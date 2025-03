Izrael postupně zabil 15 palestinských zdravotníků a záchranářů, konstatuje OSN

31. 3. 2025

Zdravotníci na cestě pomoci zraněným byli pohřbeni v masovém hrobě na jihu Gazy, sděluje humanitární úřad



Patnáct palestinských zdravotníků a záchranářů, včetně nejméně jednoho zaměstnance OSN, bylo před osmi dny jeden po druhém zabito izraelskými silami a pohřbeno v hromadném hrobě na jihu Gazy, uvedla OSN.



Podle Úřadu OSN pro humanitární záležitosti (OCHA) byli pracovníci Palestinského červeného půlměsíce (PRCS) a civilní obrany na misi na záchranu kolegů, kteří byli dříve během dne postřeleni, když se jejich jasně označená vozidla dostala pod těžkou izraelskou palbu ve čtvrti Tel al-Sultan ve městě Rafáh. Jeden z představitelů Červeného půlměsíce v Gaze uvedl, že existují důkazy o zadržení a zabití nejméně jedné osoby. Tělo jednoho z mrtvých bylo nalezeno se svázanýma rukama.

Ke střelbě došlo 23. března, jeden den po obnovení izraelské ofenzívy v oblasti poblíž egyptských hranic. Další pracovník Červeného půlměsíce na misi je pohřešován.



Jonathan Whittall, vedoucí organizace OCHA v Palestině, uvedl ve videoprohlášení: „Před sedmi dny na místo dorazily sanitky civilní obrany a Červeného půlměsíce. Jedna po druhé byly zasaženy. Jejich těla byla shromážděna a pohřbena v tomto masovém hrobě.“



„Vykopáváme je v uniformách, v rukavicích. Byli tady, aby zachraňovali životy. Místo toho skončili v masovém hrobě,“ řekl Whittall. „Tyto sanitky byly pohřbeny v písku. Tady je vozidlo OSN, pohřbené v písku. Zasypal je buldozer - buldozer izraelských sil.“



Philippe Lazzarini, vedoucí agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům UNRWA, uvedl, že mezi mrtvými nalezenými v Rafáhu byl i jeden z jejích zaměstnanců.



„Tělo našeho kolegy zabitého v Rafáhu bylo včera vyzvednuto spolu s humanitárními pracovníky [palestinského Červeného půlměsíce] - všichni byli pohozeni v mělkých hrobech - hluboké porušení lidské důstojnosti,“ napsal Lazzarini v příspěvku na sociální síti.



Izraelská armáda uvedla, že podle jejího „prvotního vyhodnocení“ incidentu její jednotky zahájily palbu na několik vozidel, která „podezřele postupovala směrem k jednotkám IDF bez světel a nouzových signálů“.



Dodala, že pohyb vozidel nebyl předem koordinován s Izraelskými obrannými silami (IDF) a že oblast byla „aktivní bojovou zónou“. Červený půlměsíc uvedl, že čtvrť Tel al-Sultan byla považována za bezpečnou a pohyb v ní byl normální a „nevyžadoval žádnou koordinaci“.



IDF rovněž prohlásily, že zabily devět bojovníků z Hamásu a palestinského Islámského džihádu.



IDF byly požádány o další komentář ke zprávám, že zdravotníci a záchranáři byli pohřbeni v hromadném hrobě na místě střelby.



Podle Červeného půlměsíce byla v časných ranních hodinách 23. března vyslána sanitka, která vyzvedla oběti leteckého útoku a přivolala podpůrnou sanitku. První sanitka dorazila do nemocnice v pořádku, ale v půl čtvrté ráno byl kontakt s podpůrnou sanitkou ztracen. První zpráva z místa činu uváděla, že na ni bylo stříleno a dva zdravotníci uvnitř byli zabiti.



Pro těla byla vyslána kolona pěti vozidel, včetně sanitek, vozů civilní obrany a dvou aut ministerstva zdravotnictví. Tento konvoj se poté dostal pod palbu a Červený půlměsíc uvedl, že většina mrtvých pochází z tohoto útoku. Osm mrtvých bylo z Červeného půlměsíce, šest z civilní obrany a jeden zaměstnanec OSN.



Dr. Bashar Murad, ředitel zdravotnických programů Červeného půlměsíce, uvedl, že jeden ze zdravotníků v konvoji byl v době útoku na telefonu u svých kolegů na stanici záchranné služby.



„Informoval nás, že je zraněný a žádá o pomoc, a že další osoba je také zraněná,“ řekl Murad. „O několik minut později jsme během hovoru zaslechli zvuk izraelských vojáků, kteří přijížděli na místo a mluvili hebrejsky. Rozhovor se týkal shromáždění týmu a zazněly v něm výroky jako např: 'Shromážděte je u zdi a přivezte pouta, abyste je mohli svázat'. To naznačovalo, že velká část zdravotnického personálu je stále naživu.“



Prezident palestinského Červeného půlměsíce Júnis al-Chatíb uvedl, že IDF několik dní bránila ve sběru těl. IDF uvedla, že usnadnila evakuaci těl, jakmile to „operační okolnosti“ umožnily.



„Těla byla vyzvednuta s obtížemi, protože byla pohřbena v písku a některá vykazovala známky rozkladu,“ uvedl Červený půlměsíc.



Jejich pohřbení bylo odloženo až do provedení pitvy, uvedl Murad.



„Jisté a zcela jasné je, že byli zastřeleni do horních částí těla, poté shromážděni v díře jeden na druhém, přes které byl naházen písek a pohřbeni,“ dodal. Dodal, že tělo jedné z obětí bylo z hrobu vyzdviženo se stále svázanýma rukama. Toto tvrzení nebylo možné nezávisle potvrdit.



Whittall popsal misi na vyzvednutí těl jako napínavou.



„Při cestě do oblasti jsme pátý den narazili na stovky civilistů prchajících pod palbou,“ řekl Whittall. „Byli jsme svědky toho, jak byla jedna žena střelena do týla. Když se ji snažil odnést mladý muž, byl také zastřelen. Její tělo se nám podařilo vyzvednout pomocí našeho vozidla OSN.“



„Je to naprostá hrůza, co se tu stalo,“ dodal. „Tohle by se nikdy nemělo stát. Zdravotničtí pracovníci by nikdy neměli být terčem.“



Jens Laerke, mluvčí organizace OCHA v Ženevě, řekl: „Z dostupných informací vyplývá, že první tým byl zabit izraelskými silami 23. března a že další posádky záchranné služby a humanitární pomoci byly zasaženy jedna po druhé v průběhu několika hodin, kdy pátraly po svých pohřešovaných kolezích.





„Byli pohřbeni pod pískem spolu se svými zničenými záchrannými vozidly - jasně označenými sanitkami, hasičským vozem a autem OSN.“

Podle OSN bylo za 18 měsíců od zahájení izraelské ofenzivy v Gaze zabito nejméně 1 060 zdravotníků. Ta začala poté, co bojovníci Hamásu 7. října 2023 vtrhli do obcí na jihu Izraele a zabili 1 200 lidí. Světová organizace snižuje počet svých mezinárodních pracovníků v Gaze o třetinu z důvodu obav o bezpečnost personálu.





Zdroj v angličtině ZDE

'Tito obětaví pracovníci záchranné služby zasahovali u zraněných lidí,' řekl generální tajemník IFRC.Červený půlměsíc jmenoval zaměstnance, kteří byli 23. března zabiti: Mustafa Khafaja, Ezzedine Shaat, Saleh Muammar, Rifaat Radwan, Mohammed Bahloul, Ashraf Abu Labda, Mohammed Hilieh a Raed Al-Sharif. Podle IFRC se jedná o nejsmrtelnější útok na pracovníky Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce kdekoli od roku 2017.„Jsem zdrcený. Tito obětaví pracovníci záchranné služby zasahovali u zraněných lidí. Byli to humanitární pracovníci,“ uvedl generální tajemník IFRC Jagan Chapagain.„Měli na sobě emblémy, které je měly chránit, jejich sanitky byly jasně označeny,“ dodal.