Baltské státy se obávají, že příměří na Ukrajině jim přinese zvýšené riziko

31. 3. 2025

Ministři obrany Pobaltí varovali, že příměří na Ukrajině dramaticky zvýší hrozbu pro bezpečnost jejich regionu, protože agresorská země Rusko pokračuje v realizaci plánů na přezbrojení a přesun jednotek na severovýchodní křídlo NATO. Ministři obrany Pobaltí varovali, že příměří na Ukrajině dramaticky zvýší hrozbu pro bezpečnost jejich regionu, protože agresorská země Rusko pokračuje v realizaci plánů na přezbrojení a přesun jednotek na severovýchodní křídlo NATO.

Estonsko, Lotyšsko a Litva poznamenaly, že Kreml již nastínil plány na zvýšení vojenské výroby a rozmístění dalších jednotek podél jejich hranic. Jak řekl estonský ministr obrany Hanno Pevkur, až bude válka na Ukrajině zastavena, Rusko velmi rychle přerozdělí své síly. To podle něj také znamená, že míra ohrožení se velmi rychle výrazně zvýší.

Jeho litevský protějšek Dovile Šakalienė učinila podobná prohlášení během návštěvy Spojeného království začátkem tohoto týdne. Zdůraznila, že Rusko svou agresi nezastaví, ale využije příměří k posílení svých vojenských schopností.

Podle Financial Times by zastavení nepřátelských akcí dalo Rusku šanci splnit své plány na rok 2022 na vytvoření armády o síle 1,5 milionu a přidání zcela nového armádního sboru na severu, čímž by se zdvojnásobil počet vojáků v sousedství Finska a Pobaltí.

Pevkur řekl, že z 600 tisíc ruských vojáků, kteří jsou v současné době na Ukrajině, bude pravděpodobně přemístěno 300 tisíc. Zároveň se podle ministra nebudou vracet do různých částí Ruska za pravidelnou prací, protože plat, který dostávají v armádě, je asi 5-10 x vyšší, než by mohli dostat.

Pobaltské státy jsou obzvláště znepokojeny rozsáhlým vojenským cvičením "Západ", které se bude konat letos na podzim poblíž jejich hranic v Rusku a Bělorusku. Cvičení, které se koná každé čtyři roky, simuluje konflikt se zeměmi NATO a účastní se ho desítky tisíc vojáků, tanků, letadel a děl.

Oba ministři také varovali před přesunem jakýchkoli jednotek NATO ze svých zemí do takzvaných evropských odstrašujících sil, které budou po skončení nepřátelských akcí vyslány na Ukrajinu jako prostředek k odstrašení Ruska od druhého útoku. Podle nich to ohrožuje bezpečnost východního křídla NATO.

Země na východním křídle NATO, včetně Polska a Rumunska, uvedly, že se nemohou zavázat k rozmístění jednotek na Ukrajině na úkor své vlastní bezpečnosti. Estonsko také protestuje proti plánům Spojeného království na přesun britských sil určených k obraně Pobaltí na Ukrajinu.

Litvu nyní brání německá brigáda, která má dorazit na její území v nadcházejících měsících. Lotyšsko je bráněno mnohonárodními silami vedenými Kanadou a Estonsko je chráněno britskou brigádou, která může být vyslána z Velké Británie v co nejkratším čase.

