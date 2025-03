Channel 4 News. Katastrofální zemětřesení v Myanmaru

28. 3. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 28, března 2025, 19 hodin:





Výkopové práce pro záchranu životů ženy a dítěte, kteří doufají, že budou vyproštěny z trosek v Myanmaru, kde zřejmě zemřely tisíce lidí při silném zemětřesení, které otřáslo velkou částí jihovýchodní Asie.

Síla zemětřesení byla cítit stovky kilometrů daleko v Bangkoku, kde se zřítilo několik budov včetně rozestavěného mrakodrapu a uvízly pod tím desítky lidí. Dobrý večer. Toto zemětřesení bylo dlouhé, mělké a rozsáhlé a způsobilo obrovskou zkázu ve starobylém hlavním městě Myanmaru Mandalaji a také v novém hlavním městě, které nechala postavit vojenská junta. Oficiální počet mrtvých je 144. Panují obavy, že se počet bude exponenciálně zvyšovat. Neobvykle tajnůstkářský a vysoce represivní režim požádal o naléhavou pomoc zvenčí.



Očekává se, že počet mrtvých v Myanmaru vzroste, možná až na tisíce, ale schopnost země organizovat záchranné práce a pečovat o zraněné je kvůli probíhající občanské válce značně omezena. Otřesy byly tak silné, že se v sousedních zemích zřítily budovy. Po zřícení věžáku v thajském hlavním městě se stále pohřešuje 81 stavebních dělníků. Bangkok byl vyhlášen za místo katastrofy. Epicentrum zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály se nacházelo asi 80 km od Mandalaje, druhého největšího města Myanmaru. Zemětřesení udeřilo kolem 12:50 místního času, přičemž americká geologická služba USGS uvedla, že o 11 minut později zasáhl stejnou oblast následný otřes o síle 6,4 stupně. Otřesy byly cítit v bangladéšském hlavním městě Dháce a až v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu, dnešní reportáž Kierana Moodleyho obsahuje znepokojivé záběry ze samého počátku.



Reportér: Bangkok je sice od epicentra zemětřesení vzdálen 800 kilometrů, přesto byly otřesy ničivé. Tato budova byla ve výstavbě. Celá budova se zřítila.



Jeřáb na vrcholu stavby se zřítil spolu s 30 patry, což vyvolalo oblaka prachu v ulicích a běh lidí. Osm lidí zemřelo a více než 100 se pohřešuje. Pokud se toto odehrálo v Bangkoku, co teprve rozsah zkázy v Myanmaru, odkud zemětřesení pochází?





Právě zde, v Mandalaji, městě nejblíže epicentru, bylo zemětřesení po poledni poprvé cítit. Na městském letišti se rozezněly sirény, lidé se krčili, než byli odvedeni z hlavní budovy. Zprávy se během dne objevovaly jen pomalu. V zemi, kde uprostřed občanské války vládne vojenská junta a kde jsou média přísně kontrolována, vyhlásila státní televize v několika regionech výjimečný stav. Nejprve ukázala jen rozbité sklo a rozbité hrnce. Přesto se jednalo o zemětřesení podobné síle toho tureckého z roku 2023, které zabilo desítky tisíc lidí. A tak právě tyto scény vypovídají jasněji.





Žena s dítětem ležela uvězněná a jejich křik přerušovala pomalá práce sekáče. V Mandalaji se most, který se kdysi klenul přes řeku, nyní svažuje do vody pod ním. Na jiném místě města buddhističtí mniši šokovaně sledovali, jak několikapatrová budova mizí z dohledu. Vojenská televize nyní ukazuje scény v hlavním městě junty, úřady podaly vzácnou žádost o mezinárodní pomoc, dříve, například během cyklonu před dvěma lety, byly kritizovány za omezování pomoci postiženým regionům.





Ale vzhledem k tomu, že je hlášeno více než 100 mrtvých a přes 700 zraněných, junta požádala o pomoc, což možná ukazuje na uvědomění si, jak vysoko by se mohl počet obětí vyšplhat. Americká geologická služba uvedla, že obětí mohou být tisíce, protože se jednalo o mělké zemětřesení podél rozsáhlé linie trhlin, bylo cítit široko daleko. V neposlední řadě v Bangkoku, kde způsobilo chaos, lidé vybíhali z výškových bytů a kanceláří. Zemětřesení způsobilo vodopád z mrakodrapu, když se střešní bazén vylil na ulici daleko dole.

„Nejdřív jsem si neuvědomil, že je to zemětřesení, ale pak jsem viděl, jak se třese stůl a kýve se i židle a počítač. S jistotou jsem to poznal, když jsem uslyšel zvuk praskajících stěn a dokonce se zřítila skleněná část stropu. Tehdy jsem musel utéct.“





Pátrání po přeživších na staveništi pokračuje, dnes večer oblast navštívil thajský premiér, který zdůraznil, že zničeny byly pouze rozestavěné, nikoliv dokončené stavby. Ne tak v Myanmaru, kde jsou budovy mnohem horší kvality a kde ještě není znám plný rozsah této tragédie a přírodní katastrofy, která nemohla pro tuto válkou zmítanou zemi přijít v horší dobu.





Moderátor: To byl Kieran Moodley. Hiovořil jsem s Heiderem Yaqubem, pracovníkem humanitární organizace Plan International, který je v Rangúnu na jihu Myanmaru. Nejprve jsem se ho zeptal na situaci.





Heider Yaqub: Situace v Myanmaru, zejména v Mandaleji, není v důsledku zemětřesení vůbec dobrá. Je to čím dál horší. Spousta lidí, kteří se ocitli v nouzi, má zbořené budovy. Jsou to lidé, kteří mají trauma, opouštějí své domy a odcházejí na jiná místa. Takže všechno se děje současně, navíc k tomu, co se už dělo v Myanmaru. Takže se to přidává k už tak aktivní, vleklé krizi, která v této zemi probíhala.





Moderátor: Přibližte nám město Mandalaj. je tam spousta výškových budov, které se mohly zřítit? Jaká byla infrastruktura?





Heider Yaqub: Mandalaj je směsicí starých i nových budov. Nejsou to příliš vysoké, výškové budovy, jaké můžete vidět v Rangúnu nebo v Bangkoku, škody jsou spíše na starších budovách. Mandalaj má hodně starších budov, protože to bylo starší hlavní město Myanmaru. Takže jsou tam historické budovy, které byly také zasaženy.





Moderátor: A máme nějaké informace o počtu obětí?





Heider Yaqub: Podle údajů vlády je v tuto chvíli 144 mrtvých a zraněných je sedm set, ale jsou to velmi konzervativní čísla. To jsou ta, která myslím, že těla byla identifikována a ví se, že k těmto úmrtím došlo, ale všichni lidé, kteří jsou možná v tuto chvíli pod sutinami, jejich počet nelze zjistit.





Doufejme, že zítra o tom budeme mít lepší informace. Nemáme pocit, že by ta čísla zůstala na této úrovni. Pravděpodobně porostou, protože to, co se dozvídáme od mých kolegů, kteří jsou v Mandalaji. Že je tam spousta lidí, kteří byli zabiti, protože se v tu dobu modlili a spadla na ně střecha mešity, takže nevím, jestli je to v tom zahrnuto. V této době je spousta „kdyby“ a „ale“, komunikace mezi Myanmarem a Mandalají nefunguje dobře. Vlastně nefunguje vůbec. I když jsme se snažili spojit s našimi kontaktními osobami, nepodařilo se nám s nimi spojit. Pokusíme se s nimi navázat kontakt i zítra, ale ale situace se podle mého názoru bude více vyvíjet v průběhu noci a zítřka.





Moderátor: Ten režim v Myanmaru je notoricky dost tajný. Máte dojem, že se s touto krizí vyrovnává, protože také poněkud neobvykle vydal výzvu k mezinárodní pomoci, že?





Tentokrát byli aktivnější. Naposledy, když se to stalo, požádal: OK, pokud chcete pomoci, pomozte, dejte nám to a my půjdeme a pomůžeme. Tentokrát nevíme, jaké by byly způsoby, jak by chtěli na tyto krize reagovat. Ale, ale doufám, že ano, protože rozsah problému a geografie je mnohem větší než minule. Takže budou otevřenější.