Peníze na obranu skončí asi úplně stejně jako unijní dotace

1. 4. 2025 / Boris Cvek

Smyslem evropských dotací je podle prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Kaly, jak si lze přečíst na stránkách iRozhlasu (odkaz níže), „pomoci českým regionům vyrovnávat hospodářskou úroveň EU“. Bohužel zjištění NKÚ dlouhodobě a jasně ukazují, že takto se v Česku nepoužívají. V Česku (ale i v jiných zemích, určitě ne ovšem ve všech – například Polsko, myslím, využilo unijní dotace velmi efektivně) jde prostě jen o to, aby peníze z EU byly vyčerpány a za něco utraceny, klidně za nesmysly. Někdo na tom vydělá, tak co? Víte, že téměř deset miliard se takto utratilo za opravy chodníků? Cituji:





„Jako příklad NKÚ uvádí program na opravy chodníků, v němž za posledních deset let do roku 2023 dostaly obce národní a evropské dotace za celkem 9,5 miliardy korun. Cílem mělo být zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti pro chodce. Výsledkem ale je, že téměř tři čtvrtiny z 23 kontrolovaných projektů měly vážné nedostatky.

Objevily se třeba chodníky, které nevedly nikam, a některé obce za jeden postavený metr chodníku zaplatily i 25 tisíc korun. Dotace totiž pokrývala až 90 procent nákladů, a tak si s tím zadavatelé příliš nedělali hlavu. Podle Miloslava Kaly jde o názorný příklad chybného systému.

„Bylo tu prostě jednoznačné zadání, nenecháme v Bruselu ani jedno euro, všechno vyčerpáme. A tato myšlenka v resortech a odpovědnosti jejich lidí, jak oni ji vnímají, stále přežívá. Tedy zajistit vyčerpání všech prostředků a další věci jsou vlastně podružné,“ uvedl prezident NKÚ v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.“

Nebo jiný příklad:

„Mám tady pár čísel. K uplatnění na pracovním trhu vedly projekty u 18 procent původně nezaměstnaných či neaktivních účastníků. Je to dobře? Děláme to opravdu pro 18 procent? U skupiny osob nad 54 let to bylo jen 10 procent. To není žádná interpretace, to jsou čísla, která jsme získali v rámci kontroly.

A ještě třeba další věc, projekt za 2,5 milionu korun, který se jmenoval Práce se nebojíme. Jeho cílem bylo umístění 110 osob na legálním trhu práce. To je cíl, který si dali oni. Po šesti měsících, kdy jsme to zkontrolovali, tak od ukončení účasti v projektu není zaměstnán žádný z celkem 58 účastníků projektu. Všimněte si, že měli za ty peníze pomoct 110 lidem, ale účastníků bylo jenom 58. I kdyby každý z nich získal dvě práce, tak by to pořád nevyšlo.“

Bohužel je velmi pravděpodobné, že podobně se bude zacházet s výdaji na obranu. Pan ministr Hladík to řekl v neděli u Václava Moravce jasně: budeme hledat náklady, které NATO uzná. Prostě cílem je vykázat procenta, nikoli se bránit.

Prezident Kala zdůrazňuje, že uvnitř českých úřadů existuje silný odpor k tomu, aby se o dotacích začalo přemýšlet jinak, tedy v tom smyslu, k čemu jsou určené. Naše země mohla být mnohem dále, mnohem rozvinutější, ale ty peníze byly promarněny. Kdo za to může? Za zmínku stojí oblíbené heslo pravicových politiků a byznysmenů: veřejné peníze nesmějí jen projíst. Běda kdyby to dostali chudí na dávkách! Ale když to vycucají dobře oblečení podnikatelé, kteří to umějí s dotacemi, je to vlastně fajn.

Rozhovor s prezidentem NKÚ Kalou:

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/kala-s-kritikou-dotaci-na-rozhledny-jsme-byli-za-exoty-ted-je-jine-rezistence_2504010900_jaf













