Channel 4 News: USA: Světové trhy klesají a obchodní válka se stupňuje

4. 4. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 4. dubna 2025, 19 hodin: Zatímco světové trhy klesají a obchodní válka se stupňuje, Trump je na svém golfovém hřišt. Stáhl se do svého bunkru. Dobrý večer. Na světových burzách to byl masakr, londýnský Footsie s největší ztrátou od začátku pandemie covidu, Čína zavedla odvetná 34% cla na americké zboží.

Donald Trump prohlásil, že je teď skvělá doba na zbohatnutí, a vyzval ke snížení úrokových sazeb, ale muž v čele americké centrální banky naznačil pravý opak a varoval před vyšší inflací kvůli clům, Evropa řeší, jak reagovat na Trumpova cla i jak bránit vlastní trhy před záplavou čínského zboží odkloněného z Ameriky, a britská vláda dnes večer zní trochu víc, jako by mohla jednat na obranu obchodu i zde.







Reportér: Říká se tomu medvědí trh, když akcie poklesly nejméně o 20 % níže než jejich poslední maximum, a právě tam se Amerika nachází dva dny poté, co Donald Trump oznámil svá rozsáhlá cla. S tím, jak se akcie propadaly dále do červených čísel, klesala i cena ropy. Jako první zareagovala Čína. Uvalením dalších odvetných cel na americké zboží od příštího týdne, zatímco ostatní země se stále snaží vyjednávat. Make America great again se rychle stává make America tank again.





„Americké akcie se propadají.“





„Včera americké akcie ztratily hodnotu 3 biliony dolarů. Dnes se při otevření propadly poté, co Čína oznámila odvetná cla ve výši 34 % na veškeré americké zboží.“





Rubio: „Nemyslím si, že je fér říkat, že se hroutí ekonomika, hroutí se trhy, protože trhy jsou založeny na hodnotě akcií firem, které jsou dnes zakotveny ve způsobech výroby, které jsou pro Spojené státy špatné. Musíme být zemí, která si myslí, že je největším spotřebitelským trhem na světě, a přitom jediné, co vyvážíme, jsou služby. A to musíme zastavit.“





Reportér: Zdá se však, že americkou administrativu nikdo neposlouchá, protože bagatelizuje výprodej akcií, přičemž banka JP Morgan uvedla, že globální recese je nyní pravděpodobnější, prezident Trump dnes řekl šéfovi Federálního rezervního systému, aby snížil úrokové sazby, ale ten ho také neposlouchal. Varoval před budoucími riziky.





I když nejistota zůstává zvýšená, začíná být jasné, že zvýšení cel bude výrazně větší, než se očekávalo. A totéž bude pravděpodobně platit i pro ekonomické dopady, které budou zahrnovat vyšší inflaci a pomalejší růst.





Když Čína zavede odvetná opatření, co ostatní? Evropská unie již připravuje cla v reakci na americká cla na ocel a hliník z minulého měsíce. Spojené království doufá, že se s Washingtonem dohodne, ale ministr zahraničí vyjádřil zklamání. Vzhledem k tomu, že Footsie 100 dnes zaznamenal největší jednodenní pokles od covidu.





Britský ministr zahraničí: „Mrzí mě, že se ve Spojených státech vrací protekcionismus, něco, co jsme neviděli téměř sto let.“





Proč se tedy zdá, že se Donald Trump chce vrátit v čase a způsobit potenciální hospodářský pokles? Trump nikdy nevěřil v přednosti volného obchodu. Dlouho útočil na NAFTA, Severoamerickou dohodu o volném obchodu, která zbavila USA, Kanadu a Mexiko obchodních bariér.





Reportér: Ale zatímco ekonomika rostla, po finančním krachu v roce 2008 bublal hněv, Amerika zažila protesty zleva i zprava. Hnutí Occupy Wall Street tvrdilo, že bohatí prostě stále bohatnou. Konzervativní hnutí Tea Party brojilo proti domnělé elitě, která zaprodává tvrdě pracující Američany. Všechny tyto prvky napomohly Trumpově revoluci a touze vrátit do Ameriky pracovní místa a obnovit komunity z minulosti. Amerika na prvním místě. Kritici však nyní říkají, že Trump může z Ameriky znovu udělat třicátá léta minulého století, a varují před depresí.





Šéf demokratů: „Prezident učinil jedno z nejhloupějších rozhodnutí v historii. Takové, které bude mít negativní dopad na každou americkou rodinu, na každou. Vede nás do nejhloupější a nejvyhýbavější recese, které se pravděpodobně v historii dalo vyhnout.“

Reportér: Trump trhá pravidla a nutí vládu, aby se točila kolem něj. Příkladem budiž nová Trumpova zlatá karta umožňující bohatým lidem zaplatit pět milionů dolarů za získání amerického občanství. Pokud však bude prezident v popředí a povede to k ekonomické zkáze a potenciální velké obchodní válce, jak bude Trump reagovat, zejména pokud americký dělník pocítí bolest? To je nová otázka 5 milionů dolarů.

Moderátor: Pojďme k naší washingtonské zpravodajce Siobhan Kennedyové.







Reportérka: No, jak matoucí to musí být, Krishnane, pro předsedu Federální banky, který teď musí určovat měnovou politiku pohledem do čajových lístků. Pokud je prezident Trump vaším prezidentem, poslechněte si tohle. V posledních 24 hodinách jeho poradci prohlásili, že v otázce cel nebude žádný prostor pro vyjednávání. Pak včera večer v letadle Air Force One Trump řekl, že je otevřen jednání o clech, pokud za ním země přijdou s nabídkami, které budou, cituji, fenomenální. Pak dnes na své platformě Truth Social trval na tom, že se jeho politika nikdy nezmění, a přesto také informoval o rozhovoru s Vietnamem, o kterém nyní tvrdí, že se zoufale snaží snížit svá cla na nulu pro Ameriku, Vietnam, nezapomeňte, byl jednou z těch zemí, které Trump zasáhl nejvíc 46% clem. Je tedy zjevně otevřen určitým formám vyjednávání. Žádnou konverzaci zatím neohlašuje s Čínou. Prostě na ně vyjel na Truth Social s tím, že Čína to zahrála špatně, prý zpanikařili. Jediná věc, kterou si nemohou dovolit. Čína by samozřejmě řekla, že vůbec nepanikaří, pouze se staví proti tomu, co nazývá americkou šikanou.





Moderátor: A kde jsou nyní americké trhy?





Reportérka: No, referenční index Dow klesl o téměř 2000 bodů. Z amerických akciových trhů včera zmizelo 2,5 bilionu dolarů a dnes je zjevně čeká další pokles. Pokud máte v této zemi důchod, mohu vám říci, že miliony lidí panikaří. Bílý dům se snaží tyto nervy uklidnit. Dnes vydal prohlášení, v němž poukazuje na některé kroky amerických výrobců automobilů. Tvrdí, že General Motors zvýší výrobu v jedné ze svých továren, a mluví také o Fordu a a Stellarisu, Stellarisu, který vyrábí nákladní automobily a džípy. Nabídnou normálním zákazníkům zaměstnanecké ceny, ale Bílý dům neupozornil na to, že Stellaris také uvedl, že zruší 900 pracovních míst a výrobu v mexických a kanadských závodech, připomeňme, že to vše říká prezident, který sliboval, že sníží ceny a že ekonomika bude opět vzkvétat. Zdá se, že Donald Trump právě provádí mistrovskou lekci v tom, jak udělat přesný opak.

Moderátor: Nyní se k nám z Itálie připojí hlavní ekonomický poradce firmy Allianz a prezident Queens College v Cambridge Mohamed El Erian. a ve Francii redaktorka Financial Times a rektorka Kings College v Cambridge, Gillian Tettová, Mohammede, především, jak špatná je to reakce trhu a jak racionální je tato reakce, pokud jde o to, že nám říká, jak špatná je situace pro světovou ekonomiku?









Mohamed El Erian: Takže reakce trhu je dost špatná. Vymazali jste 4 biliony dolarů hodnoty akcionářů a je racionální, co trh dělá, a to se týká akciového trhu, trhu s ropou, komoditního trhu, trhu s dluhopisy napříč všemi odvětvími. Tyto trhy vám říkají, že vyhlídky na globální růst se zhoršily, že se nyní díváme na možnost, že se USA dostanou do recese, a co se stane v USA, nezůstane v USA, takže to může stáhnout dolů i další země.





Moderátor: Gillian, Donald Trump chce snížit úrokové sazby. předseda amerického Federálního rezervního systému naznačuje, že se to nestane. To je docela patová situace, že? Mezi vládou a šéfem centrální banky.





Gillian Tett: Je to skutečně velmi nepříjemný pat, protože když pomineme to, co řekl předseda Powell, tak v podstatě vyhlíží svět s vyšší inflací, než očekával, spomalejším růstem, a to dohromady znamená to, čemu by se dalo říkat stagflace. A to je prokletí, které se v historii už objevilo. Jakmile nastane stagflace ve smyslu vysoké inflace a nízkého růstu, vytváří to pro centrální banky naprosto strašlivou noční můru, protože na jedné straně chcete snížit sazby, abyste podpořili růst. Ale také chcete zvýšit sazby, abyste skutečně kontrolovali inflaci, a jednou z mnoha velkých otázek, kterých se investoři právě teď obávají, je, zda se příští rok na poklesu bude Donald Trump v podstatě snažit převzít kontrolu nad Federálním rezervním systémem nebo šikanovat předsedu Powella, aby plnil jeho příkazy nebo ho prostě nějakým způsobem vyhodí. A pokud se tak stane, ukáže to, že se nesnaží pouze převzít kontrolu nad obchodní politikou, ale i nad měnovou politikou. A to by mohlo mít velmi velké důsledky, pokud jde o to, co to znamená pro inflační rizika do budoucna.





Moderátor: No, Mohammede, chci říct, že prezident dnes také zveřejnil na svých sociálních sítích video, které naznačuje, že to všechno dělá schválně a že se záměrně snaží potrápit trhy, aby si vynutil snížení úrokových sazeb a nějak tak ušetřil Americe miliardy na úrocích. Dává to smysl?





Mohamed El Erian: Ne. Ten narativ se vyvíjí každý den. Narativ se vyvíjí tak, aby odpovídalo faktům, takže úrokové sazby se snížily. Tržní úrokové sazby kvůli vyhlídkám na nižší růst a posunu nyní v narativu už nejsou o akciovém trhu, protože koneckonců akciový trh vlastní malá část bohatých Američanů. Američané se teď podívají na to, co dělají úrokové sazby, klesají, což znamená nižší sazby hypoték, což znamená nižší sazby studentských půjček, což znamená nižší sazby půjček, půjček na auta. A teď prezident říká, že to je úspěch. Děje se to však proto, že se zvyšuje nejistota zaměstnání, příjmů, nejistota se zvyšuje. Takže si myslím, že existuje určitá hranice toho, kolik úvěrů můžete získat za recesí vyvolané riziko všeho v úrokových sazbách.





Moderátor A Gillian, jak mají podniky a vlády reagovat, když to, co zoufale potřebují, je stabilita a pravidla, kterým rozumí, a toto je administrativa, která si je vymýšlí za pochodu.







Pro prezidenta Trumpa je to všechno normální, protože si užívá ve svém golfovém klubu na Floridě, přičemž on a jeho kabinet tvrdí, že to je bouře před klidem nové Ameriky.„Nenechte se mýlit, globální ekonomika se všemi svými přísliby a nebezpečími je nyní ústřední skutečností života tvrdě pracujících Američanů.“No, z krátkodobého hlediska je cynickou odpovědí modlit se, protože právě teď je situace tak nejistá, že je téměř nemožné předpovědět, co se stane v příštích šesti hodinách, natož za šest týdnů nebo šest měsíců. Víte, je možné, že Donald Trump bude čelit v Americe masivní vzpouře voličů, která mu zabrání v tom, co dělá. Je možné, že dojde k úplnému krachu na trhu, který by vážně ohrozil finanční systém. Je možné, že proti tomu nakonec skutečně zakročí soudy nebo Kongres. Ale pokud se nic z toho nestane, je také možné, že je skutečně odhodlán pokračovat v tomto kurzu, který on a jeho poradci nastoupili. A jedna z klíčových věcí, kterou je třeba pochopit: O Trumpovi 2.0 ve druhém volebním období spíše než v prvním volebním období platí, že v prvním volebním období nikdy předtím ve vládě nebyl a byl obklopen lidmi, kteří ve vládě byli a kteří ho dokázali krotit, protože věděli více o tom, jak vláda funguje. Tentokrát dva nebo tři roky usilovně přemýšlel o tom, jak může své nápady uskutečnit, a obklopil se lidmi, kteří většinou nemají žádnou zkušenost s tím, že by byli ve vládě, takže on ví víc než oni a podle lidí, se kterými jsem mluvila, je nesmírně přesvědčený, že ví, co má teď dělat, ví, jak to provést, a bude dál vytyčovat svůj směr téměř navzdory všemu. Takže pro podniky, které se snaží zjistit, co bude dál, je to velmi, velmi široká škála možností. Jako vždy, jediné, co můžete dělat, je prostě se snažit zajistit se s co největším optimismem a doufejte, že se vám do budoucna vyjasní, ale nezapomeňte na to slovo na S - stagflace, protože k ní naprosto jistě směřujeme, a můžete se vrátit do historie a podívat se, co se dělo dříve v dřívějších obdobích.