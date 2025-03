Jde o to, jakou reálnou politiku prosazujete a jakým způsobem to děláte

30. 3. 2025 / Bohumil Kartous

Na konci roku 2024 měla kanadská liberální strana ztrátu 14 % na konzervativce.





Díky nekompromisnímu postoji předchozího premiéra Justina Trudeaua i současného premiéra Marka Carneyho vůči pravomocně odsouzenému podvodníkovi Trumpovi a jeho pokusům o ekonomickou válku se severním sousedem se liberálové dostali v předvolebních průzkumech o 8 % před konzervativce.





Za pouhé 3 měsíce.





Nejsme Kanada a neřešíme v současnosti stejný problém, ale o tom to není. Tou ingrediencí úspěchu je odvaha, kterou projevujete tváří v tvář zásadním problémům.





Adresujete zásadní problém a adresujete ho s odvahou, byť to znamená, že i voliči dopady tohoto jednání pocítí.





Protože voliči chtějí odvážné politické reprezentanty demokracie a z jejich nedostatku je často zaměňují za autoritářsky orientované populisty. Tak to zde odkládám, protože třeba se toho někdo, kdo aspiruje na demokratický leadership po volbách na podzim 2025, chytí.





A snad jen aby bylo úplně jasno: to neznamená, jak se snažíte vypadat na videu nebo na obrázku. To znamená, jakou reálnou politiku prosazujete a jakým způsobem to děláte.

