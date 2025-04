Miliarda špinavých peněz pro Cevro. Studenti protestovali proti univerzitě

3. 4. 2025

tisková zpráva

Ve středu 2.4. proběhla v budově Cevro univerzity studentská protestní akce. Účastníci přerušili probíhající den otevřených dveří vyvěšením transparenů a skandováním. Uchazečům rozdávali letáky informující o problematickém financování univerzity. Protestujícím vadí politická zaujatost školy a její přeměna na univerzitu za peníze miliardářů Tykače a Holečka. „Chceme univerzity bez uhelných a zbrojařských lobbistů!“ volají účastníci.





Desítky protestujících studentů se sešly u příležitosti dne otevřených dveří soukromé univerzity Cevro. Vadí jim, že se Cevro institut stal s novým rokem univerzitou díky příspěvku miliardy korun od uhlobarona Pavla Tykače a zbrojaře René Holečka. Účastníci akce drží transparenty s nápisy namířenými proti sponzorům univerzity „Za svobodné univerzity bez zbrojařské a uhelné lobby“ nebo do„Nechoďte studovat politologii placenou politickými mafiány“. Účastnice protestu říká: „Vadí mi, že si miliardáři šířící dezinformace a eskalující klimatickou krizi chtějí vychovávat vlastní politické figurky, které jim půjdou na ruku.“





Akce byla ze strany účastníků zahájena po proběhnutí úvodní přednášky. Je tedy zřejmé, že se v průběhu této přednášky nezměnil názor účastníků na univerzitu Cevro. V atriu budovy, kde probíhá samotný den otevřených dveří, vytáhli účastníci a účastnice transparenty, které zavěsili v otevřeném prostoru. Uchazečům rozdávali letáky, informující o problematických aktivitách sponzorů Pavla Tykače a Reného Holečka, a osobností působících na Cevru. Studenti také oblékli sochu nacházející se v atriu do trička hlásajícího „CEVRO, bude nám vedro”, odkazující na propojení univerzity s uhlobaronem Pavlem Tykačem. Vyvěšení bannerů doprovázelo skandování „Špína, hnus, klientelismus.”



„Považujeme za nepřípustné, že nezávislé státní univerzity musí bojovat o každou korunu, zatímco si uhlobaroni a zbrojaři si mohou zaplatit svoji konzervativní univerzitu, která publikuje názory podle jejich gusta. Díky jejich financím tak odborníci z CEVRO univerzity budou moct klimatickou změnu popírat ještě hlasitěji. Potřebujeme nezávislou vědu, ne vědu poplatnou byznysovým zájmům uhlobaronů a zbrojařů.” uvedla účastnice protestu.





CEVRO jakožto vysokou školu založil bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer přeměnou původního think tanku této strany. Tato škola se prezentuje jako konzervativní instituce a to se odráží na lidech, kteří na ni působí. V nedávné době získalo CEVRO peníze k získání statutu univerzity, tyto zdroje škole poskytli miliardáři Pavel Tykač a René Holeček, kteří podnikají v oblasti fosilní energetiky a zbrojního průmyslu. Na škole často vyučují vysloužilí i aktivní politici. Někteří z nich odstoupili z funkce pro podezření z korupce, nebo se stýkají s krajní pravicí, jedná se například o Petra Nečase a Alexandra Vondru. Sám Langer je pak známý svými konexemi ve světě organizovaného zločinu.



„Propaganda do školy nepatří. Myslíme si, že všechny univerzity, a to i ty soukromé, by měly zachovávat určité minimum akademické úrovně ke svým studentům i k veřejnosti. Pokud některý soukromý think tank navíc financuje největší český uhlobaron s mužem, který vydělával na vývozu zbraní do Ruska, nemůžeme ho považovat za skutečnou univerzitu. Je to spíše kulisa pro politickou indoktrinaci." řekl jeden z protestujících studentů.







Univerzity za klima jsou studentskou iniciativou založenou v roce 2019. Tato iniciativa se zasazuje o klimatickou spravedlnost, pořádá studentské stávky a happeningy, přednášky a diskuze v rámci hnutí. To vše na principech demokratičnosti, nehierarchičnosti a solidarity. Hnutí tvoří studující, kterým není lhostejná budoucnost planety.



