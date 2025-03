Channel 4 News: Vance v Grónsku. Gróňané mají strach

28. 3. 2025

čas čtení 6 minut

Moderátor, Channel 4 News, pátek 28. března 2025, 19 hodin: Do Grónska na svou kontroverzní návštěvu přijel americký viceprezident JD Vance, který Dánsku vzkázal, že neodvedlo dobrou práci. Donald Trump znovu vyjádřil svůj zájem získat kontrolu nad tímto rozsáhlým ostrovem. Grónsko má podle něj strategický význam, ale také obrovské nevyužité nerostné bohatství. Navzdory své rozloze má Grónsko pouze 57 000 obyvatel. V hlavním městě Nuuk jich žije pouze 20 000. Grónsko má samosprávu v rámci Dánského království, ale Nukk je blíže Washingtonu než Kodani, i když hlavní město USA je také vzdáleno čtyři tisíce kilometrů. JD Vance navštívil americkou vojenskou základnu Pituffik poté, co dánské a grónské protesty způsobily, že od plánů na návštěvu americké delegace v Sisimuitu a Nuuku bylo upuštěno. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová je nyní v hlavním městě Grónska. Lindsay, co se tam děje?



Reportérka: Matte, tato návštěva se příliš nepovedla ani tady, ani v Kodani. americký viceprezident si nenechal ujít příležitost urazit americké evropské spojence. Očividně se také snaží vrazit klín mezi vládu v Dánsku a obyvatele Grónska, a to už je velmi napjatý vztah, většina Gróňanů by si přála nezávislost na Dánsku, ale to neznamená, že se chtějí stát 51. státem. Nyní Američané tvrdí, že oni a pouze oni by měli toto území kontrolovat a nejlépe vlastnit kvůli bezpečnosti. Jakákoli raketa vypálená z Ruska na východní pobřeží USA by sem doletěla. Kvůli severnímu průlivu globální oteplování znamená, že ten bude brzy splavný po celý rok. A kvůli těm nerostům a kovům, které jste teď zmínil, dnes JD Vance řekl, že budou respektovat Gróňany a jejich přání. No, nemyslím si, že by tomu mnoho lidí, se kterými jsem se dnes setkala, příliš věřilo.





Viceprezident USA s manželkou dnes ráno přistáli v Pituffiku, kde je přivítalo několik z 200 příslušníků amerických vojájků, kteří jsou na základně umístěni.





Vance: „Trumpova administrativa, prezident se skutečně zajímá o bezpečnost Arktidy. Jak všichni víte, je to velký problém a v příštích desetiletích se bude jen zvětšovat. Takže díky za to, co děláte. Ahoj, lidi.“





Návštěva se netýká jen amerických vojáků, ale je také příležitostí urazit Dánsko, které kontroluje Grónsko a je blízkým spojencem USA od druhé světové války.





Vance: „Náš vzkaz Dánsku je velmi jednoduchý. Neodvedli jste pro obyvatele Grónska dobrou práci. Nedostatečně jste investovali do obyvatel Grónska a nedostatečně jste investovali do bezpečnostní architektury této neuvěřitelné, krásné země plné neuvěřitelných lidí. To se musí změnit.“





Reportérka: Čtyři grónské strany dnes podepsaly dohodu o vytvoření vlády, která vzešla z voleb konaných na začátku tohoto měsíce. Noví ministři byli povoláni postupně. Budou čelit mezinárodní pozornosti a tlaku jako žádná předchozí vláda zde v Nuuku.





Na slavnostní ceremoniál se přišlo podívat více než 100 Gróňanů, přičemž všichni měli na mysli požadavek prezidenta Trumpa, aby mu prodali svou zemi, a dnešní návštěvu amerického viceprezidenta, která byla oznámena ještě předtím, než se na nové koalici dohodli.





Grónský politik: „Myslím, že celá tato záležitost s návštěvou v době, kdy jsme ještě jednali o nové koalici, není od spojence zrovna uctivé chování. Myslím, že je to ostuda. Ale teď už máme vládu a musíme si vyhrnout rukávy a do práce!“





Cítíte se Američany ohrožena?





Grónská politička: „Myslím, že je velmi důležité říci, že chceme vést dialog.“





Co tím myslíte?





„Žijeme v roce 2025. Vysílali jsme signály, že jsme otevřeni obchodu, ale nechceme být součástí Dánska, nechceme být součástí Spojených států, ale chceme být vlastní zemí.“





Reportérka: Lidé, kteří se ceremoniálu zúčastnili, byli méně diplomatičtí než politici, včetně otce nového premiéra.





„Je to všechno o jeho snaze. To je ten problém. Vůbec nevíte, co udělá zítra. Každou minutu, každý den, každé ráno se probouzíte: Co se teď rozhodl udělat?“





Co si myslíte o návštěvě JD Vance v Grónsku?





Žena: „Nevím, jak to říct. Myslím, že je to trochu zastrašující, protože jsme v době, kdy chceme chránit naši zemi.“





Donald Trump říká, že chce Grónsko koupit.





Důchodkyně: „Samozřejmě že ne. Proč by to měl dělat? Nechceme být koupeni, je mi 73 let. Mám vnoučata. Nechci, aby měli deprese. Nechci, aby ztratili náš jazyk. Nechci, aby ztratili naši kulturu. A to se stane, pokud přijmete Američany, ne, to opravdu nepřijmeme. Ne, vůbec ne.“





Venku samotná protestující, která se obává ání amerických bombardérů, které by mohly nést jadernou munici.





„Řekněte Britům, že jsme ostrov jako vy a nechceme válku v našich malých zemích.“





Reportérka: Nová koaliční vláda složila přísahu. Grónská politika je nyní stabilnější. Ale lidé, se kterými jsem mluvila, mají strach. Vždycky spolupracovali s Dánskem a s Amerikou. Ale to, co slyší z Bílého domu a z dnešní návštěvy JD Vance, to zní jako hrozba, které se obávají, že jsou příliš malí a zranitelní, než aby ji zvládli. Několik z nich však přivítalo pozornost, kterou jim Trumpova administrativa přinesla, a raději by měli bližší vztahy s Amerikou než s Dánskem, které nesnášejí jako koloniální mocnost.





„Myslím, že se objevilo hodně strachu, a to ze strany médií a zejména dánských médií. A proces rozděl a panuj byl velmi úspěšný od Dán, jo to rozdělit Gróňany, aby se báli Spojených států, i když to bychom se asi měli více bát Dánů, kteří se velmi chytře snaží udržet si Grónsko.“





1

373

Krajina, která dělá Grónsko tak krásným a cenným, je tvořena drsnými sněhovými a ledovými bouřemi. Obáváme se, že tato politická bouře bude ještě ničivější a nepřejde rychle.