasila s tím, že odvede 100 milionů dolarů pro bono práci pro kauzy, které Trump podporuje. „Velmi si vážíme toho, že zasedli k jednacímu stolu,“ řekl Trump.





Memorandum také Bondiové nařídilo, aby zvážila „přičítání etických pochybení mladších advokátů partnerům nebo advokátní kanceláři, pokud je to vhodné“ - což je jasný výpad proti případům pro bono, v nichž se mladší advokáti ujímají vedení, aby získali zkušenosti se soudními spory.





Trumpovy příkazy (a hrozby příkazy) vůči právnickým firmám porušují práva firem a jejich právníků na svobodu projevu a sdružování, jakož i právo na obhajobu zaručené šestým dodatkem.A co je ještě horší, vysílají spolu s varováním mrazení v zádech celé americké právnické komunitě: Neútočte na Trumpa. Nedovolte svým partnerům nebo spolupracovníkům, aby na něj útočili, nikdy. Přinuťte je, aby před odchodem z vaší firmy podepsali smlouvy, v nichž slíbí, že na Trumpa nikdy nezaútočí a nebudou ho stíhat. Nepřijímejte případy od neziskových organizací nebo kohokoli jiného, kdo Trumpa napadá.Trumpovy kroky vycházejí přímo z autoritářské příručky. Podobně útočili na právníky i vůdci jiných zemí, které se snažily podkopat demokratické systémy a právní stát - Ruska, Turecka a Maďarska.„Advokátní kanceláře se musí chovat slušně,“ řekl Trump minulé pondělí na zasedání vlády. „Chovají se velmi špatně, velmi špatně.“„Je to děsivé,“ řekl bývalý úředník Bidenovy administrativy, který byl zatažen do soudních sporů v Trumpově éře a potřeboval právníka. Bývalý úředník si objednal pro bono právníka z velké advokátní kanceláře, která den poté, co Trump vydal svůj exekutivní příkaz proti firmě Perkins Coie, od případu upustila s tím, že „objevila“ střet zájmů.Pět dalších firem uvedlo, že mají střet zájmů, řekl bývalý úředník, včetně jedné, kde „mi partner volal rozzuřený a říkal, že si není jistý, jak dlouho tam ještě zůstane,“ řekl bývalý úředník, „protože vedení nechce riskovat“. Tato osoba hovořila pod podmínkou zachování anonymity, aby se vyhnula dalším potížím se získáním právníka.Velké právnické firmy také odmítají brát případy ve veřejném zájmu, které zpochybňují Trumpa, s tím, že nemohou riskovat, pokud by po nich Trump v důsledku toho šel.Soudní spory proti administrativě často vyžadují obrovské zdroje - zkušené právníky znalé příslušné judikatury a desítky asistentů, kteří provádějí rešerše na tisících stranách důkazů.Minulý pátek Trump v memorandu uvedl, že právníci nemají podávat žaloby ani se zapojovat do soudních řízení, pokud nemají „právní základ“, který není „frivolní“. Z toho jasně vyplývá, že o tom, kdo tato kritéria splňuje, by měl rozhodovat on a generální prokurátorka Pam Bondiová, nikoli soudy.Hanba Trumpovi a těm, kteří pro něj pracují.A hanba každé advokátní kanceláři, která Trumpovi ustoupí poté, co se na ni zaměří, nebo každé firmě, která Trumpovi ustoupí předem - odmítne vzít případy, které ho zpochybňují, protože se bojí jeho hněvu.Tím, že se s Trumpem dohodly, dvě z firem, na které se Trump zaměřil - Paul Weiss a Skadden Arps - zneuctily právnickou obec a odvrátily se od své veřejné povinnosti bojovat proti tyranii.Řadím je do stejné kategorie jako Kolumbijskou univerzitu, která se vzdala své integrity před Trumpovými nezákonnými a protiústavními požadavky, aniž by se postavila na odpor - čímž ho povzbudila, aby šel po dalších univerzitách.Naopak chvála třem firmám - Jenner & Block, Perkins Coie a WilmerHale -, které se rozhodly s Trumpem bojovat, místo aby se dohodly.Jennerová ve svém prohlášení uvedla, že cílem její žaloby je „zastavit protiústavní exekutivní příkaz, který již byl federálním soudem prohlášen za nezákonný“.Společnost Jennerové rovněž vytvořila webové stránky - Jenner Stands Firm -, na nichž zveřejňuje své podání a upozorňuje na novinové úvodníky kritizující exekutivní příkazy a komentáře profesorů právnických fakult zpochybňující zákonnost Trumpových kroků.Demokracie vyžaduje odvahu. Vyžaduje lidi a organizace, kteří upřednostňují zásady před penězi.