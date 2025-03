Trump vyhrožuje Íránu bombardováním, pokud nebude uzavřena jaderná dohoda

31. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Hrozba přichází poté, co americké zpravodajské služby potvrdily, že Írán jadernou zbraň nevyrábí. Prezident Trump v neděli pohrozil Íránu bombardováním, pokud nebude dosaženo dohody o civilním jaderném programu této země.

„Pokud neuzavřou dohodu, dojde k bombardování. Bude to bombardování, jaké ještě nikdy neviděli,“ řekl Trump v telefonickém rozhovoru pro televizi NBC News, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.

Prezident již podobné výhrůžky vůči Íránu již vyslovil dříve, ale ta aktuální je zatím nejvýraznější a přichází v době, kdy USA vysílají do regionu další bombardéry a denně zasahují leteckými údery Jemen. Trump rovněž uvedl, že USA by mohly Írán zasáhnout „sekundárními cly“, pokud nebude dosaženo dohody.



Trumpova hrozba přichází poté, co americké zpravodajské služby ve svém každoročním hodnocení hrozeb uvedly, že neexistují žádné důkazy o tom, že by se Írán snažil vyrobit jadernou zbraň, nebo že by íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí zrušil svou fatwu z roku 2003, která zakazuje výrobu zbraní hromadného ničení.



Írán nedávno reagoval na dopis, který Trump zaslal Chameneímu s návrhem na jaderné rozhovory a dal Teheránu dvouměsíční lhůtu na dosažení dohody. Jeden z amerických představitelů sdělil agentuře Axios, že vyslání amerických bombardérů B-2 na ostrov Diego Garcia „není od této lhůty odtrženo“.



Íránští představitelé opakovaně odmítli myšlenku přímých rozhovorů s USA tváří v tvář Trumpově takzvané „kampani maximálního nátlaku“, ale ponechali si otevřené dveře pro nepřímá jednání.



Íránský prezident Masúd Pezeškján v neděli uvedl, že íránská odpověď na Trumpův dopis umožňuje nepřímé rozhovory, ale že chování USA určí, jak se věci posunou dál.



„I když íránská odpověď vylučuje možnost přímých rozhovorů mezi oběma stranami, uvádí, že cesta pro nepřímá jednání zůstává otevřená,“ řekl Pezeškján. Íránští představitelé upozorňují na skutečnost, že to byl právě Trump, kdo roztrhal jadernou dohodu z roku 2015 tím, že na Írán znovu uvalil sankce.



„Jak jsme již dříve uvedli, Írán nikdy neuzavřel kanály nepřímé komunikace. Ve své reakci Írán znovu potvrdil, že se nikdy nevyhýbal zapojení do jednání, ale spíše to bylo právě opakované porušování dohod a závazků ze strany Spojených států, které na této cestě způsobilo problémy,“ řekl Pezeškján.



„Je to chování Američanů, které rozhodne o tom, zda se jednání mohou posunout kupředu,“ dodal íránský vůdce. V rozhovoru pro NBC Trump uvedl, že američtí a íránští představitelé jednají, ale blíže to neupřesnil.





Celý text v angličtině ZDE

