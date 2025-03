Jak se západní země postupně proměňují v policejní stát

30. 3. 2025

čas čtení 7 minut

Nejhorší jsou nyní samozřejmě Spojené státy, kde Trump likviduje univerzity a zatýká studenty a profesory za názory. Mimochodem, i americké velvyslanectví v Praze šokujícím způsobem varovalo české občany, že pokud budou cestovat do USA, budou zkoumány jejich názory, vyjádřené na sociálních sítích, viz obrázek výše. Prostě tam nejezděte.



Jenže ony to začínají napodobovat i západoevropské státy. V Británii právě věznila policie rodiče osm hodin protože si stěžovali na školu. Předtím britská policie provedla razii ve shromáždění kvakerů, snad nejpokojnější a nejmírumilovnější náboženské organizaci, jaká existuje. V Británii byla také odsouzena na dlouhé měsíce do vězení ! celá řada aktivistů protestujících proti globálnímu oteplování. Mezi nimi jsou i lékaři a důchodci.



Policie v Hertfordshire zatkla rodiče za stížnost na školu jejich dcery



Maxie Allenová a Rosalind Levineová sděluijí, že k nim domů přišlo šest policistů poté, co se základní škola ohradila proti jejich komentářům na WhatsAppu.



Rodiče devítileté dívky uvedli, že byli 11 hodin zadržováni na policejní stanici, protože si stěžovali na základní školu své dcery.



Maxie Allen a jeho partnerka Rosalind Levineová uvedli, že byli zatčeni a zadrženi pro podezření z obtěžování a zlomyslné komunikace.







Manželé uvedli, že jim byl již dříve zakázán vstup do základní školy Cowley Hill v Borehamwoodu v hrabství Hertfordshire poté, co ve skupině rodičů na WhatsAppu kritizovali ředitele a vedení školy.

V prosinci rodinu varoval policista a řekl jim, aby Saschu ze školy vzali, což následující měsíc, týden před zatčením, učinili.





„V souvislosti s policejní návštěvou 20. prosince byla podána stížnost, kterou prověřilo naše oddělení profesních standardů. Bylo shledáno, že služba poskytnutá policisty byla přiměřená.“





Zdroj v angličtině ZDE





Kvakeři mají dlouhou historii podpory protestních hnutí a nenásilí je jedním z jejich základních přesvědčení.





Zdroj v angličtině ZDE

0

165

Škola uvedla, že „požádala o radu policii“ po „velkém množství přímé korespondence a veřejných příspěvků na sociálních sítích“, které podle ní začaly rozčilovat zaměstnance školy, rodiče a vedení.Policie hrabství Hertfordshire uvedla, že zatčení „bylo nezbytné k úplnému vyšetření obvinění, jak je v těchto případech běžné“.„Po dalším vyšetřování policisté usoudili, že by neměla být přijata žádná další opatření z důvodu nedostatečných důkazů,“ dodali.Allen, producent Times Radio, uvedl, že 29. ledna se u něj doma objevilo šest policistů.Pro Sky News uvedl: „Když se díváte na záznam naší kamery u dveří, říkáte si, co tu dělá těch šest policistů? Co je to za operaci? Je to teroristická buňka, nebo drogové doupě, které se chystají obsadit? Ne, byli to dva rodiče ve sporu se školou. Rád bych věděl, jak [hertfordshirská policie] rozhodla, že to byla vhodná a nezbytná operace.“Allen údajně v květnu 2024 komunikoval se školou ohledně jmenování nového ředitele, ale jeho dotazy byly odmítnuty.Správci školy pak údajně napsali rodičovskému sboru o „hanlivých“ komentářích na sociálních sítích a varovali, že škola podnikne kroky proti každému, kdo způsobí „disharmonii“.Deník The Times uvedl, že Allen a Levine sdělili nedůvěru k varování v soukromé skupině na WhatsAppu a škola jim následně zakázala vstup do svých prostor. Po zákazu dvojice uvedla, že škole „pravidelně“ posílala e-maily o potřebách jejich dcery, která je zdravotně postižená.Allen konstatoval, že se nedopouštěli žádného verbálního útoku a nikdy jim nebylo řečeno, která komunikace je trestná, což je podle nich „naprosto kafkovské“.Levine řekla Sky News, že incident pro ni zůstává „nevysvětlitelný“. „Nedokážeme pochopit, co se stalo, nedává to žádný smysl. Udělali jsme pár dotazů, trochu jsme si zažertovali ve skupině WhatsApp a pak nás zatkli,“ řekla.Hertfordshirská policie dodala: „Na základě oznámení o obtěžování a zlomyslné komunikaci, což jsou trestné činy, byli ve středu 29. ledna zatčeni muž a žena z Borehamwoodu, oba ve věku kolem 40 let.Podle prohlášení kvakerů vniklo v 19:15 do westminsterského domu pro setkávání příslušníků kvakerské církve více než 20 uniformovaných policistů, z nichž někteří byli vybaveni tasery.„V živé paměti není nikdo, kdo by byl zatčen v domě setkávání kvakerů,“ uvedl Paul Parker, zapisovatel kvakerů ve Velké Británii.„Toto agresivní narušení našeho místa uctívání a násilné vyvedení mladých lidí, kteří pořádali protestní setkání skupiny, jasně ukazuje, co se stane, když společnost kriminalizuje protest.„Svoboda projevu, shromažďování a spravedlivý proces jsou nezbytnou součástí svobodné veřejné diskuse, která je základem demokracie.“Ve videu zveřejněném na facebookové stránce organizace Youth Demand jedna žena, která tvrdí, že se setkání zúčastnila, popsala, že šlo o „veřejně inzerovanou besedu“ ve skupině. Uvedla, že policie účastníkům zabavila telefony a notebooky.Youth Demand se charakterizuje jako „mládeží vedená kampaň nenásilného občanského odporu, která požaduje, aby Spojené království přestalo vyzbrojovat Izrael a zrušilo všechny nově udělené licence na těžbu ropy a plynu od roku 2021“.V prohlášení kvakerů se uvádí, že „důrazně odsuzují narušení svého místa bohoslužeb“, a poukazují na přísnější britské zákony proti protestům, které zavedl zákon o policii, kriminalitě, trestech a soudech z roku 2022 a zákon o veřejném pořádku z roku 2023, které jsou podle nich za zátah přímo odpovědné.Metropolitní policie uvedla, že na shromáždění zatkla šest osob pro podezření ze spiknutí s cílem způsobit veřejné nepokoje. Uvedla, že v pátek zatkla pět dalších osob za stejný trestný čin - čtyři v Londýně a jednu v Exeteru.Policie uvedla, že zatčení byli součástí organizace Youth Demand, a tvrdila, že účastníci setkání plánovali příští měsíc přímou akci v hlavním městě.„Sklupina Youth Demand požaduje vyhlásila záměr 'uzavřít' Londýn v průběhu dubna za použití taktiky blokování silnic,“ uvedla policie.„I když naprosto uznáváme důležitost práva na protest, máme povinnost zasáhnout, abychom zabránili aktivitám, které překračují hranici protestu a přerůstají v závažné narušení veřejného pořádku a jinou trestnou činnost.“Policie uvedla, že všichni zatčení byli propuštěni na kauci, kromě jednoho, který byl propuštěn a nebude čelit žádnému dalšímu opatření.Kvakeři, což je přezdívka pro členy Náboženské společnosti přátel, se hlásí k náboženské tradici, která vznikla z protestantského křesťanství v 17. století.