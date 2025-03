USA: Kanárek v dole totality: Jak Trump zničil Columbia University

29. 3. 2025

Děsivý případ cenzury a útlaku. Columbia University byla v minulosti domovem špičkového diskurzu o Palestině - dokud nekapitulovala před nátlakem Trumpovy vlády



Minulý týden Kolumbijská univerzita oznámila, že ustoupí požadavkům Trumpovy administrativy a přijme rozsáhlá opatření proti propalestinským aktivitám na univerzitní půdě, včetně nových omezení protestů a plného podrobení jedné katedry kontrole Trumpovy vlády. Bezprecedentní stav na univerzitě!



Právě toto dědictví způsobilo, že se Columbia stala také terčem kampaní požqdujících cenzuru palestinského narativu - dlouho předtím, než protesty, které odstartovaly po 7. říjnu 2023, přitáhly pozornost konzervativců a dalších lidí, kteří se domnívají, že se americké kampusy staly příliš levicovými. V posledním zvratu dramatu, které univerzitu zachvátilo, oznámila v pátek její prozatímní rektorka Katrina Armstrongová, že odstupuje. Je už druhou rektorkou této univerzity, která odstoupila během osmi měsíců.



Columbia to oznámila poté, co Trumpova administrativa zrušila federální financování této školy ve výši 400 milionů dolarů, většinou na vědecký výzkum, kvůli tomu, že podle Bílého domu univerzita nedokázala ochránit fakultu a studenty „před antisemitským násilím a obtěžováním“. Je pozoruhodné, že i když se Kolumbijská univerzita plně podvolila vládním požadavkům, Trumpova vláda neobnovila financování okamžitě. Představitelé Trumpovy administrativy uvedli, že budou nadále sledovat dodržování politiky, kterou univerzitě vnutili.





Trump požadoval, aby Columbia převedla svou blízkovýchodní katedru Mesaas pod „nucenou správu“ - to znamená pod vnější kontrolu, a univerzita alespoň částečně souhlasila. Katedra nehrála v loňských protestech žádnou formální roli a Said a další významní palestinští vědci, jako například Rašíd Chálidí, byli těsněji spjati s jinými katedrami.

„Columbia byla dlouho spojována s palestinskou věcí, protože na její půdě bylo možné říkat věci, které na mnoha místech nebylo možné říkat,“ řekl Bruce Robbins, profesor anglické literatury, který je žid. „Lidé, kteří se angažovali v Palestině - v této problematice a ve studiu tohoto tématu - našli na Kolumbijské univerzitě domov tam, kde by ho jinde nenašli.“





Dopis rovněž vyzýval k opatřením proti vyučujícím, kteří se účastnili loňského tábora, k vyloučení studentů, kteří „narušují výuku“, a k přijetí nejméně tří stálých „proizraelských“ vyučujících, „aby byla umožněna ideologická rozmanitost a boj proti indoktrinaci proti Západu a Izraeli pod záminkou ‚akademické nezávislosti‘“. (Nevyzýval však k tomu, aby byla katedra uvedena do nucené správy. )

„Je to hrozný precedens,“ řekl o požadavcích Trumpovy administrativy a reakci Columbie; Young zdůraznil, že nemluví za PEN. „Vláda se chová jako tyran, a pokud tyran dosáhne toho, co chce, použitím šikanózní taktiky, bude prostě pokračovat, dokud se mu někdo nepostaví. A to nebyla Columbia, ale doufám, že to bude jiná instituce.“





Kolumbijští vědci studují Blízký východ již od 18. století, kdy univerzita jmenovala svého prvního profesora „orientálních jazyků“, jak tehdejší akademie označovala studium nezápadních kultur. O dvě stě let později se Saidova knihastala základním dílem postkoloniální vědy. Byly to však jeho texty o Blízkém východě, a zejména o Palestině, které ho proslavily jako ikonu palestinské vědy.V jednom ze svých stěžejních děl,, Said napsal, že diskuse o arabském světě, a zejména o Palestincích, je „na Západě tak zmatená a nespravedlivě zkreslená, že je třeba vyvinout velké úsilí, aby se na věci pohlíželo tak, jak v dobrém či zlém skutečně jsou“. Na jiném místě poznamenal, že v západním diskurzu neexistuje „povolení svědčit“ o palestinské zkušenosti a že ti, kdo se o to pokusili, byli potrestáni. V desítkách článků a knih Said důrazně zdůrazňoval, že je třeba, aby Palestinci znovu získali dominantní narativ o svých dějinách, a zásadně tak přeformuloval tehdejší diskurz, který do značné míry odrážel izraelskou perspektivu.To, co učinilo jeho práci tak průkopnickou, však zároveň učinilo z něj a z Kolumbijské univerzity, kde strávil celou svou kariéru, terč.Saidova kancelář na Kolumbijské univerzitě byla několikrát napadena a poničena. Sledovala ho FBI. Často se stával terčem pomlouvačných kampaní, včetně článku v konzervativním židovském časopise, který ho památně nazval „profesorem teroru“.Saidova kariéra se časově shodovala s postupnou změnou názorů amerických studentů na Izrael, zejména po invazi do Libanonu v roce 1982 a dvou intifádách neboli palestinských povstáních, a pravděpodobně k ní přispěla. Když v roce 2003 Said zemřel, reakce se přesunula na samotnou Kolumbijskou univerzitu a na další kritiky sionismu, kteří zde našli zázemí, jako například profesoři z Mesy Hamid Dabashi a Joseph Massad.V roce 2004 poskytli čtyři studenti Kolumbijské univerzity rozhovor v dokumentárním filmu, v němž obvinili tři univerzitní profesory z tehdejší katedry blízkovýchodních a asijských jazyků a kultur - z nespravedlivého zacházení a zastrašování kvůli jejich proizraelským názorům. Dokument vytvořila bostonská skupina David Project, která vznikla s cílem čelit negativnímu vyprávění o Izraeli na amerických univerzitách. Dokument vyvolal rozsáhlou kontroverzi a výzvy k propuštění vyučujících na Kolumbijské univerzitě. Někteří ze studentů, kteří ve filmu vystupovali, a také konzervativní novinářka Bari Weissová, která v té době na Kolumbijské univerzitě studovala, zahájili iniciativu nazvanou Kolumbijci za akademickou svobodu, která zastupovala studenty, kteří tvrdili, že byli svými profesory zastrašováni kvůli svým názorům.Po kontroverzi kolem filmusvolala univerzita komisi, která obvinění prošetřila a nezjistila žádné pochybení.Od zahájení izraelské války v Gaze po útocích Hamásu ze 7. října se Columbia dostala do popředí debaty o údajném antisemitismu na univerzitách. Konverzace, která se dříve soustředila na „toleranci“ proizraelských názorů, uvolnila místo sílícím obviněním z antisemitismu, což je strategie, kterou proizraelské skupiny stále více prosazují. Tato obvinění vyústila ve slyšení v Kongresu, několik soudních procesů, rezignaci bývalé rektorky Minouche Shafik, vyloučení vyučujících a studentů a postih zahraničních studentů, kteří vyjádřili propalestinské názory, ze strany imigračních úřadů.Došlo i k internímu odporu, včetně dopisu, který minulý měsíc podepsalo asi 200 vyučujících na Kolumbijské univerzitě a který ji vyzýval k zavedení „konkrétních opatření“ na ochranu židovské komunity na univerzitě. Tento dopis obsahoval mnoho stejných požadavků, které později předložila Trumpova administrativa, včetně zákazu nošení roušek a přijetí definice antisemitismu, která podle kritiků nesprávně spojuje některé kritiky Izraele s antisemitismem. Žádal také o prošetření Massada, který čelil odporu a výzvám, aby ho univerzita odvolala, poté, co den po útocích na Hamás zveřejnil v časopise Electronic Intifada článek, v němž označil scény z útoků za „úžasné“ a „ohromující“.Profesor angličtiny Robbins loni vedl kurz o literárním ztvárnění krutosti. V učebním plánu byl zahrnut týden věnovaný válce v Gaze, který se shodou okolností kryl s protestním táborem. Robbins vzal své studenty na návštěvu tábora, přičemž těm, kteří nechtěli jít, nabídl možnost se odhlásit. Načasování bylo podle něj „historickou náhodou“. „Bylo by téměř šílené toho nevyužít.“ V reakci na to podali dva studenti formální stížnost, v níž Robbinse obvinili, že pořádáním výuky v táboře narušil jejich vzdělávání. Univerzita zahájila vyšetřování a Robbins podle svých slov „čeká na rozsudek“.Mnoho vyučujících a studentů Kolumbijské univerzity bylo minulý týden na jarních prázdninách mimo školu a zpráva, že se univerzita podvolí požadavkům Trumpovy administrativy, je ohromila. V úterý podaly Americká asociace univerzitních profesorů a Americká federace učitelů, dva odborové svazy zastupující fakultu, jménem svých členů na Kolumbijské univerzitě žalobu na Trumpovu administrativu kvůli zrušení federálního financování. Fakulty rovněž hovořily o možné stávce. Někteří vědci mimo Kolumbii vyzvali k bojkotu univerzity.Školou prochází chlad. Lidé se začínají zajímat o to, kdo prověřuje jejich sylabus, kdo je může v hodinách poslouchat a podávat o nich zprávy; kolegové, kteří jsou držiteli zelených karet, se na útok na Mahmúda Khalíla dívali jako na zkušební případ. .Všem je jasné, že toto je teprve začátek, řekl Jeremy Young, historik a obhájce vysokoškolského vzdělávání, který donedávna pracoval jako ředitel státní a vysokoškolské politiky v PEN America.