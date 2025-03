Mlčení světa ohledně Erdoganova zatčení starosty Imamoglua mluví za vše

28. 3. 2025 / Fabiano Golgo



Pozn. JČ: Britský rozhlas a britská televize věnovaly v posledních dnech velké množství času demonstracím v Turecku proti Imamohluově zatčení a Erdoganově autoritářství. Erdoganův režim reagoval zatčením reportéra televize BBC a jeho následným vyhoštěním.

Ekrem İmamoğlu, charismatický starosta Istanbulu, který třikrát porazil prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v místních volbách, nyní sedí v cele obviněn z korupce a zpropojení s teroristy - obvinění, jež označuje za absurdní. Jeho skutečný zločin? Být příliš populární. Průzkumy naznačují, že by Erdoganovi mohl sebrat křeslo, pokud by volby byly svobodné. Erdogan, mistr politického přežití, se však snaží zajistit, aby toto „kdyby“ nikdy nenastalo.

Jeho metody jsou důvěrně známé: zneplatnit diplomy, zneužít soudy, uvěznit rivaly. Rozsah je však ohromující. Od İmamoğluova zatčení bylo zadrženo téměř 1 900 aktivistů, studentů, a dokonce i jeho právníka. Vzkaz je jasný: nesouhlas je luxus, který si Turecko už nemůže dovolit.V komentáři proİmamoğlu odsoudil západní lídry za jejich „ohlušující mlčení“. Má pravdu. Washington slabě vyjádřil „znepokojení“; Evropa mumlala. Proč? Protože Erdogan, velitel druhé největší armády NATO, drží karty, které všichni potřebují: vliv na ukrajinská mírová jednání, kontrolu nad migračními proudy do Evropy a strategickou pozici mezi Východem a Západem.Jak mi jeden diplomat EU soukromě řekl: „Jsme v pasti. Odsoudíme Erdogana, a on se obrátí k Moskvě. Budeme mlčet, a demokracie zemře.“ İmamoğluovo varování však zůstává: „Základní svobody nepřežijí v tichu.“Na scénu přichází Dilek İmamoğluová. Expertka na „syndrom skleněného stropu“ nyní sama tento strop rozbíjí. Její diplomová práce o bariérách pro ženy a menšiny se čte jako proroctví. Na protestech není truchlící manželkou, ale lídryní v záloze. Měla by kandidovat proti Erdoganovi, skanduje dav. V zemi, kde 52 % absolventů vysokých škol tvoří ženy, její vzestup čerpá sílu z marginalizované většiny.Zmatek má svou cenu. Po İmamoğluově zatčení se turecké trhy propadly, centrální banka za tři dny spálila 27 miliard dolarů na podporu liry. Akcie se sice stabilizovaly, důvěra je však křehká jako porcelánová váza při zemětřesení. Investoři chápou, co západní metropole ignorují: autoritářství je špatné pro byznys. Přepočítal se Erdogan? Možná. Uvězněním İmamoğla sjednotil dosud spící opozici. Jeho sázka však stojí na předpokladu: Západ ho potřebuje více než on je.Turecký příběh je mikrokosmem globálního boje. Od Maďarska po Indii autoritáři halí represi do nacionalismu, zatímco Západ racionalizuje mlčení jako „stabilitu“. İmamoğluův případ však odhaluje pošetilost: když lídři vymění principy za pragmatismus, nezískají stabilitu - získají eskalaci.