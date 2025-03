Podle skutků a faktických postojů českých politiků je Rusko náš vzor i cíl

30. 3. 2025 / Boris Cvek

Tak jsme se to konečně dozvěděli: v Otázkách V. Moravce řekl pan poslanec Skopeček z ODS, že Česko chtělo úplně zrušit emisní povolenky, ale podporu našlo jen u Polska. V pořadu zaznělo také ze strany ministra životního prostředí, lidovce Hladíka, jak složitá jsou i dnes probíhající jednání na podobné téma. Možná se daří získat Francii, možná. Tedy znovu a znovu: green deal a celá zelená politika je otázkou jednání národních států. Není to diktát z Bruselu, musejí se dohodnout národní státy. Pokud jsme jako kůl v plotě, je asi něco špatně na naší straně. Pokud chceme být na green deal naštvaní, měli bychom stále mít na mysli, že jsou tu vyspělé státy, které jej hájí.

Proč by se měli retardovat na naši úroveň? Nadáváme tzv. Evropě, že nás málo chrání proti Rusku, a pak jim ještě nadáváme za to, že jsou lepší, vyspělejší, pokročilejší než my. Chceme je stáhnout to díry k nám dolů. Nepatříme tedy spíše do Ruska? Tam by přece všem těm bojovníkům proti zelené politice bylo krásně.

V nedělním studiu byli kromě Skopečka a Hladíka taky poslanci Juchelka (ANO) a Fiala (SPD). Shoda byla na tom (kromě odmítání zelené politiky, kterou hájil jen Hladík), že náklady na obranu nebudou hrazeny vyšším zadlužováním (to dělají masivně Poláci) nebo vyššími daněmi.

Dojemné bylo sledovat naději vládních politiků v to, že to zaplatí růst HDP, ale pokud ne to, pak se vezme z jiných programů. V pořadu jsme mohli slyšet „autoritativní“ prohlášení ministra financí Stanjury, že náklady na karbonizaci a obranu nelze zaplatit zároveň, prostě na to nemáme.

Hladík se snažil klimatickou politiku hájit, ale nakonec to bylo spíše trapné kličkování. Mluvil mimo jiné také o bezpečnosti, ale nezmínil, že potřebujeme integraci, federalizaci a technologický pokrok. Vládní prioritou je totiž na prvním místě nezvyšovat daně bohatým. Do Ruska to zapadá dokonale.

Jen na okraj zmíním skandál kolem uzavřeného jednání Sněmovny ve věci obrany. Ze strany vládních politiků ve studiu nebylo popřeno, že jednání bylo uzavřeno na poslední chvíli, ani prohlášení Juchelky, že podle pirátů se tam neprojednávalo prakticky nic tajného. Ve studiu jsme pak mohli sledovat nepřehledné hádáni mezi politiky o tom, kdo má tematiku obrany jenom za předvolební cirkus, zatímco o skutečnou obranu mu nejde.

Podle mě to v dobré víře dovršil ministr Hladík, který mimochodem prohlásil, že zvyšování výdajů na obranu se bude řídit podle toho, jaké náklady jsou uznatelné v NATO. O obranu tedy nejde, jde o účetní vykázání procent. Hladík ale uznává, že je zcela legitimní bavit se veřejně o tom, zda ty peníze jsou utráceny smysluplně a řádně. Tak aspoň to. Třeba se toho jednou dočkáme jinak než v korupčních kauzách rozkrytých investigativní žurnalistikou.

Nakonec bych zmínil téma migrace. Vláda se podle ministra Hladíka rychle připravuje na novou německou vládu, abychom prý neměli mírnější migrační politiku než Německo. Tedy dominový efekt zavírání hranic a rozpadu Unie. Nic Putin nemůže vidět s větší radostí. Vláda v tom spěchá tak moc, že jsou z toho vedle i svazy zaměstnavatelů. Neměly žádnou šanci se vyjádřit.

